Фрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирди
Модул ва таъмирланиши осон қурилмалари билан танилган Фрамеворк компанияси жорий бозордаги қийинчиликларга қарамай, ўз маҳсулотлари нархини пасайтиришга муваффақ бўлди. Бу қадам глобал технология бозорида хотира чиплари нархи ошиб бораётган бир пайтда мутлақо кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания хотира нархи қимматлашишни бошлаган илк кунларданоқ харидорларни ноутбуклар қиймати ошиши мумкинлиги ҳақида очиқ равишда огоҳлантириб келган эди. Бироқ бу сафар вазият ўзгарди ва ишлаб чиқарувчи ўз расмий сайтида мутлақо тескари мазмундаги хабарни эълон қилди.
Арзонроқ хотира топилдиФрамеворк вакилларининг тушунтиришича, нархларнинг пасайишига асосий сабаб сифатида янада ҳамёнбоп хотира манбаси топилгани кўрсатилган. Хусусан, компания мутахассислари LPCAMM2 хотира модулларини олдингига нисбатан пастроқ нархда харид қилиш имкониятига эга бўлишди.
Мазкур ёндашув бозордаги мавжуд тенденцияларга зид бўлиб, истеъмолчилар учун яхши молиявий енгиллик яратди. Компания ўзининг очиқлик сиёсатига содиқ қолган ҳолда, ҳар бир ўзгаришни ўз аудиториясига шаффоф тарзда етказиб келмоқда.
Келажакдаги нархлар ва чекловларМутахассисларнинг таъкидлашича, арзонроқ хотира захираси чекланган ҳажмга эга. Шу сабабли, пасайтирилган нархлар узоқ муддат сақланиб қолмаслиги ва фақат муайян вақт давомида амал қилиши эҳтимоли юқори.
Шунга қарамамай, келгусида ҳам шунга ўхшаш қулай шарт-шароитлар ёки муқобил арзон компонентларни топиш имконияти бутунлай истисно қилинмайди. Бу эса харидорларга келгусида ҳам мақбул нархларда техника харид қилиш умидини беради.
…