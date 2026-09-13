Америкалик аёл 700 минг долларга сохта тақинчоқлар сотиб олди

·1·Дунё
Америкалик аёл 700 минг долларга сохта тақинчоқлар сотиб олди

АҚШлик аёл Ҳиндистоннинг Жайпур шаҳрида заргарлик буюмларини харид қилиб, катта миқдорда пулдан айрилди. У қимматбаҳо деб ўйлаган тақинчоқлари учун 700 минг доллар тўлаган.

Бироқ орадан вақт ўтиб, аянчли ҳақиқат маълум бўлган — харид қилинган буюмлар аслида сохта бўлиб чиққан. Уларнинг ҳақиқий қиймати эса тахминан 4 доллар атрофида бўлган.

Маълум қилинишича, заргар америкалик сайёҳни буюмлар ҳақиқий ва ниҳоятда қиммат эканига ишонтирган. Аёл ҳам тақинчоқларнинг ҳақиқийлигига ишониб, катта миқдорда маблағ тўлаган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли идоралар томонидан тергов олиб борилмоқда.

Мутахассислар хорижда, айниқса нотаниш бозорлардан қимматбаҳо буюм харид қилишда эҳтиёткор бўлиш, маҳсулотнинг ҳақиқийлигини мустақил экспертлар орқали текшириш муҳимлигини таъкидламоқда.

АҚШлик аёлЖайпурфейк буюмқимматбаҳо буюм фейк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқдиДунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқдиБугун, 18:50«Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда»: Теҳрон АҚШнинг қайси сўзига ишонишни билмаяпти«Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда»: Теҳрон АҚШнинг қайси сўзига ишонишни билмаяптиБугун, 18:45Кушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрдиКушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрдиБугун, 18:21Си Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиСи Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиБугун, 18:17Бир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишларБир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишларБугун, 18:09"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирдиБугун, 18:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди