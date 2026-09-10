АҚШ Қозоғистон компаниясига қарши санкция киритди: Эрон билан ҳамкорлик қилгани учун
Марказий Осиё бизнес доиралари ва халқаро молия бозорида жиддий шов-шувга сабаб бўлган хабар тарқалди. АҚШ Молия вазирлигининг Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси (OFAC) Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида жойлашган машҳур «Tour Invest LLC» фирмасини ўзининг энг қатъий «қора рўйхати» — SDN рўйхатига киритди. Қозоғистоннинг оммабоп «Tengrinews» нашри берган маълумотларга кўра, ушбу чекловларга компаниянинг Вашингтон томонидан қораланган Эрон авиация тармоғи билан яқин ҳамкорлиги сабаб бўлган. Вашингтон Теҳронга нисбатан «иқтисодий D-куни» деб номланган янги мислсиз босим тўлқинини бошлаган бир вақтда, Марказий Осиё компаниялари ҳам иккиламчи санкциялар нишонига айланмоқда. Хўш, Қозоғистон фирмаси қайси Эрон авиакомпаниясига воситачилик қилган, унинг АҚШдаги активларига нима бўлади ва хорижий банклар учун қандай хавфлар юзага келди? Мақола охирида эса — ушбу санкцияларнинг бутун минтақа компанияларига таъсири ва иккиламчи жазо механизмлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
«Mahan Air» билан алоқа: 15 йиллик тақиқнинг Қозоғистонга сачраган олови
АҚШ расмийлари олмаоталик компанияни нега нишонга олганини расман изоҳлади:
Воситачилик хизматлари: «Tour Invest LLC» фирмаси Эроннинг йирик авиакомпанияси бўлган «Mahan Air» хизматларини сотиш ва уларга маҳаллий даражада кўмаклашиш бўйича воситачи сифатида иш юритган;
КСИР билан боғлиқлик: АҚШ маъмурияти «Mahan Air» авиакомпаниясига нисбатан ҳали 2011 йилдаёқ санкция жорий этган эди; улар ушбу авиаташувчини Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпусининг (КСИР) махсус «Қудс» кучларини моддий ва логистик жиҳатдан қўллаб-қувватлашда айблаб келади;
36 та тузилма нишонда: Бугунги кунга келиб Американинг бундай чекловлари Эрон авиация тармоғига алоқадор бўлган жами 36 та ташкилот ва жисмоний шахсларни тўлиқ қамраб олган.
«Биз Эрон режимига қарши иқтисодий босимни кескин оширмоқдамиз. Бу жараёнда уларга хизмат кўрсатаётган ёки воситачилик қилаётган ҳар қандай хорижий фирма ҳам қаттиқ жазога дучор бўлади», — дея қайд этилади АҚШ Молия вазирлиги баёнотларида.
SDN рўйхатининг оғир оқибатлари: Музлатилган ҳисоблар ва иккиламчи хавф
Қозоғистон фирмасининг махсус рўйхатга тушиши унга нисбатан қуйидаги қатъий молиявий чораларни келтириб чиқаради:
Активларни музлатиш: Компаниянинг АҚШ ҳудудида жойлашган барча мулклари, банк ҳисоблари ва активлари тўлиқ музлатилади;
Америкалик ҳамкорлар билан тақиқ: АҚШ резидентлари, компаниялари ва фуқароларига «Tour Invest LLC» билан ҳар қандай савдо, молиявий ёки бизнес операцияларини олиб бориш қатъиян ман этилади;
Иккиламчи санкция таҳдиди: Мазкур компания билан алоқада бўлган, унга транзакциялар ўтказган ёки хизмат кўрсатган ҳар қандай учинчи давлат банклари ва молиявий ташкилотлари ҳам АҚШнинг иккиламчи санкцияларига йўлиқиш хавфи остида қолади.
Марказий Осиё бизнеси учун жиддий синов ва қатъий огоҳлантириш
Ушбу воқеа Марказий Осиё, хусусан Қозоғистон ва Ўзбекистон бизнес доиралари учун халқаро чекловлар муҳитида фаолият юритиш нақадар хавфли эканини яна бир бор исботлади. АҚШ Молия вазирлиги Теҳронга нисбатан бошлаган «иқтисодий D-куни» стратегияси доирасида Эрон билан ҳамкорлик қилаётган барча логистика ва сайёҳлик тармоқларини синчковлик билан кузатмоқда. Олмаотадаги фирманинг тўлиқ блокланиши — минтақадаги бошқа корхоналар учун ҳам халқаро шартномалар ва воситачилик фаолиятида комплаенс-назоратни кескин кучайтиришни тақозо этувчи улкан сигнал ҳисобланади. Эндиликда ҳар қандай маҳаллий компаниянинг токсик субъектлар билан қисқа муддатли ҳамкорлиги ҳам глобал молиявий тизимдан бутунлай узилиб қолиш хавфини туғдиради.
Сизнингча, АҚШнинг Эрон билан алоқадор хорижий фирмаларга, хусусан Марказий Осиё компанияларига қарши бундай чекловлар жорий этиши минтақадаги иқтисодий ва транспорт ривожланишига қандай таъсир кўрсатади? Маҳаллий бизнес эгалари санкцияларга тушиб қолмаслик учун қандай эҳтиёт чораларини кўриши зарур? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бизнес ҳамда иқтисодиёт оламидаги ушбу долзарб таҳлилни яқинларингиз ва тадбиркор танишларингизга улашинг!
…