Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари

·0·Ўзбекистон
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари

Тошкентдан Фарғона водийсига борувчи йўловчилар учун муҳим янгилик. Бугун, 10 сентябрдан бошлаб Тошкент–Андижон–Тошкент йўналишида замонавий CRRC-Dalian тезюрар электропоезди қатнай бошлади. Янги таркиб аввалги поезд ўрнига йўлга қўйилган.

Янги поезд Тошкентдан Андижонга 4 соат 15 дақиқада етиб боради. Шу билан бирга, унинг йўлга чиқиши Фарғона водийси йўналишидаги қатор бошқа поездлар жадвалига ҳам ўзгартишлар киритилишига сабаб бўлди.

Тошкентдан Андижонга янги поезд соат нечада жўнайди?

№730-сонли Тошкент–Андижон поезди Тошкент-Йўловчи вокзалидан соат 09:20 да йўлга чиқади.

Йўл давомида қуйидаги бекатларда тўхтайди:

Бекат

Етиб бориш вақти

Тошкент-Йўловчи

09:20

Ангрен

10:25

Поп

12:00

Қўқон

12:28

Марғилон

13:00

Андижон

13:35

Шундай қилиб, Тошкентдан Андижонгача бўлган йўл 4 соат 15 дақиқа давом этади.

Андижондан Тошкентга қайтиш вақти

№729-сонли Андижон–Тошкент поезди эса Андижондан соат 15:38 да ҳаракатланади.

Қайтиш йўналишидаги жадвал:

Бекат

Вақт

Андижон

15:38

Марғилон

16:11

Қўқон

16:43

Поп

17:11

Ангрен

18:50

Тошкент-Йўловчи

19:53

Демак, Андижондан пойтахтга қайтиш ҳам 4 соат 15 дақиқа атрофида давом этади.

Поездда жами 357 та ўрин бор

CRRC-Dalian электропоезди 4 та вагондан ташкил топган.

Улардаги ўринлар тақсимоти қуйидагича:

  • 1-вагон — 95 ўрин;

  • 2-вагон — 95 ўрин;

  • 3-вагон — 72 ўрин;

  • 4-вагон — 95 ўрин.

Жами 357 нафар йўловчини қабул қилиш имкони мавжуд. Барча вагонлар иқтисодий тоифага киради.

Тошкент–Андижон чиптаси қанча туради?

Тақдим этилган маълумотларга кўра, янги поездда алоҳида тарифли класслар бўлмайди. Вагонлар стандарт тарзда бўлиб, йўл ҳақи ягона тариф асосида белгиланади.

Кўрсатилган чипта нархлари:

Йўналиш

Чипта нархи

Тошкент – Поп

195 090 сўм

Тошкент – Қўқон

213 180 сўм

Тошкент – Марғилон

249 840 сўм

Тошкент – Андижон

268 190 сўм

Шу тариқа, пойтахтдан Андижонга тўлиқ йўналиш бўйича сафар учун чипта нархи 268 190 сўмни ташкил этади.

Фарғона водийсида бошқа поездлар жадвали ҳам ўзгаради

Янги таркибнинг йўлга қўйилиши фақат №730/729 поездларига тааллуқли эмас.

10 сентябрдан бошлаб Тошкент–Фарғона водийси йўналишида ҳаракатланадиган қатор йўловчи поездларининг жадвали ҳам ўзгартирилади. Айрим поездлардаги ўзгаришлар 12, 13, 14 ва 15 сентябрдан кучга киради.

Жумладан, №731, №732, №733, №734 каби поездлар, шунингдек, Андижонни Хива, Урганч, Қўнғирот ва Термез билан боғловчи айрим қатновлар жадвали ҳам қайта кўриб чиқилган.

Бу эса Фарғона водийсига сафар қилишни режалаштираётган йўловчилар учун муҳим жиҳат: аввалги жадвалга эмас, сафар куни учун амалдаги янги жадвалга қараш керак.

Янги поезд йўловчиларга нима беради?

CRRC-Dalian’нинг Тошкент–Андижон йўналишига чиқарилиши пойтахт билан Фарғона водийси ўртасидаги темирйўл қатновини янгилашдаги навбатдаги қадам бўлди.

Энг муҳими, йўловчилар учун:

  • янги электропоезд;

  • Тошкентдан 09:20 да жўнаш;

  • Андижонга 13:35 да етиб бориш;

  • 4 соат 15 дақиқалик сафар;

  • 357 та йўловчи ўрни;

  • Қўқон, Марғилон ва бошқа муҳим бекатларда тўхташ

имконияти пайдо бўлди.

Тошкент–Андижон қатновида янги босқич

CRRC-Dalian’нинг йўлга қўйилиши Тошкент ва Андижон ўртасидаги қатнов учун нафақат янги поезд, балки йўловчилар учун янгиланган жадвал ва транспорт имкониятларини ҳам англатади.

Айниқса, Фарғона водийсига тез-тез қатнайдиганлар учун янги №730/729 поезднинг жадвали ва бошқа қатновлардаги ўзгаришларни билиб олиш муҳим.

Тошкентдан Андижонга — 09:20, Андижондан Тошкентга — 15:38. Янги CRRC-Dalian электропоезди бугундан йўловчиларни таший бошлади.

Тошкент-АндижонCRRC-DalianФарғона водийситранспортжадвалчиптаэлектропоез
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпионЎзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпионБугун, 15:40Мактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиМактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиБугун, 15:35Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиПрезидент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиБугун, 15:07«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқулладиБугун, 14:591 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаядиБугун, 14:19Талабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиТалабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди