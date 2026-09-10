Ноутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етаклади

·19·Дунё
Ноутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етаклади

Туркиянинг машҳур театр актёри Ўкан Каражан Истанбулнинг Шишли туманида ўтказилган тадбир вақтида стол устида турган ноутбукни олиб кетганликда гумон қилинмоқда. Мазкур ҳолат юзасидан полиция томонидан текширув ўтказилган. Бу ҳақда “Haberler” хабар берди.

Қайд этилишича, воқеа жорий йилнинг 27 февраль куни Шишли Марказ маҳалласидаги Дарюлажезе кўчасида содир бўлган. Э.Ш.А. исмли шахс 2 март куни полицияга мурожаат қилиб, тадбир давомида ноутбуки йўқолганини маълум қилган.

Мурожаат қилган фуқаро воқеа тасвирланган хавфсизлик камераси ёзувларини ҳам ҳуқуқ-тартибот идораларига тақдим этган. У компьютерни айнан Ўкан Каражан олганини таъкидлаган.

Полиция ходимлари видеокузатув камераларидаги тасвирларни синчиклаб ўрганиб, ноутбукни олиб кетган шахс Ўкан Каражан эканини аниқлаган.

Актёр эса полицияга берган кўрсатмасида ноутбукни ўғирлаш мақсадида олмаганини, аксинча, адашиб олиб кетганини билдирган.

Каражаннинг айтишича, воқеадан бир неча кун ўтиб, яъни 1 март куни Э.Ш.А. яна уч киши билан бирга унинг олдига келган. Актёр уларнинг унга ҳужум қилгани ва дўппослаганини иддао қилган.

Унинг сўзларига кўра, мазкур шахслар уни мажбуран олиб кетиб, автомобилнинг юкхонасига жойлаштирган. Шундан кейин машина ичида унинг бошига қурол дастаси билан беш марта урган.

Каражан ушбу ҳолатни ўзига нисбатан зўравонлик ва мажбурлаш деб баҳолаган. Шунингдек, актёр компьютер билан боғлиқ можародан кейин айнан шу воқеа содир бўлганини айтган.

Актёрнинг онаси унинг гапларини рад этди

Бироқ Ўкан Каражаннинг онаси И.К. ўғлининг бу даъволарини инкор қилган. Унинг айтишича, Ўкан воқеа куни ифтор дастуридан сўнг уйга компьютер билан келган ва ушбу ноутбукни унга совға қилишганини айтган.

Онасининг таъкидлашича, бир неча кундан кейин компьютерни олиш учун келган шахсга ноутбукни айнан ўзи топширган.

И.К. Ўкан хонасидан умуман чиқмаганини, ҳеч ким уни мажбуран уйидан олиб кетмаганини ва калтакламаганини билдирган.

Шунингдек, актёрнинг онаси ўғлида руҳий муаммо борлигини айтган. Унинг сўзларига кўра, Ўкан бир муддатдан бери дори-дармонларини мунтазам қабул қилмай қўйгани сабабли хатти-ҳаракатлари беқарор бўлиб қолган.

Ўкан Каражан «ошкора ўғрилик» жинояти бўйича қўлга олиниб, жорий йилнинг 7 март куни судга юборилган. Бироқ судга юборилганидан кейин у озод қилинган.

Айни вақтда тарқалган хавфсизлик камераси тасвирларида Каражан телефон орқали гаплашаётгани, стол устида турган ноутбукни кўздан кечираётгани, сўнг уни қўлтиғига олиб, воқеа жойидан чиқиб кетгани акс этган.

Ҳозирча мазкур ҳолат юзасидан томонларнинг баёнотлари бир-биридан фарқ қилмоқда. Актёр ноутбукни адашиб олганини айтса, полиция камера тасвирлари асосида уни олиб кетган шахс Каражан эканини аниқлаган. Шу билан бирга, актёрнинг ўзига нисбатан зўравонлик қилингани ҳақидаги даъволари ҳам маълум қилинган.

Окан КаражанТуркиятеатрноутбукҳужумполициясуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиАнталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиБугун, 14:15Ҳиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб бордиҲиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб бордиБугун, 13:59Трамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтдиТрамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтдиБугун, 13:36Яқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқдаЯқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқдаБугун, 13:13Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиСочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиБугун, 13:01Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиБугун, 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада