Бошқанинг муваффақияти муносабатларга қандай таъсир қилади? Олимлар жавоб топди

·4·Фойдали
Бошқанинг муваффақияти муносабатларга қандай таъсир қилади? Олимлар жавоб топди

Олимлар инсонлар яқинлари ёки суҳбатдошларининг муваффақияти ва муваффақиятсизлигига қандай муносабат билдиришини ўрганди. Тадқиқот Райс университети ва Bayes Business School мутахассислари томонидан ўтказилиб, унда жами 8229 нафар киши иштирок этган 9 та тадқиқот натижалари таҳлил қилинди.

Маълум бўлишича, суҳбатдоши ўзининг муваффақиятсизлиги ҳақида гапирса, одамлар ҳам ўз омадсизликлари билан бўлишишга кўпроқ мойил бўлади. Аксинча, бошқа инсон яхши янгилик ёки муваффақиятини айтганида, улар ўз ютуқларини дарҳол баҳам кўришдан кўра эҳтиёткорроқ ҳаракат қилади.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, инсонлар ўзлари ҳақида қандай таассурот қолдиришни ўйлабгина эмас, балки суҳбатдошининг ҳис-туйғуларини ранжитмаслик учун ҳам ўзлари ҳақидаги маълумотни мослаштиради.

Тадқиқотлардан бирида иштирокчиларнинг 87 фоизи ҳамкасби муваффақиятсизликка учраганини айтганидан сўнг ўзининг шундай тажрибаси билан бўлишишини билдирган. Бошқа томондан, суҳбатдоши муваффақияти ҳақида гапирганида, иштирокчиларнинг 70 фоизи ўз ютуғи билан бўлишишга тайёр бўлган.

Бу фарқ айниқса иштирокчиларга ёқадиган инсонлар билан мулоқотда яққол намоён бўлган. Суҳбатдоши муваффақиятсизликка учраганида, одамлар уни қўллаб-қувватлаш мақсадида ўзларининг шунга ўхшаш тажрибаларини айтишга ҳаракат қилган. Аксинча, суҳбатдоши муваффақиятга эришганида, улар ўзларининг яхши янгиликларини юмшатиб етказган, кейинроқ айтган ёки умуман сир сақлаган.

Якуний онлайн тажрибада эса ҳар икки киши ҳам муваффақиятсизликка учраган ҳолатда иштирокчиларнинг 96 фоизи ўз тажрибаси билан бўлишган. Ҳар икки томон ҳам муваффақиятга эришганида эса бу кўрсаткич 73 фоизни ташкил этган.

Тадқиқотчилар ҳозирча бундай ёндашувлар суҳбатдошни ҳақиқатдан ҳам қўллаб-қувватлашга қанчалик ёрдам беришини аниқ билмайди. Келгусидаги тадқиқотларда инсонларнинг бошқаларга ўз муваффақият ёки муваффақиятсизликлари ҳақида атайлаб гапиришига суҳбатдошлар қандай муносабат билдириши ўрганилади.

муваффақиятмуваффақиятсизликсўзлашувтажрибақўллаб-қувватлашҳис-туйғуларсўзлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!09.09, 17:18Ҳоҳласангиз ҳам, бунга йўл қўйманг: Ўзингизни йўқотмаслик учун 6 та ҳаётий чегараҲоҳласангиз ҳам, бунга йўл қўйманг: Ўзингизни йўқотмаслик учун 6 та ҳаётий чегара09.09, 16:58Ҳаётингизни ўзгартирувчи 6 олтин қоида: 99 фоиз муаммолардан асровчи тажрибаларҲаётингизни ўзгартирувчи 6 олтин қоида: 99 фоиз муаммолардан асровчи тажрибалар09.09, 16:42Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...09.09, 00:50Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?09.09, 00:32Инсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллариИнсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллари09.09, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади