Apple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетди

·4·Техно
Apple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетди

Apple компанияси томонидан тақдим этилган янги авлод iPhone 18 Pro смартфонларида қўлланиладиган A20 Pro процессори дастлабки синовларда мисли кўрилмаган натижаларни қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур мобил платформа бир оқимли унумдорлик бўйича бозордаги барча мавжуд процессорларни, жумладан, янги M6 компьютер чипини ҳам ортда қолдириб, мутлақ етакчига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Geekbench 6 бенчмарк синовларида янги СоК бир оқимли режимда 4725 балл, кўп оқимли режимда эса 12 575 балл тўплашга муваффақ бўлди. Ушбу кўрсаткичлар ядролар сони ўзгармаганига қарамай, аввалги A19 Pro чипига нисбатан қарийб 25 фоизлик ўсишни ташкил этади. Бу эса компания муҳандислари энергия самарадорлигини сақлаб қолган ҳолда ҳисоблаш қувватини сезиларли даражада оширишга эришганини кўрсатади.

Мобил процессорнинг компьютер чиплари билан рақобати

Мутахассисларнинг таъкидлашича, A20 Pro чипининг бир оқимли унумдорлиги нафақат бошқа смартфон процессорлари, балки шахсий компьютерлар учун мўлжалланган энг илғор ечимлар билан ҳам бемалол рақобат қила олади. Хусусан, ушбу кўрсаткич бўйича янги мобил платформа Apple компаниясининг ўзининг янги M6 компьютер чипидан ҳам озгина устун келган.

Анъанавий x86 архитектурали процессорлар эса бу борада бутунлай ортда қолган. Мобил қурилма учун мўлжалланган ихчам процессорнинг бундай юқори натижа кўрсатаётгани технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Кўп оқимли режимдаги имкониятлар

Кўп оқимли вазифаларни бажаришда ҳам A20 Pro ўзини юқори томондан кўрсатди. Ушбу режимдаги натижалар Apple компаниясининг аввалги авлод M3 ва M4 компьютер чиплари имкониятлари даражасида баҳоланмоқда.

Оддий иш столи компьютерлари процессорлари билан таққослаганда, смартфон чипи ушбу йўналишда машҳур Ryzen 5 7500F модели билан бир хил даражани кўрсатмоқда. Бундай юқори ҳисоблаш қуввати атиги бир неча ватт қувват чекловига эга бўлган смартфон корпусида намойиш этилаётгани эса алоҳида эътиборга лойиқдир.

AppleA20 ProiPhone 18 ProПроцессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиiPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиБугун, 17:56Фрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиФрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиБугун, 17:27Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Бугун, 16:23Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиApple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиБугун, 15:50Unihertz Титан 2 Элите сотувга чиқдиUnihertz Титан 2 Элите сотувга чиқдиБугун, 15:27АҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиАҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиБугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади