Ноутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етаклади
Туркиянинг машҳур театр актёри Ўкан Каражан Истанбулнинг Шишли туманида ўтказилган тадбир вақтида стол устида турган ноутбукни олиб кетганликда гумон қилинмоқда. Мазкур ҳолат юзасидан полиция томонидан текширув ўтказилган. Бу ҳақда “Haberler” хабар берди.
Қайд этилишича, воқеа жорий йилнинг 27 февраль куни Шишли Марказ маҳалласидаги Дарюлажезе кўчасида содир бўлган. Э.Ш.А. исмли шахс 2 март куни полицияга мурожаат қилиб, тадбир давомида ноутбуки йўқолганини маълум қилган.
Мурожаат қилган фуқаро воқеа тасвирланган хавфсизлик камераси ёзувларини ҳам ҳуқуқ-тартибот идораларига тақдим этган. У компьютерни айнан Ўкан Каражан олганини таъкидлаган.
Полиция ходимлари видеокузатув камераларидаги тасвирларни синчиклаб ўрганиб, ноутбукни олиб кетган шахс Ўкан Каражан эканини аниқлаган.
Актёр эса полицияга берган кўрсатмасида ноутбукни ўғирлаш мақсадида олмаганини, аксинча, адашиб олиб кетганини билдирган.
Каражаннинг айтишича, воқеадан бир неча кун ўтиб, яъни 1 март куни Э.Ш.А. яна уч киши билан бирга унинг олдига келган. Актёр уларнинг унга ҳужум қилгани ва дўппослаганини иддао қилган.
Унинг сўзларига кўра, мазкур шахслар уни мажбуран олиб кетиб, автомобилнинг юкхонасига жойлаштирган. Шундан кейин машина ичида унинг бошига қурол дастаси билан беш марта урган.
Каражан ушбу ҳолатни ўзига нисбатан зўравонлик ва мажбурлаш деб баҳолаган. Шунингдек, актёр компьютер билан боғлиқ можародан кейин айнан шу воқеа содир бўлганини айтган.
Актёрнинг онаси унинг гапларини рад этди
Бироқ Ўкан Каражаннинг онаси И.К. ўғлининг бу даъволарини инкор қилган. Унинг айтишича, Ўкан воқеа куни ифтор дастуридан сўнг уйга компьютер билан келган ва ушбу ноутбукни унга совға қилишганини айтган.
Онасининг таъкидлашича, бир неча кундан кейин компьютерни олиш учун келган шахсга ноутбукни айнан ўзи топширган.
И.К. Ўкан хонасидан умуман чиқмаганини, ҳеч ким уни мажбуран уйидан олиб кетмаганини ва калтакламаганини билдирган.
Шунингдек, актёрнинг онаси ўғлида руҳий муаммо борлигини айтган. Унинг сўзларига кўра, Ўкан бир муддатдан бери дори-дармонларини мунтазам қабул қилмай қўйгани сабабли хатти-ҳаракатлари беқарор бўлиб қолган.
Ўкан Каражан «ошкора ўғрилик» жинояти бўйича қўлга олиниб, жорий йилнинг 7 март куни судга юборилган. Бироқ судга юборилганидан кейин у озод қилинган.
Айни вақтда тарқалган хавфсизлик камераси тасвирларида Каражан телефон орқали гаплашаётгани, стол устида турган ноутбукни кўздан кечираётгани, сўнг уни қўлтиғига олиб, воқеа жойидан чиқиб кетгани акс этган.
Ҳозирча мазкур ҳолат юзасидан томонларнинг баёнотлари бир-биридан фарқ қилмоқда. Актёр ноутбукни адашиб олганини айтса, полиция камера тасвирлари асосида уни олиб кетган шахс Каражан эканини аниқлаган. Шу билан бирга, актёрнинг ўзига нисбатан зўравонлик қилингани ҳақидаги даъволари ҳам маълум қилинган.
…