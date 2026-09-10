АҚШ Қозоғистон компаниясига қарши санкция киритди: Эрон билан ҳамкорлик қилгани учун

·26·Дунё
АҚШ Қозоғистон компаниясига қарши санкция киритди: Эрон билан ҳамкорлик қилгани учун

Марказий Осиё бизнес доиралари ва халқаро молия бозорида жиддий шов-шувга сабаб бўлган хабар тарқалди. АҚШ Молия вазирлигининг Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси (OFAC) Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида жойлашган машҳур «Tour Invest LLC» фирмасини ўзининг энг қатъий «қора рўйхати» — SDN рўйхатига киритди. Қозоғистоннинг оммабоп «Tengrinews» нашри берган маълумотларга кўра, ушбу чекловларга компаниянинг Вашингтон томонидан қораланган Эрон авиация тармоғи билан яқин ҳамкорлиги сабаб бўлган. Вашингтон Теҳронга нисбатан «иқтисодий D-куни» деб номланган янги мислсиз босим тўлқинини бошлаган бир вақтда, Марказий Осиё компаниялари ҳам иккиламчи санкциялар нишонига айланмоқда. Хўш, Қозоғистон фирмаси қайси Эрон авиакомпаниясига воситачилик қилган, унинг АҚШдаги активларига нима бўлади ва хорижий банклар учун қандай хавфлар юзага келди? Мақола охирида эса — ушбу санкцияларнинг бутун минтақа компанияларига таъсири ва иккиламчи жазо механизмлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

«Mahan Air» билан алоқа: 15 йиллик тақиқнинг Қозоғистонга сачраган олови

АҚШ расмийлари олмаоталик компанияни нега нишонга олганини расман изоҳлади:

  • Воситачилик хизматлари: «Tour Invest LLC» фирмаси Эроннинг йирик авиакомпанияси бўлган «Mahan Air» хизматларини сотиш ва уларга маҳаллий даражада кўмаклашиш бўйича воситачи сифатида иш юритган;

  • КСИР билан боғлиқлик: АҚШ маъмурияти «Mahan Air» авиакомпаниясига нисбатан ҳали 2011 йилдаёқ санкция жорий этган эди; улар ушбу авиаташувчини Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпусининг (КСИР) махсус «Қудс» кучларини моддий ва логистик жиҳатдан қўллаб-қувватлашда айблаб келади;

  • 36 та тузилма нишонда: Бугунги кунга келиб Американинг бундай чекловлари Эрон авиация тармоғига алоқадор бўлган жами 36 та ташкилот ва жисмоний шахсларни тўлиқ қамраб олган.

«Биз Эрон режимига қарши иқтисодий босимни кескин оширмоқдамиз. Бу жараёнда уларга хизмат кўрсатаётган ёки воситачилик қилаётган ҳар қандай хорижий фирма ҳам қаттиқ жазога дучор бўлади», — дея қайд этилади АҚШ Молия вазирлиги баёнотларида.

SDN рўйхатининг оғир оқибатлари: Музлатилган ҳисоблар ва иккиламчи хавф

Қозоғистон фирмасининг махсус рўйхатга тушиши унга нисбатан қуйидаги қатъий молиявий чораларни келтириб чиқаради:

  • Активларни музлатиш: Компаниянинг АҚШ ҳудудида жойлашган барча мулклари, банк ҳисоблари ва активлари тўлиқ музлатилади;

  • Америкалик ҳамкорлар билан тақиқ: АҚШ резидентлари, компаниялари ва фуқароларига «Tour Invest LLC» билан ҳар қандай савдо, молиявий ёки бизнес операцияларини олиб бориш қатъиян ман этилади;

  • Иккиламчи санкция таҳдиди: Мазкур компания билан алоқада бўлган, унга транзакциялар ўтказган ёки хизмат кўрсатган ҳар қандай учинчи давлат банклари ва молиявий ташкилотлари ҳам АҚШнинг иккиламчи санкцияларига йўлиқиш хавфи остида қолади.

Марказий Осиё бизнеси учун жиддий синов ва қатъий огоҳлантириш

Ушбу воқеа Марказий Осиё, хусусан Қозоғистон ва Ўзбекистон бизнес доиралари учун халқаро чекловлар муҳитида фаолият юритиш нақадар хавфли эканини яна бир бор исботлади. АҚШ Молия вазирлиги Теҳронга нисбатан бошлаган «иқтисодий D-куни» стратегияси доирасида Эрон билан ҳамкорлик қилаётган барча логистика ва сайёҳлик тармоқларини синчковлик билан кузатмоқда. Олмаотадаги фирманинг тўлиқ блокланиши — минтақадаги бошқа корхоналар учун ҳам халқаро шартномалар ва воситачилик фаолиятида комплаенс-назоратни кескин кучайтиришни тақозо этувчи улкан сигнал ҳисобланади. Эндиликда ҳар қандай маҳаллий компаниянинг токсик субъектлар билан қисқа муддатли ҳамкорлиги ҳам глобал молиявий тизимдан бутунлай узилиб қолиш хавфини туғдиради.

Сизнингча, АҚШнинг Эрон билан алоқадор хорижий фирмаларга, хусусан Марказий Осиё компанияларига қарши бундай чекловлар жорий этиши минтақадаги иқтисодий ва транспорт ривожланишига қандай таъсир кўрсатади? Маҳаллий бизнес эгалари санкцияларга тушиб қолмаслик учун қандай эҳтиёт чораларини кўриши зарур? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бизнес ҳамда иқтисодиёт оламидаги ушбу долзарб таҳлилни яқинларингиз ва тадбиркор танишларингизга улашинг!

санкцияларOFACTour Invest LLCMahan AirМарказий ОсиёҚозоғистонкомплаенс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда бердиҲар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда бердиБугун, 16:35119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкин119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкинБугун, 16:22Владимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиВладимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиБугун, 16:1222 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади22 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирладиБугун, 16:00Ноутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етакладиНоутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етакладиБугун, 15:34Анталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиАнталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиБугун, 14:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада