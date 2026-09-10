iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етди
Apple компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмалари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларида симли қувват олиш тезлигини сезиларли даражада оширди. Ушбу янгилик гаджетлардан фойдаланиш қулайлигини янада яхшилаш ҳамда вақтни тежаш имконини бергани боис фойдаланувчилар учун муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод флагмани батарея қувватини нолдан эллик фоизгача тиклаш учун атиги 15 атрофида дақиқа сарфлайди. Таққослаш учун, бу кўрсаткич аввалги iPhone 17 Pro моделига қараганда тахминан беш дақиқага тезроқ эканини кўрсатади.
Қувватлаш учун мос келувчи адаптерлар талаб этиладиМаксимал тезликдаги қувват олиш имкониятидан фойдаланиш учун фойдаланувчилар махсус мос келувчи қувват адаптерини излашига тўғри келади. Apple компанияси ўзининг 40 ваттлик Дйнамик Повер Адаптер қурилмасидан фойдаланишни тавсия этади. Мазкур адаптер қисқа муддатли режимда 60 ваттгача қувват етказиб бера олади.
Компания маълумотларига кўра, бундай конфигурация USB-C кабели ёрдамида аввалги Pro авлодига нисбатан тахминан 33 фоизга тезроқ қувват олишни таъминлайди. Максимал тезликда ишлаши учун адаптер камида 60 ватт қувватни, USB Повер Деливерй 3.1 стандартини ҳамда чиқиш кучланишини тартибга солиш функциясини қўллаб-қувватлаши шарт.
Техник чекловлар ва муқобил вариантларОхирги талаб айрим қувватли блокларнинг мослигини чеклайди. Жумладан, MacBook учун мўлжалланган 96 ва 140 ваттлик қувватлантириш қурилмалари зарур тартибга солинувчи кучланиш режимини қўллаб-қувватламаслиги аниқланди.
Шунга қарамай, учинчи томон ишлаб чиқарувчиларининг юқори қувватли USB-C адаптерларидан фойдаланишда давом этиш мумкин, бироқ бундай ҳолатда максимал қувват олиш тезлиги кафолатланмайди. Тахминларга кўра, 45 ваттлик айрим блоклар ёрдамида iPhone 18 Pro худди iPhone 17 Pro каби эллик фоизгача тахминан 20 дақиқада қувват олади.
Симсиз технологиялар ва етказиб бериш тўпламиКомпания тақдим этган маълумотларга кўра, атиги беш дақиқалик симли тезкор қувватланиш кейинчалик тахминан олти соат давомида видео томоша қилиш учун етарли бўлади. Шу билан бирга, симсиз қувват олиш бироз секинроқ ишлайди.
МагСафе технологиясидан фойдаланилганда ва 35 ваттдан юқори қувватга эга мос адаптер уланганда, iPhone 18 Pro нолдан эллик фоизгача қувватланиши учун тахминан 30 дақиқа вақт кетади. Шунга ўхшаш тезкор қувватлаш технологияси йиғиладиган iPhone Дуо модели учун ҳам эълон қилинган. Аввалгидек, қувватлантириш мосламасини алоҳида сотиб олиш талаб этилади — iPhone 18 Pro қутисида фақат USB-C кабели мавжуд бўлиб, адаптер тақдим этилмайди.
…