Собиқ ходим суд қарори асосида ишга тикланди

·4·Жамият
Собиқ ходим суд қарори асосида ишга тикланди

Мажбурий ижро бюросининг Чилонзор туман бўлими иш юритувига фуқаролик ишлари бўйича Учтепа туманлараро судининг 2026 йил 13 августдаги ижро варақаси келиб тушган.

Суд ҳужжатига асосан, ундирувчи Б.А.ни қарздор ташкилотнинг «Ҳудудий тузилмалар фаолиятини мувофиқлаштириш бўлими» бошлиғи ўринбосари лавозимига ишга тиклаш белгиланган.

Мазкур ижро ҳужжати бўйича давлат ижрочилари томонидан зудлик билан ижро иши қўзғатилиб, қарздор — уюшма раҳбариятига ундирувчини суд ҳужжатида кўрсатилган лавозимга ишга тиклаш ҳақида талабнома юборилди.

Шунингдек, талабномада белгиланган муддатда суд ҳужжати ижроси таъминланмаган тақдирда қонунчиликда назарда тутилган ҳуқуқий оқибатлар юзага келиши ҳақида масъул шахслар огоҳлантирилди.

Давлат ижрочилари томонидан олиб борилган ижро ҳаракатлари натижасида суд ҳужжатида белгиланган талаб тўлиқ бажарилиб, ундирувчи Б.А. ўзининг аввалги лавозимига ишга тикланди.

Мазкур ҳолат суд ҳужжатларининг ўз вақтида ва самарали ижро этилишини таъминлаш, фуқароларнинг меҳнат ҳуқуқларини тиклаш ҳамда қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш борасида ижро органлари томонидан амалга оширилаётган ишларининг амалий натижасидир.

Зеро, суд ҳужжати қабул қилиниши билан иш битмайди — унинг амалда ижро этилиши ҳам адолат ва қонун устуворлигининг муҳим кафолатларидан биридир.

СудИжроФуқаролик ишлариМеҳнат ҳуқуқлариҚонунчиликИжро органлариУндирувчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиБугун, 14:27Чорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиЧорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиБугун, 14:08Юнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилдиЮнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилдиБугун, 13:27Қамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиҚамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиБугун, 11:19Тошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилдиТошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилдиБугун, 10:38Тошкентда интернет-наркодўконнинг 14 нафар «закладчик»и ушландиТошкентда интернет-наркодўконнинг 14 нафар «закладчик»и ушландиБугун, 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари