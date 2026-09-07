Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Бугунги кунда жамиятда ёш оилалар ўртасидаги ажрашишлар сони ортиб бораётган бир пайтда, никоҳ қуриш учун энг мақбул ва идеал ёш чегараси масаласи яна кун тартибига чиқмоқда. Соҳа мутахассисларининг таъкидлашича, 17–18 ёшда турмушга узатилаётган ёш қизлар ҳали оила масъулияти ва сир-синоатини англаб етмаслиги янги хонадонга мослашиш жараёнида жиддий психологик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Эксперт фикрича, қизлар учун ҳам, йигитлар учун ҳам никоҳга қадам қўйишнинг илмий ва ҳаётий асосланган аниқ ёш меъёрлари мавжуд.
Мутахассис тавсияси: Қизлар ва йигитлар учун энг мақбул ёш чегараси
Оила мустаҳкамлигини таъминлашда ҳар иккала томоннинг жисмоний ва руҳий етуклиги бош мезон саналади:
Қизлар учун 21–22 ёш — мувозанатли давр: Мутахассис фикрига кўра, аёллар ва қизларнинг турмуш қуриши учун энг нормал ва мақбул ёш айнан 21–22 ёш ҳисобланади;
Йигитлар учун 25–26 ёш — иқтисодий ва руҳий барқарорлик: Эркаклар учун эса 25–26 ёш оила бошлиғи бўлиш, масъулиятни ўз зиммасига олиш ва мустақил қарор қабул қилиш учун энг қулай давр сифатида кўрсатилмоқда;
Шахсий камолот: Мазкур ёшга етган инсонлар ҳаётнинг паст-баландини нисбатан яхшироқ тушуниб, ўз ҳис-туйғулари ва феъл-атворини жиловлай оладиган даражада улғаяди.
17–18 ёшда турмуш қуришнинг хавфи: Нега эрта оилалар тез бузилади?
Эксперт бугунги кунда айрим оилаларда учраётган шошма-шошарлик ҳолатларининг салбий жиҳатларига тўхталди:
Оила сир-синоатидан бехабарлик: Афсуски, ҳозирда 17–18 ёшли ҳали мактаб ёки коллежни эндигина тамомлаган қизларни шошилинч турмушга бериш ҳолатлари сақланиб қолмоқда. Улар оилавий ҳаётнинг мураккаб қонуниятларини ҳали тасаввур ҳам қила олмайди;
Янги муҳитга мослашиш инқирози: Бегона хонадонга келин бўлиб тушган жуда ёш қиз янги оила поғонасига кўникиш, қайнона-қайнота ва турмуш ўртоғининг талабларини тўғри қабул қилишда оғир қийинчиликларга дуч келади;
Тинглай олмаслик ва сабрсизлик: Ўзгаларни тинглаш, вазиятни тўғри баҳолаш ва турмуш ўртоғининг эҳтиёжларини тушунишга тайёр бўлмаслик кўп ҳолларда тушунмовчиликлар, кундалик жанжаллар ва якунда оиланинг бузилишига (ажрашишларга) олиб келмоқда.
21–22 ёшнинг устунлиги: Вазминлик ва оилани тўғри қабул қилиш
Маълум бир ёш тажрибаси ва етуклик низоларнинг олдини олишда бош омил бўлади:
Ички вазминлик ва босиқлик: 21–22 ёшга етган қизлар ўз характерини жиловлай оладиган, кези келганда муросага борадиган ва мураккаб вазиятларда ҳис-ҳаяжонга берилмайдиган даражада шаклланади;
Ўзга оилани қабул қила олиш: Бу ёшдаги инсон ўзга бир оиланинг тартиб-қоидаларини, урф-одатларини ва талабларини ҳурмат билан қабул қилишга руҳан тайёр бўлади;
Саломатлик ва онгли оналик: Жисмоний жиҳатдан тўлиқ ривожланган организми ва психологик тайёргарлиги туфайли етук ёшдаги аёллар фарзанд тарбияси ва оила юмушларини ортиқча руҳий сиқилишларсиз енгиб ўтишга қодир бўлади.
Сизнингча, оиланинг бахтли ва мустаҳкам бўлишида ёш чегараси чиндан ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эгами? Бугунги замон талабларидан келиб чиқиб, 17–18 ёшда қизларни турмушга бериш амалиётига қандай муносабатдасиз? Сизнинг назарингизда турмуш қуриш учун энг идеал ёш неча ёш бўлиши керак? Ўз шахсий қарашларингиз ва тажрибангизни изоҳларда қолдиринг!
…