Эрталаб тетик уйғонишнинг сири
Эрталаб кайфият яхши ва энергияга тўла уйғониш фақат будилникка боғлиқ эмас — бунинг асоси аввалги кечадан бошланади. Энг муҳими, ҳар куни деярли бир вақтда ухлаш ва уйғонишга одатланишдир. Катталар одатда кечасига камида 7 соат сифатли уйқуга муҳтож.
Уйқуга ётишнинг аниқ “идеал” соати ҳамма учун бир хил эмас. Муҳими, ҳар куни бир вақтда ухлашга одатланиш ва организмга етарлича дам беришдир. Кечқурун организмда уйқуга тайёрловчи мелатонин миқдори ортиб боради, эрталаб эса уйғонишга ёрдам берувчи кортизол даражаси кўтарилади. Шунинг учун кечаси етарлича ухлаб, уйқу тартибига риоя қилиш эрталаб ўзини тетик ҳис қилишда муҳим аҳамиятга эга.
Ухлашдан олдин телефон, телевизор ва бошқа ёрқин экранлардан узоқлашиш ҳам уйқуни яхшилашга ёрдам беради. Кечки пайт кофе, кучли чой ва бошқа кофеинли ичимликларни кўп истеъмол қилмаслик маъқул. Эрталаб уйғонгач эса пардаларни очиб, имкон қадар табиий ёруғликка чиқиш фойдали, чунки ёруғлик организмнинг биологик соатини уйғониш ҳолатига мослашишига ёрдам беради.
Тонгни бир неча дақиқалик енгил бадантарбия ёки пиёда юриш билан бошлаш ҳам кун давомида тетикликни оширишга ёрдам беради. Шунингдек, уйғонишингиз билан ижтимоий тармоқларга шўнғиш ўрнига, юз-қўлни ювиш, хона ҳавосини алмаштириш ва кун учун қисқа режа тузиш каби оддий одатларни йўлга қўйиш мумкин. Демак, эрталабки яхши кайфиятнинг энг кучли “рецепти” — етарли уйқу, барқарор тартиб ва тонгги табиий ёруғликдир.
…