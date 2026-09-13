Президент куч тузилмаларига: «Биронта ғўдайган бойвачча пайдо бўлса — кечирмайман!»

·44·Ўзбекистон
Президент куч тузилмаларига: «Биронта ғўдайган бойвачча пайдо бўлса — кечирмайман!»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шоукат Мирзиёев куч тузилмалари раҳбарларига жиноятчиликка қарши муросасиз курашишни, акс ҳолда иқтисодий ривожланиш ва инвесторлар ишончини таъминлаб бўлмаслигини қатъий таъкидлади.
  • Давлат раҳбари, айниқса, бойлиги ёки мансабига суяниб, қонунни менсимайдиган «ғўдайган бойваччалар» пайдо бўлса, бунга ҳеч кимни кечирмаслигини билдирди.

Мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлаш, жиноятчиликнинг ҳар қандай кўринишига қарши муросасиз курашиш ва жамиятда адолат мезонларини мустаҳкамлаш бўйича Давлат раҳбари раислигида ўтказилган йиғилишда ҳуқуқ-тартибот органлари раҳбарлари олдига энг кескин талаблар қўйилди.

Президент Шавкат Мирзиёев куч тузилмалари, хусусан Ички ишлар вазирлиги раҳбариятига қарата очиқ ва кескин мурожаат қилиб, жиноятчилик тўлиқ жиловланмас экан, мамлакатда ривожланиш ҳам, барака ҳам бўлмаслигини, хорижий инвестор ва тадбиркорлар келмаслигини қатъий таъкидлади.

Айниқса, ўзини қонундан устун қўювчи, одамларга таҳдид солувчи «ғўдайган бойваччалар» масаласида давлат раҳбарининг билдирган позицияси барча раҳбарлар учун жиддий сигнал бўлди: «Биронта ғўдайган бойвачча пайдо бўлса, биронтангни кечирмайман! Давлат бўлиш керак!».

Хўш, Президент куч ишлатар тизимлар фаолиятидаги қайси камчиликларга кескин эътироз билдирди, инвесторлар ишончи учун хавфсизлик нима сабабдан биринчи ўринга қўйилмоқда ва жамиятда одамлар ҳеч кимдан қўрқмай, эмин-эркин яшаши учун қандай механизмлар ишга туширилади?

«Жиноятни жиловламасак — тадбиркор келмайди, барака бўлмайди»

Президент иқтисодий ривожланиш ва жамоат хавфсизлиги ўртасидаги узвий боғлиқликни очиб берди:

  • Тадбиркор танлови хавфсизликка боғлиқ: Ҳар бир нуфузли инвестор ва хорижий компания қайсидир давлатга сармоя киритишдан олдин унинг харитасини, энг асосийси — у ерда жиноят жиловлангани ёки йўқлигини синчковлик билан ўрганади;

  • Ички ишлар вазирига шахсий намуна талаби: Давлат раҳбари ички ишлар тизими биринчи навбатда ўз сафида намуна бўлиши ва аҳоли олдида қонунийликнинг чинакам тимсолига айланиши шартлигини таъкидлади;

  • «Вақтинчалик иш қиляпмиз деб ўйламанглар»: Соҳа ходимларига бу фаолият шунчаки навбатчи хизмат эмас, балки халқ тақдирига дахлдор олий масъулият экани қатъий уқтирилди.

«Шукроналик билан бирга икки карра кўп ишлаш керак»

Тинчлик ва осойишталикни таъминлаш учун ҳуқуқ-тартибот идораларидан фаолликни кескин ошириш талаб этилмоқда:

  • Осойишталик қадри: Юртимиздаги мавжуд тинчлик учун шукрона айтиш билан бирга, уни сақлаш ва мустаҳкамлаш учун олдингидан икки баробар кўпроқ меҳнат қилиш талаб этилади;

  • Қўрқувсиз ва хотиржам ҳаёт мезони: Бош мақсад — оддий фуқаро ўз уйида, кўчада ва жамиятда ҳеч кимдан чўчимасдан, эмин-эркин, тўла хавфсизликда яшашини кафолатлашдир;

  • Аҳоли ишончи — бош баҳо: Тизим ходимларининг ҳалол ва холис меҳнатигина жамиятда бирдамлик, ҳамжиҳатлик ҳамда давлат органларига нисбатан чинакам ишончни шакллантиради.

«Ғўдайган бойваччалар»га кескин зарба: «Давлат бўлиш керак!»

Давлат раҳбарининг энг жиддий огоҳлантириши ўзини жамиятдан юқори қўйишга уринувчи шахсларга қаратилди:

  • «Биронтангни кечирмайман!»: Агар мамлакатда бойлиги, мансаби ёки алоқаларига таяниб, қонунларни менсимайдиган ва фуқароларга тазйиқ ўтказадиган «бойваччалар» пайдо бўлса, бунинг учун соҳа раҳбарларининг ҳеч бири кечирилмайди;

  • Давлатнинг қатъий иродаси ва кучи: Давлат органлари ҳар қандай вазиятда қонуннинг кучи, адолат ва тартиб ҳамма нарсадан устун эканини амалда намойиш этиши лозим;

  • Тенг жавобгарлик принципи: Ким бўлишидан ва қай даражада молиявий имкониятга эга бўлишидан қатъи назар, қонун олдида барча фуқароларнинг тенглиги қатъий таъминланади.

Шавкат Мирзиёевнинг мазкур қатъий талаблари ҳуқуқ-тартибот органларининг тубдан уйғониши, жиноятчиликка қарши аёвсиз кураш ва жамиятда ҳар бир инсон ўзини тўлиқ ҳимояланган ҳис этишига хизмат қилади.

Сизнингча, кўчаларда ёки жамиятда ўзини қонундан устун деб биладиган «бойваччалар» ва тартиббузарларга қарши давлат раҳбари айтгандек кескин чоралар кўрилиши жамиятдаги адолат муҳитига қандай таъсир қилади? Ички ишлар органлари одамлар тўлиқ ишониши учун яна қайси йўналишларни кучайтириши лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қонун устуворлиги ҳамда жамоат хавфсизлигига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!

Шавкат МирзиёевИчки ишлар вазирлигиқонун устуворлигижиноятчилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлдиСеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлдиБугун, 11:19Тантанали кутиб олинди: Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан келдиТантанали кутиб олинди: Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан келдиБугун, 11:12«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбатБугун, 07:06Тунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаТунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаКеча, 16:57«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлариКеча, 15:078 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишдиКеча, 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди