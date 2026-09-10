119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкин

·11·Дунё
119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкин

Коста-Рикалик Хосе Флорес 119 ёшида дунёдаги энг кекса эркакка айланиши мумкин. Унинг оиласи ва расмий ҳужжатларига кўра, Флорес 119 ёшда. Бироқ унинг туғилган санаси халқаро миқёсда ҳали тасдиқланмаган. Ҳозир мутахассислар тарихий ҳужжатларни ўрганмоқда.

Флорес Коста-Риканинг Тинч океани соҳилидан тахминан 20 дақиқалик масофадаги Сардинал шаҳрида оддий ёғоч уйда яшайди. У кунларини дам олиш, набираси тайёрлаган таомларни ейиш ва у билан қўл куч синаш билан ўтказади.

Сардинал Никоя ярим оролида жойлашган бўлиб, бу ҳудуд инсонлар узоқ ва соғлом ҳаёт кечириши билан машҳур бўлган дунёдаги бешта «Кўк ҳудуд»дан бири ҳисобланади. Маҳаллий аҳоли узоқ умр кўришни кальций ва магнийга бой сув, маккажўхори ва ловияга асосланган овқатланиш, жисмоний меҳнат ҳамда мустаҳкам оилавий алоқалар билан боғлайди.

Хосенинг набираси ва уни парвариш қилаётган Ҳеллен Флореснинг айтишича, бутун умрини қишлоқда меҳнат қилиб ўтказган бобоси ҳозир «тинч ва бахтли» ҳаёт кечирмоқда. У баъзан ўтмишдаги воқеаларни эслайди, ҳазиллашади ва узоқ умр кўриш сирларидан бири оиласи эканини айтади.

Moviy ko'ylak kiygan keksa odam stolda o'tirib ovqatlanmoqda.

Никоя ярим оролидаги узоқ умр кўришни ўрганувчи ассоциация асосчиси Хорхе Виндас ҳам оилавий ва ижтимоий алоқалар, маънавият, жисмоний фаоллик, соғлом овқатланиш ҳамда хотиржам ҳаёт тарзи узоқ умр кўришда муҳимлигини таъкидлади.

Флореснинг шахсини тасдиқловчи гувоҳномасига кўра, у 1907 йил 11 июль куни туғилган. Мутахассислар унинг туғилганлик ва чўқинтириш гувоҳномалари, шунингдек, кейинги ҳаётига оид бошқа ҳужжатларни ўрганмоқда. Улар Guinness World Records каби халқаро ташкилотлар томонидан тасдиқланиши кутилмоқда.

Агар Флореснинг ёши расман тасдиқланса, бу унинг оиласи ва Коста-Рика учун катта фахр бўлиши мумкин. У 8 нафар фарзанд, 23 нафар набира, 25 нафар чевара ва бир нафар эварага эга.

Ҳозирда дунёдаги энг кекса тирик инсон сифатида Буюк Британия фуқароси Этел Кэтэрэм тан олинган. У 1909 йил 21 августда Англиянинг Ҳэмпшир ҳудудида туғилган ва 2026 йилда 117 ёшни қарши олган. У бразилиялик роҳиба Инаҳ Канабарру Лукас 2025 йил апрель ойида вафот этганидан сўнг ушбу мақомга эга бўлган.

Хосе Флоресузоқ умр кўришКоста-РикаКўк ҳудуджаҳон янгиликлариузоқ умр сирлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Владимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиВладимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиБугун, 16:1222 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади22 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирладиБугун, 16:00Ноутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етакладиНоутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етакладиБугун, 15:34Анталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиАнталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиБугун, 14:15Ҳиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб бордиҲиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб бордиБугун, 13:59Трамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтдиТрамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтдиБугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада