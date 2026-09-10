22 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади

·26·Дунё
22 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади

Криптовалюта билан боғлиқ йирик жиноий тармоқнинг етакчиларидан бири бўлган 22 ёшли Мэлоун Лам биткоин ўғирлашда иштирок этганини тан олди. Сингапур фуқароси бўлган Лам бой криптовалюта сармоядорларини нишонга олган халқаро кибержиноят тармоғига бошчилик қилган.

Жиноий гуруҳ ўғирланган маблағларни қимматбаҳо автомобиллар, ҳашаматли уйлар, хусусий самолётлар ва кўнгилочар кечаларга сарфлаган. Лам интернетда «Anne Hathaway», «$$$» ва «King Greavy» каби тахаллуслардан фойдаланган.

Жиноий тармоқнинг энг йирик ҳужумларидан бирида Лам ва унинг шериклари бир жабрланувчидан 4 100 дан ортиқ биткоинни ўғирлаган. Ўша пайтда уларнинг қиймати 181 миллион фунт стерлинг ёки 245 миллион доллардан зиёд бўлган.

Гуруҳ бой криптовалюта эгаларига нисбатан мураккаб «ижтимоий муҳандислик» фирибгарлик схемаларидан фойдаланган. Улар жабрланувчиларни алдов орқали криптовалюта ҳамёнларини бўшатиш имконини берувчи маълумотларни беришга ишонтирган. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.

2024 йил август ойидаги ўғирлик вақтида Ламнинг икки шериги ўзини Google ва криптовалюта биржаси Gemini вакиллари сифатида таништирган. Вашингтондаги жабрланувчи уларга Google Drive’ига кириш имкониятини берган ва хавфсизлик кодларини маълум қилган. Шундан сўнг жиноий гуруҳ 4 100 дан ортиқ биткоинни қўлга киритган.

Ўғирланган криптовалютани қонунийлаштиришга уринган жиноятчилар кейинчалик маблағларни дабдабали ҳаётга сарфлай бошлаган. Суд ҳужжатларига кўра, Лам Лос-Анжелесдаги тунги клубда бир кечада 569 минг доллардан ортиқ пул сарфлаган.

ФБР маълумотларига кўра, унинг харидлари орасида 2 миллион долларлик қўл соати ва 30 дан ортиқ люкс автомобиль, жумладан, махсус буюртма асосида тайёрланган Porsche, Lamborghini ва Ferrariлар бўлган.

Жиноий тармоқнинг бошқа аъзолари Майами, Лос-Анжелес ва Ҳэмптонсда ҳашаматли уйлар ижарага олган, хусусий самолётларда саёҳат қилган ва шахсий қўриқчилар ёллаган. Тунги клубларда эса ўн минглаб долларлик люкс сумкалар ҳам тарқатилган.

АҚШ Адлия вазирлигига кўра, жиноий корхона 2023 йил октябрь ойидан кечиктирмай шаклланган. Тармоқ аъзолари бой жабрланувчиларни аниқлаш, фирибгарлик қўнғироқларини амалга ошириш, маълумотлар базаларига бузиб кириш ва ўғирланган маблағларни қонунийлаштириш каби вазифаларни бажарган. Айримлари жабрланувчиларнинг уйларига кириб, криптовалюта ҳамёнларига кириш имконини берувчи маълумотларни қўлга киритишда ҳам гумон қилинган.

Мэлоун Лам 8 сентябрь куни Вашингтондаги федерал судда RICO жиноий уюшмасига қўшилиш бўйича бир банд айбловни тан олди. У иш бўйича айбланган 18 нафар шахсдан бири ва айбини тан олган 11-гумонланувчи ҳисобланади.

АҚШ прокурори Жанин Феррис Пирро кибержиноятчиларни аниқлаб, жавобгарликка тортишларини таъкидлади. У Лам халқаро тармоққа раҳбарлик қилиб, одамларни алдаш ва юзлаб миллион долларлик криптовалютани ўғирлашда иштирок этганини билдирди.

Лам 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиниши мумкин. Унинг иши бўйича кейинги суд мажлиси 8 декабрь кунига белгиланган.

Криптовалюта ўғирлигиКиберҳужумБиткоинRICOЛюксовликХалқаро жиноят тармоғиКриптовалюта фурсат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етакладиНоутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етакладиБугун, 15:34Анталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиАнталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиБугун, 14:15Ҳиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб бордиҲиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб бордиБугун, 13:59Трамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтдиТрамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтдиБугун, 13:36Яқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқдаЯқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқдаБугун, 13:13Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиСочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиБугун, 13:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада