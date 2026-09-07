Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи

·42·Жамият
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи

Бугунги кунда жамиятда ёш оилалар ўртасидаги ажрашишлар сони ортиб бораётган бир пайтда, никоҳ қуриш учун энг мақбул ва идеал ёш чегараси масаласи яна кун тартибига чиқмоқда. Соҳа мутахассисларининг таъкидлашича, 17–18 ёшда турмушга узатилаётган ёш қизлар ҳали оила масъулияти ва сир-синоатини англаб етмаслиги янги хонадонга мослашиш жараёнида жиддий психологик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Эксперт фикрича, қизлар учун ҳам, йигитлар учун ҳам никоҳга қадам қўйишнинг илмий ва ҳаётий асосланган аниқ ёш меъёрлари мавжуд.

Мутахассис тавсияси: Қизлар ва йигитлар учун энг мақбул ёш чегараси

Оила мустаҳкамлигини таъминлашда ҳар иккала томоннинг жисмоний ва руҳий етуклиги бош мезон саналади:

  • Қизлар учун 21–22 ёш — мувозанатли давр: Мутахассис фикрига кўра, аёллар ва қизларнинг турмуш қуриши учун энг нормал ва мақбул ёш айнан 21–22 ёш ҳисобланади;

  • Йигитлар учун 25–26 ёш — иқтисодий ва руҳий барқарорлик: Эркаклар учун эса 25–26 ёш оила бошлиғи бўлиш, масъулиятни ўз зиммасига олиш ва мустақил қарор қабул қилиш учун энг қулай давр сифатида кўрсатилмоқда;

  • Шахсий камолот: Мазкур ёшга етган инсонлар ҳаётнинг паст-баландини нисбатан яхшироқ тушуниб, ўз ҳис-туйғулари ва феъл-атворини жиловлай оладиган даражада улғаяди.

17–18 ёшда турмуш қуришнинг хавфи: Нега эрта оилалар тез бузилади?

Эксперт бугунги кунда айрим оилаларда учраётган шошма-шошарлик ҳолатларининг салбий жиҳатларига тўхталди:

  • Оила сир-синоатидан бехабарлик: Афсуски, ҳозирда 17–18 ёшли ҳали мактаб ёки коллежни эндигина тамомлаган қизларни шошилинч турмушга бериш ҳолатлари сақланиб қолмоқда. Улар оилавий ҳаётнинг мураккаб қонуниятларини ҳали тасаввур ҳам қила олмайди;

  • Янги муҳитга мослашиш инқирози: Бегона хонадонга келин бўлиб тушган жуда ёш қиз янги оила поғонасига кўникиш, қайнона-қайнота ва турмуш ўртоғининг талабларини тўғри қабул қилишда оғир қийинчиликларга дуч келади;

  • Тинглай олмаслик ва сабрсизлик: Ўзгаларни тинглаш, вазиятни тўғри баҳолаш ва турмуш ўртоғининг эҳтиёжларини тушунишга тайёр бўлмаслик кўп ҳолларда тушунмовчиликлар, кундалик жанжаллар ва якунда оиланинг бузилишига (ажрашишларга) олиб келмоқда.

21–22 ёшнинг устунлиги: Вазминлик ва оилани тўғри қабул қилиш

Маълум бир ёш тажрибаси ва етуклик низоларнинг олдини олишда бош омил бўлади:

  • Ички вазминлик ва босиқлик: 21–22 ёшга етган қизлар ўз характерини жиловлай оладиган, кези келганда муросага борадиган ва мураккаб вазиятларда ҳис-ҳаяжонга берилмайдиган даражада шаклланади;

  • Ўзга оилани қабул қила олиш: Бу ёшдаги инсон ўзга бир оиланинг тартиб-қоидаларини, урф-одатларини ва талабларини ҳурмат билан қабул қилишга руҳан тайёр бўлади;

  • Саломатлик ва онгли оналик: Жисмоний жиҳатдан тўлиқ ривожланган организми ва психологик тайёргарлиги туфайли етук ёшдаги аёллар фарзанд тарбияси ва оила юмушларини ортиқча руҳий сиқилишларсиз енгиб ўтишга қодир бўлади.

Сизнингча, оиланинг бахтли ва мустаҳкам бўлишида ёш чегараси чиндан ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эгами? Бугунги замон талабларидан келиб чиқиб, 17–18 ёшда қизларни турмушга бериш амалиётига қандай муносабатдасиз? Сизнинг назарингизда турмуш қуриш учун энг идеал ёш неча ёш бўлиши керак? Ўз шахсий қарашларингиз ва тажрибангизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиҒофуржон Мирзаев Маҳаллалар уюшмаси раиси этиб тайинландиБугун, 20:46Ҳайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиҲайдовчилар диққатига: Энди маҳаллада “участкавой”лар машиналарга жарима ёзадиБугун, 20:4021 октябрь – Ўзбек тили байрами куни21 октябрь – Ўзбек тили байрами куниБугун, 16:20Мурожаатлар беэътибор қолмаяптиМурожаатлар беэътибор қолмаяптиБугун, 16:17Болалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБолалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБугун, 16:15Кредит қарзи ундирилди Кредит қарзи ундирилди Бугун, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари