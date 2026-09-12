Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...

·9·Дунё
Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...

Жаҳон поп-мусиқаси ва кино оламининг энг ёрқин суперюлдузларидан бири, миллионлаб мухлисларнинг севимли ижрочиси Леди Гага (ҳақиқий исми — Стефани Жерманотта) шахсий ҳаётидаги энг катта ва орзиқиб кутилган мўъжизани бошдан кечирмоқда. АҚШнинг машҳур шов-шувли кўнгилочар нашри Page Six тарқатган шошилинч хабарга кўра, 40 ёшли қўшиқчи ва унинг умр йўлдоши, таниқли тадбиркор Майкл Полански илк бор ота-оналик бахтига муяссар бўлди. Узоқ вақт давомида ОАВ эътиборидан четда қолиб, ҳомиладорлик ва шахсий ҳаётини сир тутган жуфтлик Шимолий Калифорния кўчаларида янги туғилган гўдак билан сайр қилиб юрган пайтида объективларга муҳрланди. Хўш, дунё юлдузи ўз ҳомиладорлигини қандай қилиб яшира олди, папарацци суратларида нималар акс этган ва нима сабабдан Гаганинг она бўлиши шов-шувли янгиликка айланди?

Шимолий Калифорниядаги сайр: Камераларга тушган ноёб лаҳзалар

Жуфтликнинг кутилмаган кўриниши шоу-бизнес ихлосмандлари ўртасида ҳақиқий шов-шув бўронини келтириб чиқарди:

  • Слингдаги чақалоқ: Папарацци томонидан эълон қилинган эксклюзив фотосуратларда Леди Гага махсус матоли болалар ташувчиси (слинг)да ўз фарзандини бағрига босиб, бир қўли билан эҳтиёткорона ушлаб кетаётгани яққол кўринади;

  • Оилавий хотиржамлик: Юлдузли жуфтлик кўчада ортиқча дабдабасиз, оддий ва эркин кийимларда, ҳақиқий оилавий бахт оғушида кўриниш берган;

  • Ҳозирча тўлиқ сир: Болакайнинг жинси, исми ва аниқ туғилган санаси ҳозирча сир сақланмоқда — жуфтликнинг расмий вакиллари журналистлар сўровларига изоҳ беришдан тийилмоқда;

  • Мухлислар ҳайрати: Қўшиқчи ижтимоий тармоқларда бу ҳақда ҳеч қандай расмий эълон бермаган бўлса-да, «Mother Monster» эндиликда ҳақиқий онага айлангани миллионлаб мухлисларнинг олқишларига сабаб бўлмоқда.

Муваффақиятли тадбиркор билан беш йиллик муҳаббат қиссаси

Леди Гага ва 42 ёшли тадбиркор Майкл Полански ўртасидаги муносабатлар узоқ йиллардан бери мустаҳкам пойдевор устига қурилган:

  • 2019 йилдаги учрашув: Жуфтликнинг танишуви 2019 йилга тўғри келади ва улар тез орада бир-бирининг энг яқин суянчиғига айланди;

  • 2024 йилги унаштирув: Кўп йиллик севги қиссасидан сўнг улар 2024 йилда расман унаштирилган эди;

  • Поланскининг шахсияти: Гарвард университети битирувчиси, йирик инвестор ва технологик ташаббуслар раҳбари бўлган Майкл доимо сояда қолишни, юлдузли ҳаётдан кўра оилавий хотиржамликни устун қўйиб келган;

  • «Менинг энг катта мақсадим»: Леди Гага аввалги интервьюларида ҳаётдаги энг асосий орзуси ва «навбатдаги бош роли» айнан она бўлиш эканини бир неча бор таъкидлаган эди.

«Бу қандай сир сақланди?»: Жамоатчиликдаги асосий саволлар

Хонанданинг тўсатдан чақалоқ билан кўриниш бериши турли тахминларни авж олдирди:

  • Омма эътиборидан панада: Сўнгги ойларда Гага йирик гастрол сафарларини якунлаб, саҳнадан бироз узоқлашган ва жамоатчилик олдида кам кўриниш бера бошлаган эди;

  • Тахминлар ва мунозаралар: Айрим экспертлар ва кузатувчилар юлдузнинг тиғиз иш графиги фонида суррогат оналик хизматидан фойдаланилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда, бироқ бу бўйича ҳеч қандай расмий тасдиқ йўқ;

  • Янги ҳаёт саҳифаси: «Оскар» ва «Грэмми» совриндори бўлган санъаткор эндиликда ўз вақтини карьера чўққисидан кўра фарзанди тарбиясига бағишлаш ниятида экани кутилмоқда.

Оилавий қувонч ва оналик саодати жаҳон юлдузи учун мутлақо янги ҳаётий босқични очди. Эндиликда бутун дунё матбуоти ва миллионлаб мухлислар жуфтликнинг фарзандига нима деб исм қўйиши ва илк расмий оилавий суратлар қачон тақдим этилишини кутмоқда.

Сизнингча, машҳур шахсларнинг шахсий ҳаёти ва фарзандли бўлишини ОАВдан бу қадар сир тутиши тўғри қарорми ёки мухлислар билан баҳам кўрган маъқулми? Леди Гага оналик ролида ўз карьерасини вақтинча тўхтатиб туриши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва поп-мусиқа оламидаги ушбу қувончли янгилик таҳлилини барча дўстларингизга улашинг!

Леди ГагаМайкл ПоланскиPage SixСуррогат оналик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда 90 дақиқалик уйқу мусобақаси ўтказиладиЯпонияда 90 дақиқалик уйқу мусобақаси ўтказиладиБугун, 16:21СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиСИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиБугун, 16:09Паспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиПаспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиБугун, 15:37БРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошландиБРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошландиБугун, 15:35Миннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиМиннесотада 5 ёшли бола дрон ёрдамида қутқарилдиБугун, 14:4468 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилдиБугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи