Астанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлди

·21·Дунё
Астанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлди

Астанада кўп қаватли турар жой биносида юз берган фожиа оқибатида 27 ёшли аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлди. Ҳодиса шаҳарда катта эътибор уйғотган бўлса, ҳуқуқ-тартибот идоралари воқеанинг барча тафсилотларини аниқлашга киришган.

Шаҳар полицияси маълумотига кўра, аёл турар жой биносининг 15-қаватидан қулаган. Дастлабки маълумотларда унинг пастда бўлган икки ёшли боланинг аравачасига тушгани айтилмоқда.

Бола оғир жароҳат олган ва, афсуски, воқеа жойида вафот этган.

Ҳозирча ҳодисанинг барча тафсилотлари расман аниқланмаган. Тергов давомида воқеанинг аниқ сабаблари ўрганилмоқда. Полиция дастлабки тахмин сифатида аёлнинг ўз жонига қасд қилган бўлиши мумкинлигини билдирган. Бироқ бу ҳолат тергов якунларига қадар якуний хулоса сифатида баҳоланмайди.

Ҳодиса юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Терговчилар фожианинг келиб чиқиш сабаблари, ҳодисага олиб келган вазият ва бошқа барча муҳим ҳолатларни ўрганмоқда.

Астанафожиатуман полициясижиноят иши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Бугун, 01:59Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Бугун, 01:1412 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!Бугун, 01:10Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлдиУйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлдиБугун, 00:53Туркияда 91 ёшли отахон бор мол-мулкини масжид қуришга сарфлаб барчага ўрнак бўлди!Туркияда 91 ёшли отахон бор мол-мулкини масжид қуришга сарфлаб барчага ўрнак бўлди!Бугун, 00:49«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз бердиБугун, 00:48
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи