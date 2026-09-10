Маст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилди

·11·Ўзбекистон
Маст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилди

Йўл ҳаракати хавфсизлиги масаласи Ўзбекистонда яна жиддий муҳокамага сабаб бўлди. «Ўзбекистон» телеканалидаги «Муносабат» дастурида йўллардаги хавфли вазиятлар, ҳайдовчиларнинг масъулияти, пиёдалар хавфсизлиги ва қоидабузарликларни жазолаш самарадорлиги муҳокама қилинди.

Муҳокама давомида иштирокчилар бир саволга алоҳида урғу берди: камералар ва жарималар кўпайгани билан нега йўлларда хавфли ҳолатлар ҳамон сақланиб қолмоқда?

Айрим ҳуқуқ ҳимоячилари эса оддий жарима ва тушунтириш ишлари ҳайдовчини етарлича тарбияламаслигини таъкидлаб, жазони янада кучайтириш бўйича кескин таклифларни илгари сурди.

Камералар кўпайди, аммо муаммо бартараф бўлмади

Телекўрсатувда йўл ҳаракати қоидалари бузилишининг оқибатлари билан бир қаторда, унинг сабаблари ҳам муҳокама қилинди.

Бугун йўлларда турли қоидабузарликларни қайд этадиган камералар кўпайган. Ҳайдовчиларга жарималар қўлланмоқда.

Шунга қарамай, хавфли вазиятлар давом этмоқда.

Энг оғриқли жиҳати эса қоидабузарлик оқибатида қоидаларни бузмаган бегуноҳ инсонлар, жумладан болалар ҳам жабр кўраётгани таъкидланди.

Демак, муаммони фақат жарима миқдорини ошириш орқали ҳал қилиш мумкинми, деган савол очиқ қолмоқда.

«Жарима билан ҳайдовчини тарбиялаб бўлмайди»

Муҳокамада ҳуқуқ ҳимоячилари томонидан билдирилган асосий фикрлардан бири — ҳайдовчиларни фақат жарима билан интизомга чақириш етарли эмас.

Уларнинг фикрича, айрим қоидабузарликлар шунчалик жиддий хавф туғдирадики, бундай ҳолатларда жавобгарлик ҳам шунга яраша бўлиши керак.

Мақсад эса фақат жазолаш эмас, балки ҳайдовчини қоидабузарлик содир этишдан олдинроқ тўхтатиб қолиш.

Яъни ҳайдовчи жарима тушишидан қўрққани учун эмас, ўзининг ҳаракати бошқа инсон ҳаётига хавф туғдиришини англагани учун қоидани бузмаслиги керак.

Маҳаллаларда тезлик 30 км/соатга туширилиши мумкин

Муҳокама давомида диққатга сазовор яна бир таклиф билдирилди.

Унга кўра, маҳаллалар ичига камералар ўрнатиб, транспорт воситаларининг тезлигини 30 км/соат билан чеклаш таклиф этилмоқда.

Бу ғоя, аввало, пиёдалар, болалар ва маҳалла ҳудудида ҳаракатланадиган бошқа аҳолининг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.

Чунки маҳалла кўчаларида автомобиль ва пиёдалар ўртасидаги масофа кўпинча жуда қисқа бўлади. Бундай ҳудудларда юқори тезлик хавфни кескин ошириши мумкин.

Тезликни назорат қилувчи камералар эса қоидабузарликни аниқлаш билан бирга, ҳайдовчиларни эҳтиёткорликка мажбурловчи омил сифатида кўрилмоқда.

Маст ҳолда рулга ўтирганлар учун энг кескин таклиф

Муҳокаманинг энг кўп эътибор тортган ташаббусларидан бири — автомобилни маст ҳолда бошқарган шахсларни умрбод ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум қилиш таклифи бўлди.

Бу жуда кескин чора.

Ҳозирча бу фикрни қабул қилинган янги қоида ёки кучга кирган қонун сифатида талқин қилиш мумкин эмас. Бу — телекўрсатувда муҳокама қилинган ва билдирилган таклиф.

Бироқ унинг ортида турган асосий фикр аниқ: маст ҳолда рулга ўтириш нафақат ҳайдовчининг ўзи, балки йўлдаги ўнлаб инсонларнинг ҳаёти учун жиддий хавф туғдиради.

Шу сабабли бундай қоидабузарликка нисбатан жазони кучайтириш масаласи жамоатчилик муҳокамасида тобора кўпроқ кўтарилмоқда.

Ислам Ҳамраев: муаммога фақат оқибат эмас, сабаб нуқтаи назаридан қараш керак

Дастурда «Адолат» СДП Сиёсий Кенгаши раисининг ўринбосари Ислом Ҳамраев ҳам иштирок этиб, йўл ҳаракати хавфсизлиги билан боғлиқ масалалар юзасидан фикр билдирди.

Муҳокамада асосий эътибор қоидабузарлик содир бўлганидан кейин жазо қўллашдан ташқари, унинг олдини олиш механизмларини кучайтириш зарурлигига қаратилди.

Бу эса йўл ҳаракати хавфсизлиги масаласида ёндашувни ўзгартириш зарурлигини кўрсатади.

Фақат «қанча жарима солиш керак?» деган савол эмас, балки:

  • нега ҳайдовчи қоидани бузмоқда;

  • нега тезликни оширишдан қўрқмаяпти;

  • нима учун маст ҳолда рулга ўтиришга қарор қиляпти;

  • камера борлигига қарамай, қоидабузарлик давом этмоқда;

  • пиёдалар ва болалар хавфсизлигини қандай кучайтириш мумкин

каби саволлар ҳам муҳим.

Ҳайдовчи масъулияти билан бирга пиёда хавфсизлиги ҳам муҳокама қилинди

Йўл ҳаракати хавфсизлиги фақат ҳайдовчига боғлиқ эмас.

Муҳокамада пиёдаларнинг масъулияти ва хавфсизлиги масаласи ҳам кўтарилди.

Йўлдаги ҳар бир иштирокчи — ҳайдовчи ёки пиёда — белгиланган қоидаларга амал қилиши керак.

Аммо автомобиль ва пиёда ўртасидаги тўқнашувда жисмоний жиҳатдан пиёданинг ҳимояси анча заиф бўлгани учун, айниқса аҳоли гавжум ҳудудларда ҳайдовчининг эҳтиёткорлиги алоҳида аҳамият касб этади.

Шу нуқтаи назардан маҳаллаларда тезликни 30 км/соатга тушириш таклифи ҳам аҳоли яшайдиган ҳудудларда хавфни камайтириш чораси сифатида кўрилмоқда.

Жазони кучайтириш етарлими?

Муаммонинг энг баҳсли нуқтаси ҳам шу.

Бир томондан, оғир қоидабузарликлар учун қаттиқ жазо қўллаш ҳайдовчиларни тийиб туриши мумкин.

Иккинчи томондан эса йўл ҳаракати хавфсизлиги фақат жазо билан таъминланмайди.

Бунинг учун:

назорат + профилактика + йўл инфратузилмаси + ҳайдовчилик маданияти + таълим + қатъий жавобгарлик

биргаликда ишлаши керак.

Акс ҳолда жарима миқдори оширилса ҳам, хавфли ҳайдаш маданияти ўзгармаслиги мумкин.

Муҳокама жамоатчилик учун муҳим сигнал берди

«Муносабат» дастуридаги муҳокама ҳозирча янги қоидалар қабул қилинганини англатмайди.

Маҳаллаларда 30 км/соат тезлик лимити ўрнатилиши ёки маст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум қилиш каби ташаббуслар — муҳокама қилинган таклифлар.

Аммо улар жамиятда йўл ҳаракати хавфсизлигига бўлган талаб кучайиб бораётганини кўрсатади.

Чунки масала оддий жарима ёки ҳайдовчининг шахсий хатоси билан чекланмайди.

Гап баъзан бегуноҳ инсоннинг ҳаёти ҳақида кетади.

Шунинг учун энди асосий савол «жарима қанча бўлади?» эмас, балки йўлларда одамлар ҳаётини ҳақиқатан ҳам қандай қилиб ишончлироқ ҳимоя қилиш мумкин?

Телекўрсатувда билдирилган таклифлар эса бу савол атрофидаги муҳокамани янада кучайтириши мумкин.

йўл ҳаракати хавфсизлигиқоидабузарликкамераларжаримапиёда хавфсизлигимаҳаллар тезлигимаст ҳолда рулга ўтириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариБугун, 15:49Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпионЎзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпионБугун, 15:40Мактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиМактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиБугун, 15:35Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиПрезидент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиБугун, 15:07«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқулладиБугун, 14:591 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаядиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди