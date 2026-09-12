Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...
Жаҳон поп-мусиқаси ва кино оламининг энг ёрқин суперюлдузларидан бири, миллионлаб мухлисларнинг севимли ижрочиси Леди Гага (ҳақиқий исми — Стефани Жерманотта) шахсий ҳаётидаги энг катта ва орзиқиб кутилган мўъжизани бошдан кечирмоқда. АҚШнинг машҳур шов-шувли кўнгилочар нашри Page Six тарқатган шошилинч хабарга кўра, 40 ёшли қўшиқчи ва унинг умр йўлдоши, таниқли тадбиркор Майкл Полански илк бор ота-оналик бахтига муяссар бўлди. Узоқ вақт давомида ОАВ эътиборидан четда қолиб, ҳомиладорлик ва шахсий ҳаётини сир тутган жуфтлик Шимолий Калифорния кўчаларида янги туғилган гўдак билан сайр қилиб юрган пайтида объективларга муҳрланди. Хўш, дунё юлдузи ўз ҳомиладорлигини қандай қилиб яшира олди, папарацци суратларида нималар акс этган ва нима сабабдан Гаганинг она бўлиши шов-шувли янгиликка айланди?
Шимолий Калифорниядаги сайр: Камераларга тушган ноёб лаҳзалар
Жуфтликнинг кутилмаган кўриниши шоу-бизнес ихлосмандлари ўртасида ҳақиқий шов-шув бўронини келтириб чиқарди:
Слингдаги чақалоқ: Папарацци томонидан эълон қилинган эксклюзив фотосуратларда Леди Гага махсус матоли болалар ташувчиси (слинг)да ўз фарзандини бағрига босиб, бир қўли билан эҳтиёткорона ушлаб кетаётгани яққол кўринади;
Оилавий хотиржамлик: Юлдузли жуфтлик кўчада ортиқча дабдабасиз, оддий ва эркин кийимларда, ҳақиқий оилавий бахт оғушида кўриниш берган;
Ҳозирча тўлиқ сир: Болакайнинг жинси, исми ва аниқ туғилган санаси ҳозирча сир сақланмоқда — жуфтликнинг расмий вакиллари журналистлар сўровларига изоҳ беришдан тийилмоқда;
Мухлислар ҳайрати: Қўшиқчи ижтимоий тармоқларда бу ҳақда ҳеч қандай расмий эълон бермаган бўлса-да, «Mother Monster» эндиликда ҳақиқий онага айлангани миллионлаб мухлисларнинг олқишларига сабаб бўлмоқда.
Муваффақиятли тадбиркор билан беш йиллик муҳаббат қиссаси
Леди Гага ва 42 ёшли тадбиркор Майкл Полански ўртасидаги муносабатлар узоқ йиллардан бери мустаҳкам пойдевор устига қурилган:
2019 йилдаги учрашув: Жуфтликнинг танишуви 2019 йилга тўғри келади ва улар тез орада бир-бирининг энг яқин суянчиғига айланди;
2024 йилги унаштирув: Кўп йиллик севги қиссасидан сўнг улар 2024 йилда расман унаштирилган эди;
Поланскининг шахсияти: Гарвард университети битирувчиси, йирик инвестор ва технологик ташаббуслар раҳбари бўлган Майкл доимо сояда қолишни, юлдузли ҳаётдан кўра оилавий хотиржамликни устун қўйиб келган;
«Менинг энг катта мақсадим»: Леди Гага аввалги интервьюларида ҳаётдаги энг асосий орзуси ва «навбатдаги бош роли» айнан она бўлиш эканини бир неча бор таъкидлаган эди.
«Бу қандай сир сақланди?»: Жамоатчиликдаги асосий саволлар
Хонанданинг тўсатдан чақалоқ билан кўриниш бериши турли тахминларни авж олдирди:
Омма эътиборидан панада: Сўнгги ойларда Гага йирик гастрол сафарларини якунлаб, саҳнадан бироз узоқлашган ва жамоатчилик олдида кам кўриниш бера бошлаган эди;
Тахминлар ва мунозаралар: Айрим экспертлар ва кузатувчилар юлдузнинг тиғиз иш графиги фонида суррогат оналик хизматидан фойдаланилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда, бироқ бу бўйича ҳеч қандай расмий тасдиқ йўқ;
Янги ҳаёт саҳифаси: «Оскар» ва «Грэмми» совриндори бўлган санъаткор эндиликда ўз вақтини карьера чўққисидан кўра фарзанди тарбиясига бағишлаш ниятида экани кутилмоқда.
Оилавий қувонч ва оналик саодати жаҳон юлдузи учун мутлақо янги ҳаётий босқични очди. Эндиликда бутун дунё матбуоти ва миллионлаб мухлислар жуфтликнинг фарзандига нима деб исм қўйиши ва илк расмий оилавий суратлар қачон тақдим этилишини кутмоқда.
Сизнингча, машҳур шахсларнинг шахсий ҳаёти ва фарзандли бўлишини ОАВдан бу қадар сир тутиши тўғри қарорми ёки мухлислар билан баҳам кўрган маъқулми? Леди Гага оналик ролида ўз карьерасини вақтинча тўхтатиб туриши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва поп-мусиқа оламидаги ушбу қувончли янгилик таҳлилини барча дўстларингизга улашинг!
…