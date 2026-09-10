iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етди

·16·Техно
iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етди

Apple компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмалари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларида симли қувват олиш тезлигини сезиларли даражада оширди. Ушбу янгилик гаджетлардан фойдаланиш қулайлигини янада яхшилаш ҳамда вақтни тежаш имконини бергани боис фойдаланувчилар учун муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод флагмани батарея қувватини нолдан эллик фоизгача тиклаш учун атиги 15 атрофида дақиқа сарфлайди. Таққослаш учун, бу кўрсаткич аввалги iPhone 17 Pro моделига қараганда тахминан беш дақиқага тезроқ эканини кўрсатади.

Қувватлаш учун мос келувчи адаптерлар талаб этилади

Максимал тезликдаги қувват олиш имкониятидан фойдаланиш учун фойдаланувчилар махсус мос келувчи қувват адаптерини излашига тўғри келади. Apple компанияси ўзининг 40 ваттлик Дйнамик Повер Адаптер қурилмасидан фойдаланишни тавсия этади. Мазкур адаптер қисқа муддатли режимда 60 ваттгача қувват етказиб бера олади.

Компания маълумотларига кўра, бундай конфигурация USB-C кабели ёрдамида аввалги Pro авлодига нисбатан тахминан 33 фоизга тезроқ қувват олишни таъминлайди. Максимал тезликда ишлаши учун адаптер камида 60 ватт қувватни, USB Повер Деливерй 3.1 стандартини ҳамда чиқиш кучланишини тартибга солиш функциясини қўллаб-қувватлаши шарт.

Техник чекловлар ва муқобил вариантлар

Охирги талаб айрим қувватли блокларнинг мослигини чеклайди. Жумладан, MacBook учун мўлжалланган 96 ва 140 ваттлик қувватлантириш қурилмалари зарур тартибга солинувчи кучланиш режимини қўллаб-қувватламаслиги аниқланди.

Шунга қарамай, учинчи томон ишлаб чиқарувчиларининг юқори қувватли USB-C адаптерларидан фойдаланишда давом этиш мумкин, бироқ бундай ҳолатда максимал қувват олиш тезлиги кафолатланмайди. Тахминларга кўра, 45 ваттлик айрим блоклар ёрдамида iPhone 18 Pro худди iPhone 17 Pro каби эллик фоизгача тахминан 20 дақиқада қувват олади.

Симсиз технологиялар ва етказиб бериш тўплами

Компания тақдим этган маълумотларга кўра, атиги беш дақиқалик симли тезкор қувватланиш кейинчалик тахминан олти соат давомида видео томоша қилиш учун етарли бўлади. Шу билан бирга, симсиз қувват олиш бироз секинроқ ишлайди.

МагСафе технологиясидан фойдаланилганда ва 35 ваттдан юқори қувватга эга мос адаптер уланганда, iPhone 18 Pro нолдан эллик фоизгача қувватланиши учун тахминан 30 дақиқа вақт кетади. Шунга ўхшаш тезкор қувватлаш технологияси йиғиладиган iPhone Дуо модели учун ҳам эълон қилинган. Аввалгидек, қувватлантириш мосламасини алоҳида сотиб олиш талаб этилади — iPhone 18 Pro қутисида фақат USB-C кабели мавжуд бўлиб, адаптер тақдим этилмайди.

AppleiPhone 18 ProСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиФрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиБугун, 17:27Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Бугун, 16:23Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиApple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиБугун, 15:50Unihertz Титан 2 Элите сотувга чиқдиUnihertz Титан 2 Элите сотувга чиқдиБугун, 15:27АҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиАҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиБугун, 14:50Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаApple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаБугун, 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади