343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)
АҚШнинг Миссури штатидаги Озаркс кўлида ўтказилган Lake of the Ozarks Shootout пойгасида “Dirty Duck” номли тезюрар катер жиддий аварияга учради. Бу ҳақда Incidentia хабар берди.
29 август куни бўлиб ўтган пойгада катер маррага яқинлашганда 213 мил/соат, яъни қарийб 343 км/соат тезликка эришган. Шундан сўнг катернинг олд қисми сувдан кўтарилиб, у ҳавога отилган ва бир неча марта ағдарилиб, яна кўлга қулаган.
Катер бортида икки киши —ҳайдовчи Адам Серафин ва троттлмен Расти Уилямс бўлган. Авария оқибатида Серафиннинг оёғи синган, Уилямс эса жиддий жароҳат олмаган. Қутқарув экипажлари ҳодиса жойига бир неча сония ичида етиб келган.
Кейинчалик “Dirty Duck” жамоаси катер юқори тезликда ҳаракатланаётганда пастга босувчи куч (downforce) камайгани сабабли ҳавога кўтарилганини маълум қилган.
Ҳодиса акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Катта тезликдаги аварияга қарамай, ҳодиса ўлим билан якунланмаган.
…