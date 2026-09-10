Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкентдан Фарғона водийсига борувчи йўловчилар учун муҳим янгилик. Бугун, 10 сентябрдан бошлаб Тошкент–Андижон–Тошкент йўналишида замонавий CRRC-Dalian тезюрар электропоезди қатнай бошлади. Янги таркиб аввалги поезд ўрнига йўлга қўйилган.
Янги поезд Тошкентдан Андижонга 4 соат 15 дақиқада етиб боради. Шу билан бирга, унинг йўлга чиқиши Фарғона водийси йўналишидаги қатор бошқа поездлар жадвалига ҳам ўзгартишлар киритилишига сабаб бўлди.
Тошкентдан Андижонга янги поезд соат нечада жўнайди?
№730-сонли Тошкент–Андижон поезди Тошкент-Йўловчи вокзалидан соат 09:20 да йўлга чиқади.
Йўл давомида қуйидаги бекатларда тўхтайди:
Бекат
Етиб бориш вақти
Тошкент-Йўловчи
09:20
Ангрен
10:25
Поп
12:00
Қўқон
12:28
Марғилон
13:00
Андижон
13:35
Шундай қилиб, Тошкентдан Андижонгача бўлган йўл 4 соат 15 дақиқа давом этади.
Андижондан Тошкентга қайтиш вақти
№729-сонли Андижон–Тошкент поезди эса Андижондан соат 15:38 да ҳаракатланади.
Қайтиш йўналишидаги жадвал:
Бекат
Вақт
Андижон
15:38
Марғилон
16:11
Қўқон
16:43
Поп
17:11
Ангрен
18:50
Тошкент-Йўловчи
19:53
Демак, Андижондан пойтахтга қайтиш ҳам 4 соат 15 дақиқа атрофида давом этади.
Поездда жами 357 та ўрин бор
CRRC-Dalian электропоезди 4 та вагондан ташкил топган.
Улардаги ўринлар тақсимоти қуйидагича:
1-вагон — 95 ўрин;
2-вагон — 95 ўрин;
3-вагон — 72 ўрин;
4-вагон — 95 ўрин.
Жами 357 нафар йўловчини қабул қилиш имкони мавжуд. Барча вагонлар иқтисодий тоифага киради.
Тошкент–Андижон чиптаси қанча туради?
Тақдим этилган маълумотларга кўра, янги поездда алоҳида тарифли класслар бўлмайди. Вагонлар стандарт тарзда бўлиб, йўл ҳақи ягона тариф асосида белгиланади.
Кўрсатилган чипта нархлари:
Йўналиш
Чипта нархи
Тошкент – Поп
195 090 сўм
Тошкент – Қўқон
213 180 сўм
Тошкент – Марғилон
249 840 сўм
Тошкент – Андижон
268 190 сўм
Шу тариқа, пойтахтдан Андижонга тўлиқ йўналиш бўйича сафар учун чипта нархи 268 190 сўмни ташкил этади.
Фарғона водийсида бошқа поездлар жадвали ҳам ўзгаради
Янги таркибнинг йўлга қўйилиши фақат №730/729 поездларига тааллуқли эмас.
10 сентябрдан бошлаб Тошкент–Фарғона водийси йўналишида ҳаракатланадиган қатор йўловчи поездларининг жадвали ҳам ўзгартирилади. Айрим поездлардаги ўзгаришлар 12, 13, 14 ва 15 сентябрдан кучга киради.
Жумладан, №731, №732, №733, №734 каби поездлар, шунингдек, Андижонни Хива, Урганч, Қўнғирот ва Термез билан боғловчи айрим қатновлар жадвали ҳам қайта кўриб чиқилган.
Бу эса Фарғона водийсига сафар қилишни режалаштираётган йўловчилар учун муҳим жиҳат: аввалги жадвалга эмас, сафар куни учун амалдаги янги жадвалга қараш керак.
Янги поезд йўловчиларга нима беради?
CRRC-Dalian’нинг Тошкент–Андижон йўналишига чиқарилиши пойтахт билан Фарғона водийси ўртасидаги темирйўл қатновини янгилашдаги навбатдаги қадам бўлди.
Энг муҳими, йўловчилар учун:
янги электропоезд;
Тошкентдан 09:20 да жўнаш;
Андижонга 13:35 да етиб бориш;
4 соат 15 дақиқалик сафар;
357 та йўловчи ўрни;
Қўқон, Марғилон ва бошқа муҳим бекатларда тўхташ
имконияти пайдо бўлди.
Тошкент–Андижон қатновида янги босқич
CRRC-Dalian’нинг йўлга қўйилиши Тошкент ва Андижон ўртасидаги қатнов учун нафақат янги поезд, балки йўловчилар учун янгиланган жадвал ва транспорт имкониятларини ҳам англатади.
Айниқса, Фарғона водийсига тез-тез қатнайдиганлар учун янги №730/729 поезднинг жадвали ва бошқа қатновлардаги ўзгаришларни билиб олиш муҳим.
Тошкентдан Андижонга — 09:20, Андижондан Тошкентга — 15:38. Янги CRRC-Dalian электропоезди бугундан йўловчиларни таший бошлади.
…