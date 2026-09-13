Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?
Футбол юлдузи Неймар ҳаётидаги икки муҳим инсон — унинг рафиқаси Бруна Бянкарди ва собиқ севгилиси, ўғли Дави Lucca’нинг онаси Каролина Дантас бирга кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратда қолдирди. Икки аёл нафақат бирга вақт ўтказган, балки бирга таом ҳам тайёрлаган.
Бруна Бянкарди YouTube’даги кўрсатувига Каролина Дантасни меҳмон сифатида таклиф қилган.
Суҳбат давомида улар биргаликда таом тайёрлаб, ўзаро муносабатлари ҳақида гаплашган. Энг эътиборлиси, икки аёл вақт ўтиши билан яхши муносабат ўрнатганини ва ҳеч қачон жанжаллашмаганини айтган.
Уларнинг учрашувида асосий мавзу Неймар эмас, балки икки аёл ўртасидаги илиқ муносабатлар бўлди. Видеода Бруна ва Каролинанинг фарзандлари ҳам бирга вақт ўтказгани кўринган. Неймар эса суратга олиш жараёнида кадр ортида бўлган.
Бу ҳолат оилавий муносабатларнинг одатдагидан фарқли, самимий манзарасини намойиш этди.
Нега бу учрашув эътибор тортди?
Бруна Бянкарди — Неймарнинг рафиқаси;
Каролина Дантас — футболчининг собиқ севгилиси ва ўғли Дави Lucca’нинг онаси;
икки аёл бирга таом тайёрлади;
улар ўртасида жанжал бўлмаганини таъкидлади;
фарзандлари ҳам учрашувда бирга бўлди. Неймарнинг шахсий ҳаёти доимо мухлислар эътиборида бўлса-да, бу сафарги воқеа айнан икки аёлнинг бир-бирига бўлган муносабати билан қизиқиш уйғотди.
…