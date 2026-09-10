Фрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирди

·29·Техно
Фрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирди

Модул ва таъмирланиши осон қурилмалари билан танилган Фрамеворк компанияси жорий бозордаги қийинчиликларга қарамай, ўз маҳсулотлари нархини пасайтиришга муваффақ бўлди. Бу қадам глобал технология бозорида хотира чиплари нархи ошиб бораётган бир пайтда мутлақо кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания хотира нархи қимматлашишни бошлаган илк кунларданоқ харидорларни ноутбуклар қиймати ошиши мумкинлиги ҳақида очиқ равишда огоҳлантириб келган эди. Бироқ бу сафар вазият ўзгарди ва ишлаб чиқарувчи ўз расмий сайтида мутлақо тескари мазмундаги хабарни эълон қилди.

Арзонроқ хотира топилди

Фрамеворк вакилларининг тушунтиришича, нархларнинг пасайишига асосий сабаб сифатида янада ҳамёнбоп хотира манбаси топилгани кўрсатилган. Хусусан, компания мутахассислари LPCAMM2 хотира модулларини олдингига нисбатан пастроқ нархда харид қилиш имкониятига эга бўлишди.

Мазкур ёндашув бозордаги мавжуд тенденцияларга зид бўлиб, истеъмолчилар учун яхши молиявий енгиллик яратди. Компания ўзининг очиқлик сиёсатига содиқ қолган ҳолда, ҳар бир ўзгаришни ўз аудиториясига шаффоф тарзда етказиб келмоқда.

Келажакдаги нархлар ва чекловлар

Мутахассисларнинг таъкидлашича, арзонроқ хотира захираси чекланган ҳажмга эга. Шу сабабли, пасайтирилган нархлар узоқ муддат сақланиб қолмаслиги ва фақат муайян вақт давомида амал қилиши эҳтимоли юқори.

Шунга қарамамай, келгусида ҳам шунга ўхшаш қулай шарт-шароитлар ёки муқобил арзон компонентларни топиш имконияти бутунлай истисно қилинмайди. Бу эса харидорларга келгусида ҳам мақбул нархларда техника харид қилиш умидини беради.

ФрамеворкНоутбукLPCAMM2ХотираТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиiPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиБугун, 17:56Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Бугун, 16:23Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиApple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиБугун, 15:50Unihertz Титан 2 Элите сотувга чиқдиUnihertz Титан 2 Элите сотувга чиқдиБугун, 15:27АҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиАҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиБугун, 14:50Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаApple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаБугун, 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади