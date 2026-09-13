Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди

·1·Авто
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди

Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигида қайта тикланган Фреэландер брендининг илк автомобили ўзининг илк йирик ютиғига эришди. Ixbt.com маълумотига кўра, Фреэландер 8 гибрид йўлтанламаси 6002 метр баландликка муваффақиятли кўтарилиб, Гинес рекордлар китоби сертификатига сазовор бўлди ва бу борада мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур синов синчковлик билан ташкил этилиб, автомобилнинг куч қурилмаси учун ўта оғир имтиҳонга айланди. Машина кислород миқдори одатдагидан тахминан 40 фоизгача камайган экстремал шароитда синовдан ўтказилди. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, бундай шароитда ҳам ички ёнилғи двигатели ўз қувватининг 80 фоизини сақлаб қолишга муваффақ бўлган.

Техник имкониятлар ва экстремал синов

Фреэландер 8 гибрид тизимидаги 1,5 литрли тўрт цилиндрли турбомотор генератор вазифасини бажаради, автомобилнинг ўзи эса электр моторлар ёрдамида ҳаракатга келади. Транспорт воситасида қўлланилган икки босқичли трансмиссия тик қияликларда ҳаракатланиш учун муҳим бўлган айланиш моментини 1,5 бараваргача ошириш имконини беради.

Рекорд ўрнатилган муваффақиятли юриш давомида автомобил тошлоқ йўллар ва қарийб 200 метрлик баландлик фарқи бўлган 1480 метрлик мураккаб участкани босиб ўтди. Компания баёнотига кўра, мазкур оғир синовдан сўнг машинанинг остки қисми ва ходовий қисми ҳеч қандай шикаст кўрмаган.

Бозорга чиқиши ва замонавий технологиялар

Хитой бозорида 3-сентябрь куни сотувга чиқарилган Фреэландер 8 моделининг нархи 290 мингдан 380 минг юангача этиб белгиланган. Янги автомобил харидорлар орасида катта қизиқиш уйғотиб, тақдим этилганидан кейинги дастлабки 12 соат ичида 5000 тадан ортиқ олдиндан буюртма расмийлаштирилди.

Габарит узунлиги 5185 мм, эни 2050 мм, баландлиги 1898 мм ҳамда ғилдирак базаси 3040 мм бўлган ушбу йирик йўлтанламас беш ўринли ҳамда олти ўринли (2+2+2 шаклида) версияларда таклиф этилади. Моделни яратишда Chery билан бир қаторда Huawei, КАТЛ ва Qualcomm компаниялари ҳам яқиндан қатнашган.

Барча моделлар Snapdragon 8397 чипи ва замонавий 800 вольтли архитектура билан жиҳозланган бўлиб, стандарт тўпламга Huawei Қианкун АДС 5 ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари мажмуи киритилган. Шунингдек, автомобил салонида 15,6 дюймли Mini LED экранли медиа тизими ҳамда орқа йўловчилар учун мўлжалланган 17,3 дюймли алоҳида дисплей ўрнатилган.

Фреэландер 8CheryГинес рекордиГибрид автомобилХитой автомобиллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиHonda Пасспорт ТраилSport 2027 тақдим этилди ва клиренци оширилдиБугун, 18:29Xiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этдиXiaomi компанияси янги кроссоверини тақдим этдиКеча, 13:50Xiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этдиXiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этди11.09, 19:52Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиДунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди11.09, 17:42Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаChery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқда11.09, 13:51Toyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этдиToyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этди09.09, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди