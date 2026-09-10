Москвада Британия элчихонасини қўриқлаган жосус ушланди: У элчига суиқасдда айбланмоқда
Россия ва Буюк Британия ўртасидаги дипломатик муносабатларни портлатиб юбориши ва Лондонни тўғридан-тўғри урушга тортиши мумкин бўлган мислсиз халқаро фитнанинг олди олинди. Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФСБ) Москва шаҳрида Британия элчихонасини қўриқлаш билан шуғулланган ташкилотнинг 45 ёшли собиқ ходимини қўлга олди. Тергов маълумотларига кўра, ушбу шахс Украина хавфсизлик хизмати (СБУ) томонидан ёлланган бўлиб, Буюк Британия элчиси Найджел Кейси ва бошқа хорижий дипломатларнинг шахсий манзиллари, автомобиллари, учрашув жадваллари ҳамда элчихонанинг хавфсизлик тизими ҳақидаги махфий маълумотларни тўплаб келган. Россия махсус хизматининг баёнотига кўра, Киев бу маълумотлар асосида Москванинг қоқ марказида инглиз элчисига қарши террорчилик хуружи уюштириб, барча айбни Кремлга тўнкашни режалаштирган.
Хўш, бу кузатув ишларига Украинанинг қайси таниқли блогери бошчилик қилган, қўлга олинган москваликка қандай айблов қўйилди ва ФСБ Британиянинг машҳур MI6 разведкасига қандай кинояли огоҳлантириш йўллади? Мақола охирида эса — ушбу режа ортидаги глобал ҳарбий провокациянинг асл мақсадлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
Элчининг ортидан пойлоқчилик ва «Апостол Дмитрий» изи
ФСБ томонидан эълон қилинган расмий материаллар ва тергов ҳужжатларига кўра, воқеа тафсилотлари қуйидагича очиқланди:
Ички тизимдаги одам: Қўлга олинган 45 ёшли москвалик фуқаро аввал Буюк Британиянинг Москвадаги элчихонасини қўриқлаш билан шуғулланувчи ташкилотда фаолият юритган ва дипмиссиянинг ички хавфсизлик тартибини яхши билган;
СБУ томонидан ёлланиш: Маълум бўлишича, у Украина махсус хизматлари томонидан ҳамкорликка жалб этилиб, инглиз дипломатларига оид барча маълумотларни Киевга узатиб турган;
Украиналик блогер топшириғи: Дипломатларнинг турар-жой манзиллари, фойдаланадиган автомашиналари рақамлари, кундалик ҳаракатланиш йўналишлари ва учрашувларини синчковлик билан кузатиш ишлари интернетда «Апостол Дмитрий» номи билан машҳур украиналик блогер Дмитрий Карпенконинг бевосита топшириғи билан амалга оширилган;
Давлатга хиёнат айблови: Гумонланувчига нисбатан Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 275-моддаси (Давлатга хиёнат) бўйича жиноят иши қўзғатилди ва у ҳибсга олинди.
Киевнинг режаси: Элчини ўлдириш ва Лондонни тўғридан-тўғри урушга тортиш
Россия махсус хизмати вакилларининг қайд этишича, тўпланган разведка маълумотлари оддий қизиқиш учун эмас, балки даҳшатли қонли режа учун хизмат қилиши керак эди:
Элчи Найджел Кейсига суиқасд: Киевдаги режа муаллифлари Британиянинг Россиядаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Найджел Кейси ва дипломатик корпус ходимларига қарши Москвада теракт уюштиришни кўзлаган;
Россияни айблаш мақсади: Теракт амалга оширилгач, уни Россия ҳукумати ва махсус хизматлари томонидан уюштирилган жиноят сифатида дунёга тақдим этиш мўлжалланган;
Қурол ва санкциялар: Украина раҳбарияти ушбу йўл билан Буюк Британияни Россия билан тўғридан-тўғри қуролли тўқнашувга тортишни, жамоатчилик ғазабини қўзғаб янги турдаги оғир қурол-яроғ етказиб берилишига ҳамда Россияга қарши мислсиз санкциялар жорий этилишига эришишни режалаштирган.
ФСБнинг баёноти: «Умид қиламизки, бу ишда MI6 йўқ»
Россия хавфсизлик органлари эълон қилган видеомурожаатда Британия махсус хизматларига алоҳида шаъма қилинди:
«Россия давлат хавфсизлик органлари Британиянинг сиёсий мақсадлар йўлида ўз фуқароларини қурбон қилиб юборадиган турли “гамбит”ларига бир неча бор дуч келган бўлса-да, бу гал Британия разведкаси Украинанинг Москвадаги инглиз дипломатларига қарши тайёрлаган бу провокациясидан бехабар бўлган, деб умид қиламиз. Акс ҳолда, иш ўта жиддий ва хавфли тус олади», — дея баёнот берди видеода ФСБ тезкор ходими.
Дипломатик фронтдаги янги хавфли чегара
Москвадаги инглиз элчихонаси атрофида очилган ушбу жосуслик тармоғи дипломатик миссиялар хавфсизлиги нақадар заифлашиб бораётганини кўрсатмоқда. Учинчи томон сифатида ҳаракат қилаётган кучларнинг йирик давлатларни тўғридан-тўғри урушга киритиш учун бегона давлат элчисини ўз пойтахтида нишонга олиш режаси глобал хавфсизлик чегаралари мутлақо йўқолиб бораётганидан далолат беради. Агар ушбу теракт амалга ошганда, Лондон ва Москва ўртасидаги ядровий хавф чегарасида турган қарама-қаршилик қайтариб бўлмас фожиавий нуқтага етган бўлар эди. ФСБнинг очиқ баёноти эндиликда Британия расмийларини ҳам ўз элчилари хавфсизлиги ва иттифоқчиларининг ҳаракатларига жиддийроқ қарашга мажбур қилади.
Сизнингча, хорижий дипломатларга қарши суиқасд уюштириш орқали бошқа давлатларни катта урушга тортиш эҳтимоли қанчалик ҳақиқатга яқин ёки бу махсус хизматларнинг навбатдаги геосиёсий ахборот урушими? Бу воқеа Россия ва Буюк Британиянинг мураккаб муносабатларига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро детективга айланган ушбу шов-шувли хабар таҳлилини яқинларингиз ҳамда сиёсат ихлосмандларига улашинг!
…