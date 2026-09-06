Вулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлди

·29·Дунё
Вулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлди

Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, якшанба куни эрталаб аэропорт яқинидаги ҳаво ҳудудида Анак-Кракатау вулқонидан чиққан кул аниқлангач, 209 та рейс кечиктирилган ёки парвоз вақти ортга сурилган.

Ява ва Суматра ороллари ўртасидаги Сунда бўғозида жойлашган вулқон жума куни кечқурун отилишни бошлаган. Бу жараён узлуксиз сейсмик фаолликни келтириб чиқарган ва вулқондан лава фавворалари отилиб чиққан. Расмийлар маълумотига кўра, якшанба куни эрта тонгда яна икки марта вулқон отилиши кузатилган.

Аэропорт маҳаллий вақт билан соат 13:30 гача вақтинча фаолият кўрсатмаган. Бу ҳолат жами 22 мингдан ортиқ йўловчига у ёки бу тарзда таъсир кўрсатган.

Транспорт вазирлиги маълум қилишича, парвозларнинг тўхтатилиши асосан Сингапурга ва ундан амалга ошириладиган рейсларга таъсир қилган. Шунингдек, Доҳa, Сидней ва Куала-Лумпур каби йўналишлардаги халқаро парвозлар ҳам чекловлардан зарар кўрган.

Расмийлар вулқоннинг сўнгги фаоллиги билан боғлиқ цунами хавфи ҳақида огоҳлантириш берилмаганини тасдиқлаган.

Соғлиқни сақлаш вазири зарар кўрган ҳудудлар аҳолиси имкон қадар уйда қолиши ва ниқоблардан фойдаланиши кераклигини тавсия қилган.

Маҳаллий Kompas газетаси хабарига кўра, шанба куни бир нечта мактабларда дарслар бекор қилинган. Бунга ўқувчилар ва аҳоли вулқон кули сабаб кўзлари ачишаётганидан шикоят қилгани сабаб бўлган. Айрим балиқчилар ҳам кўзларида оғриқ пайдо бўлгани сабабли денгизга чиқишни бекор қилган.

Маҳаллий аҳолидан бири — Алди Чандра Праёги нашрга берган интервьюсида жума куни кечқурундан бошлаб кўзларига гўёки «майда қум доналари тушиб қолгандек» ҳис қилганини айтган. Унинг сўзларига кўра, ачишишни камайтириш учун кўз томчиларидан фойдаланишга мажбур бўлмоқда.

Унинг таъкидлашича, чанг шу қадар қалин бўлганки, у уйининг олд ҳовлисини ҳар беш дақиқада супуришга тўғри келган.

Анак-Кракатау вулқони номи «Кракатаунинг фарзанди» деган маънони англатади. У ўтган аср бошларида 1883 йилдаги машҳур Кракатау вулқони отилиши натижасида ҳосил бўлган кальдера ҳудудида денгиздан кўтарилиб чиққанидан буён вақти-вақти билан фаоллашиб келади.

2018 йил декабрь ойида вулқоннинг бир қисми қулаган ва бунинг оқибатида кучли цунами юзага келган. Табиий офат оқибатида 400 дан ортиқ киши ҳалок бўлган. Суматра ва Ява оролларининг яқин қирғоқларида яшовчи минглаб одамлар уйларини тарк этишга мажбур бўлган.

Олимлар вулқон қулаган пайтда ундан узилиб тушган айрим тоғ жинслари бўлаклари 70–90 метр баландликка кўтарилганини аниқлаган.

Индонезия Тинч океанининг деярли бутун ҳавзасини ўраб турган Тинч океани «Олов ҳалқаси» ҳудудида жойлашган. Бу минтақада тез-тез зилзилалар ва вулқон отилишлари содир бўлгани сабабли вулқон ва сейсмик фаоллик жуда юқори.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганАфғонистонда 6 ёшли қиз 60 ёшли эркакка 200 минг рупияга берилганБугун, 20:38Украинада Бош прокурор офисидан долларлар солинган сейф топилдиУкраинада Бош прокурор офисидан долларлар солинган сейф топилдиБугун, 19:57Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Бугун, 18:29Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Дубай шайхидан қочган малика Ҳайя бинту ал-Ҳусайн ҳозир қаерда яшамоқда?Бугун, 17:51Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Бугун, 17:37Эрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиЭрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиБугун, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди