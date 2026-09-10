22 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади
Криптовалюта билан боғлиқ йирик жиноий тармоқнинг етакчиларидан бири бўлган 22 ёшли Мэлоун Лам биткоин ўғирлашда иштирок этганини тан олди. Сингапур фуқароси бўлган Лам бой криптовалюта сармоядорларини нишонга олган халқаро кибержиноят тармоғига бошчилик қилган.
Жиноий гуруҳ ўғирланган маблағларни қимматбаҳо автомобиллар, ҳашаматли уйлар, хусусий самолётлар ва кўнгилочар кечаларга сарфлаган. Лам интернетда «Anne Hathaway», «$$$» ва «King Greavy» каби тахаллуслардан фойдаланган.
Жиноий тармоқнинг энг йирик ҳужумларидан бирида Лам ва унинг шериклари бир жабрланувчидан 4 100 дан ортиқ биткоинни ўғирлаган. Ўша пайтда уларнинг қиймати 181 миллион фунт стерлинг ёки 245 миллион доллардан зиёд бўлган.
Гуруҳ бой криптовалюта эгаларига нисбатан мураккаб «ижтимоий муҳандислик» фирибгарлик схемаларидан фойдаланган. Улар жабрланувчиларни алдов орқали криптовалюта ҳамёнларини бўшатиш имконини берувчи маълумотларни беришга ишонтирган. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.
2024 йил август ойидаги ўғирлик вақтида Ламнинг икки шериги ўзини Google ва криптовалюта биржаси Gemini вакиллари сифатида таништирган. Вашингтондаги жабрланувчи уларга Google Drive’ига кириш имкониятини берган ва хавфсизлик кодларини маълум қилган. Шундан сўнг жиноий гуруҳ 4 100 дан ортиқ биткоинни қўлга киритган.
Ўғирланган криптовалютани қонунийлаштиришга уринган жиноятчилар кейинчалик маблағларни дабдабали ҳаётга сарфлай бошлаган. Суд ҳужжатларига кўра, Лам Лос-Анжелесдаги тунги клубда бир кечада 569 минг доллардан ортиқ пул сарфлаган.
ФБР маълумотларига кўра, унинг харидлари орасида 2 миллион долларлик қўл соати ва 30 дан ортиқ люкс автомобиль, жумладан, махсус буюртма асосида тайёрланган Porsche, Lamborghini ва Ferrariлар бўлган.
Жиноий тармоқнинг бошқа аъзолари Майами, Лос-Анжелес ва Ҳэмптонсда ҳашаматли уйлар ижарага олган, хусусий самолётларда саёҳат қилган ва шахсий қўриқчилар ёллаган. Тунги клубларда эса ўн минглаб долларлик люкс сумкалар ҳам тарқатилган.
АҚШ Адлия вазирлигига кўра, жиноий корхона 2023 йил октябрь ойидан кечиктирмай шаклланган. Тармоқ аъзолари бой жабрланувчиларни аниқлаш, фирибгарлик қўнғироқларини амалга ошириш, маълумотлар базаларига бузиб кириш ва ўғирланган маблағларни қонунийлаштириш каби вазифаларни бажарган. Айримлари жабрланувчиларнинг уйларига кириб, криптовалюта ҳамёнларига кириш имконини берувчи маълумотларни қўлга киритишда ҳам гумон қилинган.
Мэлоун Лам 8 сентябрь куни Вашингтондаги федерал судда RICO жиноий уюшмасига қўшилиш бўйича бир банд айбловни тан олди. У иш бўйича айбланган 18 нафар шахсдан бири ва айбини тан олган 11-гумонланувчи ҳисобланади.
АҚШ прокурори Жанин Феррис Пирро кибержиноятчиларни аниқлаб, жавобгарликка тортишларини таъкидлади. У Лам халқаро тармоққа раҳбарлик қилиб, одамларни алдаш ва юзлаб миллион долларлик криптовалютани ўғирлашда иштирок этганини билдирди.
Лам 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиниши мумкин. Унинг иши бўйича кейинги суд мажлиси 8 декабрь кунига белгиланган.
…