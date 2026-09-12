Тунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жарима

·5·Ўзбекистон
Тунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жарима

Ўзбекистонда тунги вақтда аҳоли осойишталигини бузадиган шовқин-сурон учун жазо чоралари кучайтирилди. Энди айрим ҳолатларда қоидабузарлик учун 8,8 миллион сўмгача жарима солиниши мумкин.

Аҳолини ортиқча шовқиндан ҳимоя қилишга қаратилган қонун билан фуқароларнинг тунги дам олиши ва хотиржамлигини таъминлаш бўйича янги талаблар белгиланди. Шунингдек, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга тегишли ўзгартишлар киритилди.

Қонунга кўра, маиший шовқин билан боғлиқ талабларни биринчи марта бузган фуқароларга БҲМнинг 3 бараваридан 5 бараваригача, яъни 1,32 миллион сўмдан 2,2 миллион сўмгача жарима қўлланади.

Мансабдор шахслар учун эса биринчи қоидабузарликда жарима 4,4 миллион сўмдан 6,6 миллион сўмгача этиб белгиланган.

Агар худди шу қоидабузарлик бир йил ичида яна такрорланса, фуқароларга 2,2 миллион сўмдан 3,08 миллион сўмгача жарима солинади.

Мансабдор шахслар учун такрорий қоидабузарликнинг жазоси янада юқори — 6,6 миллион сўмдан 8,8 миллион сўмгача жарима белгиланган.

Янги тартиб тунги пайтда баланд овозда мусиқа қўйиш, турли маиший шовқинлар билан қўшнилар тинчлигини бузиш каби ҳолатларга нисбатан талабларни кучайтиради.

Ўзбекистоншовқин-суронтунги вақтдаги шумМаъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлариБугун, 15:078 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишдиБугун, 14:56Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Бугун, 14:46Шавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиШавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиБугун, 14:37Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!Бугун, 14:302500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтириш2500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтиришБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди