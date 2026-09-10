2027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этилади

·0·Ўзбекистон
2027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этилади

Ўзбекистонда 1-синф дарсликлари 2027 йилдан бошлаб янги алифбода чоп этила бошлайди. Бу ҳақда бугун, 10 сентябрь куни Олий Мажлис Сенатининг 19-ялпи мажлисида Мактабгача ва мактаб таълими вазирининг ўринбосари Азизбек Турдиев маълум қилди.

Вазир ўринбосарининг таъкидлашича, мактаб дарсликлари синфлар кесимида, яъни босқичма-босқич янгиланиб боради. Масалан, 1-синфлар учун дарсликлар ҳар йили янгиланади. 2–4-синфлар учун ўқув китобларини янгилаш даврийлиги уч йилни ташкил этади. 5–11-синфлар дарсликлари эса ҳар беш йилда бир марта янгиланади.

Азизбек Турдиевнинг айтишича, қонун кучга кирганидан кейин, 2027 йилдан бошлаб биринчи синф ўқувчилари учун дарсликлар янги алифбода чоп этилади. Шу билан бирга, 2027 йилдан 2031 йилга қадар барча мактаб дарсликлари тўлиқ янгиланиши режалаштирилган.

«Демак, 2027 йил, кейинги йилдан бошлаб, қонун кучга киргандан кейин, биз биринчи синф дарсликларини шундоқ ҳам янги алифбода чоп этамиз ва ҳозир айтиб ўтганимдек, 2027 йилдан бошлаб 2031 йилга қадар барча дарсликларимиз тўлиқ янгиланади», дейди Турдиев.

Қолган юқори синфлар учун мўлжалланган дарсликлар ҳам ушбу жараён билан параллел равишда босқичма-босқич янгиланиб боради.

Вазир ўринбосарининг билдиришича, мактаб дарсликларини янги алифбога ўтказиш жараёни қўшимча маблағ талаб қилмайди. Бунга дарсликларнинг амалдаги янгиланиш даврийлиги асос бўлади.

Азизбек Турдиев, шунингдек, жорий йилнинг 24–28 август кунлари мактабгача таълим тизимида янги алифбо жорий этилаётгани муносабати билан ўқув семинарлари ташкил этилганини ҳам маълум қилди.

Шу тариқа, янги алифбога ўтиш жараёни таълим тизимида босқичма-босқич амалга оширилиб, аввал 1-синф дарсликларидан бошланади. 2027–2031 йиллар давомида эса барча мактаб дарсликларини тўлиқ янгилаш кўзда тутилган.

ЎзбекистонАлифбаТаълим реформасиМактаб дарсликлариОлий МажлисАзизбек ТурдиевМадҳаб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилдиМаст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилдиБугун, 16:10Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариБугун, 15:49Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпионЎзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпионБугун, 15:40Мактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиМактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиБугун, 15:35Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиПрезидент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиБугун, 15:07«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқулладиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди