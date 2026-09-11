Эрталаб тетик уйғонишнинг сири

·39·Фойдали
Эрталаб тетик уйғонишнинг сири

Эрталаб кайфият яхши ва энергияга тўла уйғониш фақат будилникка боғлиқ эмас — бунинг асоси аввалги кечадан бошланади. Энг муҳими, ҳар куни деярли бир вақтда ухлаш ва уйғонишга одатланишдир. Катталар одатда кечасига камида 7 соат сифатли уйқуга муҳтож.

Уйқуга ётишнинг аниқ “идеал” соати ҳамма учун бир хил эмас. Муҳими, ҳар куни бир вақтда ухлашга одатланиш ва организмга етарлича дам беришдир. Кечқурун организмда уйқуга тайёрловчи мелатонин миқдори ортиб боради, эрталаб эса уйғонишга ёрдам берувчи кортизол даражаси кўтарилади. Шунинг учун кечаси етарлича ухлаб, уйқу тартибига риоя қилиш эрталаб ўзини тетик ҳис қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Ухлашдан олдин телефон, телевизор ва бошқа ёрқин экранлардан узоқлашиш ҳам уйқуни яхшилашга ёрдам беради. Кечки пайт кофе, кучли чой ва бошқа кофеинли ичимликларни кўп истеъмол қилмаслик маъқул. Эрталаб уйғонгач эса пардаларни очиб, имкон қадар табиий ёруғликка чиқиш фойдали, чунки ёруғлик организмнинг биологик соатини уйғониш ҳолатига мослашишига ёрдам беради.

Тонгни бир неча дақиқалик енгил бадантарбия ёки пиёда юриш билан бошлаш ҳам кун давомида тетикликни оширишга ёрдам беради. Шунингдек, уйғонишингиз билан ижтимоий тармоқларга шўнғиш ўрнига, юз-қўлни ювиш, хона ҳавосини алмаштириш ва кун учун қисқа режа тузиш каби оддий одатларни йўлга қўйиш мумкин. Демак, эрталабки яхши кайфиятнинг энг кучли “рецепти” — етарли уйқу, барқарор тартиб ва тонгги табиий ёруғликдир.

уйқукортизолмелатонинтабиий ёруғликсоғлом турмушсоғлом турмуш тартиби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 ёшли болага айнан шу кўникмаларни ўргатиш муҳим: мутахассислар тавсияси3 ёшли болага айнан шу кўникмаларни ўргатиш муҳим: мутахассислар тавсиясиБугун, 02:44Бошқанинг муваффақияти муносабатларга қандай таъсир қилади? Олимлар жавоб топдиБошқанинг муваффақияти муносабатларга қандай таъсир қилади? Олимлар жавоб топдиБугун, 01:55Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!09.09, 17:18Ҳоҳласангиз ҳам, бунга йўл қўйманг: Ўзингизни йўқотмаслик учун 6 та ҳаётий чегараҲоҳласангиз ҳам, бунга йўл қўйманг: Ўзингизни йўқотмаслик учун 6 та ҳаётий чегара09.09, 16:58Ҳаётингизни ўзгартирувчи 6 олтин қоида: 99 фоиз муаммолардан асровчи тажрибаларҲаётингизни ўзгартирувчи 6 олтин қоида: 99 фоиз муаммолардан асровчи тажрибалар09.09, 16:42Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...09.09, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади