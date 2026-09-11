3 ёшли болага айнан шу кўникмаларни ўргатиш муҳим: мутахассислар тавсияси
Бола 3 ёшга тўлгач, унинг атроф-муҳитни англаш ва мустақил ҳаракат қилиш қобилияти фаол ривожлана бошлайди. Бу даврда ота-оналар фарзандига фақат ҳарф ва рақамларни эмас, ҳаёт учун зарур бўлган оддий кўникмаларни ҳам ўргатиши муҳим. Аввало, болага ўз эҳтиёжларини сўз билан аниқ ифодалашни ўргатиш керак. “Оч қолдим”, “чанқадим”, “ёрдам беринг” каби оддий ибораларни билиш боланинг мулоқотини осонлаштиради. Шунингдек, саломлашиш, хайрлашиш, раҳмат айтиш ва кечирим сўраш каби одоб қоидаларини кундалик ҳаётда мунтазам кўрсатиб бориш фойдали.
3 ёшли бола кийимини кийиш, оёқ кийимини ечиш, қўлини ювиш ва ўйинчоқларини жойига қўйиш каби ишларни аста-секин ўзи бажаришга ўрганиши керак. Ота-она боланинг ҳар бир ишини унинг ўрнига бажаришдан кўра, унга мустақил ҳаракат қилиш имконини бергани маъқул. Бу ёшда хавфсизлик қоидаларини ҳам содда тилда тушунтириш зарур. Масалан, иссиқ буюмларга тегмаслик, йўлга катталарсиз чиқмаслик ва бегона одам билан кетмаслик каби қоидалар болага тушунарли қилиб ўргатилади.
Бундан ташқари, болага ҳис-туйғуларини таниш ва уларни сўз билан ифодалашни ўргатиш ҳам муҳим. Бола жаҳли чиққанда ёки хафа бўлганда ҳисларини уришиш ёки йиғи орқали эмас, гапириш орқали ифодалашга аста-секин одатланади. Китоб ўқиш, эртак айтиб бериш ва бола билан кўпроқ суҳбатлашиш унинг сўз бойлигини кенгайтиради. Ўйин орқали санаш, ранглар ва шаклларни таниш каби билимларни бериш эса болага босим қилмасдан ўрганиш имконини яратади. Энг муҳими, бу ёшдаги боладан ҳамма нарсани мукаммал бажаришни талаб қилиш эмас, балки уни қўллаб-қувватлаш ва хатоларини сабр билан тушунтиришдир.
…