Apple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетди
Apple компанияси томонидан тақдим этилган янги авлод iPhone 18 Pro смартфонларида қўлланиладиган A20 Pro процессори дастлабки синовларда мисли кўрилмаган натижаларни қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур мобил платформа бир оқимли унумдорлик бўйича бозордаги барча мавжуд процессорларни, жумладан, янги M6 компьютер чипини ҳам ортда қолдириб, мутлақ етакчига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Geekbench 6 бенчмарк синовларида янги СоК бир оқимли режимда 4725 балл, кўп оқимли режимда эса 12 575 балл тўплашга муваффақ бўлди. Ушбу кўрсаткичлар ядролар сони ўзгармаганига қарамай, аввалги A19 Pro чипига нисбатан қарийб 25 фоизлик ўсишни ташкил этади. Бу эса компания муҳандислари энергия самарадорлигини сақлаб қолган ҳолда ҳисоблаш қувватини сезиларли даражада оширишга эришганини кўрсатади.
Мобил процессорнинг компьютер чиплари билан рақобатиМутахассисларнинг таъкидлашича, A20 Pro чипининг бир оқимли унумдорлиги нафақат бошқа смартфон процессорлари, балки шахсий компьютерлар учун мўлжалланган энг илғор ечимлар билан ҳам бемалол рақобат қила олади. Хусусан, ушбу кўрсаткич бўйича янги мобил платформа Apple компаниясининг ўзининг янги M6 компьютер чипидан ҳам озгина устун келган.
Анъанавий x86 архитектурали процессорлар эса бу борада бутунлай ортда қолган. Мобил қурилма учун мўлжалланган ихчам процессорнинг бундай юқори натижа кўрсатаётгани технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Кўп оқимли режимдаги имкониятларКўп оқимли вазифаларни бажаришда ҳам A20 Pro ўзини юқори томондан кўрсатди. Ушбу режимдаги натижалар Apple компаниясининг аввалги авлод M3 ва M4 компьютер чиплари имкониятлари даражасида баҳоланмоқда.
Оддий иш столи компьютерлари процессорлари билан таққослаганда, смартфон чипи ушбу йўналишда машҳур Ryzen 5 7500F модели билан бир хил даражани кўрсатмоқда. Бундай юқори ҳисоблаш қуввати атиги бир неча ватт қувват чекловига эга бўлган смартфон корпусида намойиш этилаётгани эса алоҳида эътиборга лойиқдир.
…