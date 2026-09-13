Астанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлди
Астанада кўп қаватли турар жой биносида юз берган фожиа оқибатида 27 ёшли аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлди. Ҳодиса шаҳарда катта эътибор уйғотган бўлса, ҳуқуқ-тартибот идоралари воқеанинг барча тафсилотларини аниқлашга киришган.
Шаҳар полицияси маълумотига кўра, аёл турар жой биносининг 15-қаватидан қулаган. Дастлабки маълумотларда унинг пастда бўлган икки ёшли боланинг аравачасига тушгани айтилмоқда.
Бола оғир жароҳат олган ва, афсуски, воқеа жойида вафот этган.
Ҳозирча ҳодисанинг барча тафсилотлари расман аниқланмаган. Тергов давомида воқеанинг аниқ сабаблари ўрганилмоқда. Полиция дастлабки тахмин сифатида аёлнинг ўз жонига қасд қилган бўлиши мумкинлигини билдирган. Бироқ бу ҳолат тергов якунларига қадар якуний хулоса сифатида баҳоланмайди.
Ҳодиса юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Терговчилар фожианинг келиб чиқиш сабаблари, ҳодисага олиб келган вазият ва бошқа барча муҳим ҳолатларни ўрганмоқда.
…