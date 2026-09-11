3 ёшли болага айнан шу кўникмаларни ўргатиш муҳим: мутахассислар тавсияси

·15·Фойдали
3 ёшли болага айнан шу кўникмаларни ўргатиш муҳим: мутахассислар тавсияси

Бола 3 ёшга тўлгач, унинг атроф-муҳитни англаш ва мустақил ҳаракат қилиш қобилияти фаол ривожлана бошлайди. Бу даврда ота-оналар фарзандига фақат ҳарф ва рақамларни эмас, ҳаёт учун зарур бўлган оддий кўникмаларни ҳам ўргатиши муҳим. Аввало, болага ўз эҳтиёжларини сўз билан аниқ ифодалашни ўргатиш керак. “Оч қолдим”, “чанқадим”, “ёрдам беринг” каби оддий ибораларни билиш боланинг мулоқотини осонлаштиради. Шунингдек, саломлашиш, хайрлашиш, раҳмат айтиш ва кечирим сўраш каби одоб қоидаларини кундалик ҳаётда мунтазам кўрсатиб бориш фойдали.

3 ёшли бола кийимини кийиш, оёқ кийимини ечиш, қўлини ювиш ва ўйинчоқларини жойига қўйиш каби ишларни аста-секин ўзи бажаришга ўрганиши керак. Ота-она боланинг ҳар бир ишини унинг ўрнига бажаришдан кўра, унга мустақил ҳаракат қилиш имконини бергани маъқул. Бу ёшда хавфсизлик қоидаларини ҳам содда тилда тушунтириш зарур. Масалан, иссиқ буюмларга тегмаслик, йўлга катталарсиз чиқмаслик ва бегона одам билан кетмаслик каби қоидалар болага тушунарли қилиб ўргатилади.

Yerdagi kichkina bola ko'k rangli kiyimni kiyishga harakat qilmoqda.

Бундан ташқари, болага ҳис-туйғуларини таниш ва уларни сўз билан ифодалашни ўргатиш ҳам муҳим. Бола жаҳли чиққанда ёки хафа бўлганда ҳисларини уришиш ёки йиғи орқали эмас, гапириш орқали ифодалашга аста-секин одатланади. Китоб ўқиш, эртак айтиб бериш ва бола билан кўпроқ суҳбатлашиш унинг сўз бойлигини кенгайтиради. Ўйин орқали санаш, ранглар ва шаклларни таниш каби билимларни бериш эса болага босим қилмасдан ўрганиш имконини яратади. Энг муҳими, бу ёшдаги боладан ҳамма нарсани мукаммал бажаришни талаб қилиш эмас, балки уни қўллаб-қувватлаш ва хатоларини сабр билан тушунтиришдир.

Quloqlarini berkitib baqirayotgan bola va uning ortida o'tirgan ayol.
балаларбала тәрбиямустакилликҳавфсизликсўз бойлигиўйин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқанинг муваффақияти муносабатларга қандай таъсир қилади? Олимлар жавоб топдиБошқанинг муваффақияти муносабатларга қандай таъсир қилади? Олимлар жавоб топдиБугун, 01:55Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!09.09, 17:18Ҳоҳласангиз ҳам, бунга йўл қўйманг: Ўзингизни йўқотмаслик учун 6 та ҳаётий чегараҲоҳласангиз ҳам, бунга йўл қўйманг: Ўзингизни йўқотмаслик учун 6 та ҳаётий чегара09.09, 16:58Ҳаётингизни ўзгартирувчи 6 олтин қоида: 99 фоиз муаммолардан асровчи тажрибаларҲаётингизни ўзгартирувчи 6 олтин қоида: 99 фоиз муаммолардан асровчи тажрибалар09.09, 16:42Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...09.09, 00:50Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?09.09, 00:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади