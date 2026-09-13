Президент куч тузилмаларига: «Биронта ғўдайган бойвачча пайдо бўлса — кечирмайман!»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шоукат Мирзиёев куч тузилмалари раҳбарларига жиноятчиликка қарши муросасиз курашишни, акс ҳолда иқтисодий ривожланиш ва инвесторлар ишончини таъминлаб бўлмаслигини қатъий таъкидлади.
- Давлат раҳбари, айниқса, бойлиги ёки мансабига суяниб, қонунни менсимайдиган «ғўдайган бойваччалар» пайдо бўлса, бунга ҳеч кимни кечирмаслигини билдирди.
Мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлаш, жиноятчиликнинг ҳар қандай кўринишига қарши муросасиз курашиш ва жамиятда адолат мезонларини мустаҳкамлаш бўйича Давлат раҳбари раислигида ўтказилган йиғилишда ҳуқуқ-тартибот органлари раҳбарлари олдига энг кескин талаблар қўйилди.
Президент Шавкат Мирзиёев куч тузилмалари, хусусан Ички ишлар вазирлиги раҳбариятига қарата очиқ ва кескин мурожаат қилиб, жиноятчилик тўлиқ жиловланмас экан, мамлакатда ривожланиш ҳам, барака ҳам бўлмаслигини, хорижий инвестор ва тадбиркорлар келмаслигини қатъий таъкидлади.
Айниқса, ўзини қонундан устун қўювчи, одамларга таҳдид солувчи «ғўдайган бойваччалар» масаласида давлат раҳбарининг билдирган позицияси барча раҳбарлар учун жиддий сигнал бўлди: «Биронта ғўдайган бойвачча пайдо бўлса, биронтангни кечирмайман! Давлат бўлиш керак!».
Хўш, Президент куч ишлатар тизимлар фаолиятидаги қайси камчиликларга кескин эътироз билдирди, инвесторлар ишончи учун хавфсизлик нима сабабдан биринчи ўринга қўйилмоқда ва жамиятда одамлар ҳеч кимдан қўрқмай, эмин-эркин яшаши учун қандай механизмлар ишга туширилади?
«Жиноятни жиловламасак — тадбиркор келмайди, барака бўлмайди»
Президент иқтисодий ривожланиш ва жамоат хавфсизлиги ўртасидаги узвий боғлиқликни очиб берди:
Тадбиркор танлови хавфсизликка боғлиқ: Ҳар бир нуфузли инвестор ва хорижий компания қайсидир давлатга сармоя киритишдан олдин унинг харитасини, энг асосийси — у ерда жиноят жиловлангани ёки йўқлигини синчковлик билан ўрганади;
Ички ишлар вазирига шахсий намуна талаби: Давлат раҳбари ички ишлар тизими биринчи навбатда ўз сафида намуна бўлиши ва аҳоли олдида қонунийликнинг чинакам тимсолига айланиши шартлигини таъкидлади;
«Вақтинчалик иш қиляпмиз деб ўйламанглар»: Соҳа ходимларига бу фаолият шунчаки навбатчи хизмат эмас, балки халқ тақдирига дахлдор олий масъулият экани қатъий уқтирилди.
«Шукроналик билан бирга икки карра кўп ишлаш керак»
Тинчлик ва осойишталикни таъминлаш учун ҳуқуқ-тартибот идораларидан фаолликни кескин ошириш талаб этилмоқда:
Осойишталик қадри: Юртимиздаги мавжуд тинчлик учун шукрона айтиш билан бирга, уни сақлаш ва мустаҳкамлаш учун олдингидан икки баробар кўпроқ меҳнат қилиш талаб этилади;
Қўрқувсиз ва хотиржам ҳаёт мезони: Бош мақсад — оддий фуқаро ўз уйида, кўчада ва жамиятда ҳеч кимдан чўчимасдан, эмин-эркин, тўла хавфсизликда яшашини кафолатлашдир;
Аҳоли ишончи — бош баҳо: Тизим ходимларининг ҳалол ва холис меҳнатигина жамиятда бирдамлик, ҳамжиҳатлик ҳамда давлат органларига нисбатан чинакам ишончни шакллантиради.
«Ғўдайган бойваччалар»га кескин зарба: «Давлат бўлиш керак!»
Давлат раҳбарининг энг жиддий огоҳлантириши ўзини жамиятдан юқори қўйишга уринувчи шахсларга қаратилди:
«Биронтангни кечирмайман!»: Агар мамлакатда бойлиги, мансаби ёки алоқаларига таяниб, қонунларни менсимайдиган ва фуқароларга тазйиқ ўтказадиган «бойваччалар» пайдо бўлса, бунинг учун соҳа раҳбарларининг ҳеч бири кечирилмайди;
Давлатнинг қатъий иродаси ва кучи: Давлат органлари ҳар қандай вазиятда қонуннинг кучи, адолат ва тартиб ҳамма нарсадан устун эканини амалда намойиш этиши лозим;
Тенг жавобгарлик принципи: Ким бўлишидан ва қай даражада молиявий имкониятга эга бўлишидан қатъи назар, қонун олдида барча фуқароларнинг тенглиги қатъий таъминланади.
Шавкат Мирзиёевнинг мазкур қатъий талаблари ҳуқуқ-тартибот органларининг тубдан уйғониши, жиноятчиликка қарши аёвсиз кураш ва жамиятда ҳар бир инсон ўзини тўлиқ ҳимояланган ҳис этишига хизмат қилади.
Сизнингча, кўчаларда ёки жамиятда ўзини қонундан устун деб биладиган «бойваччалар» ва тартиббузарларга қарши давлат раҳбари айтгандек кескин чоралар кўрилиши жамиятдаги адолат муҳитига қандай таъсир қилади? Ички ишлар органлари одамлар тўлиқ ишониши учун яна қайси йўналишларни кучайтириши лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қонун устуворлиги ҳамда жамоат хавфсизлигига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…