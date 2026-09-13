Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигида қайта тикланган Фреэландер брендининг илк автомобили ўзининг илк йирик ютиғига эришди. Ixbt.com маълумотига кўра, Фреэландер 8 гибрид йўлтанламаси 6002 метр баландликка муваффақиятли кўтарилиб, Гинес рекордлар китоби сертификатига сазовор бўлди ва бу борада мутлақ жаҳон рекордини ўрнатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур синов синчковлик билан ташкил этилиб, автомобилнинг куч қурилмаси учун ўта оғир имтиҳонга айланди. Машина кислород миқдори одатдагидан тахминан 40 фоизгача камайган экстремал шароитда синовдан ўтказилди. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, бундай шароитда ҳам ички ёнилғи двигатели ўз қувватининг 80 фоизини сақлаб қолишга муваффақ бўлган.
Техник имкониятлар ва экстремал синовФреэландер 8 гибрид тизимидаги 1,5 литрли тўрт цилиндрли турбомотор генератор вазифасини бажаради, автомобилнинг ўзи эса электр моторлар ёрдамида ҳаракатга келади. Транспорт воситасида қўлланилган икки босқичли трансмиссия тик қияликларда ҳаракатланиш учун муҳим бўлган айланиш моментини 1,5 бараваргача ошириш имконини беради.
Рекорд ўрнатилган муваффақиятли юриш давомида автомобил тошлоқ йўллар ва қарийб 200 метрлик баландлик фарқи бўлган 1480 метрлик мураккаб участкани босиб ўтди. Компания баёнотига кўра, мазкур оғир синовдан сўнг машинанинг остки қисми ва ходовий қисми ҳеч қандай шикаст кўрмаган.
Бозорга чиқиши ва замонавий технологияларХитой бозорида 3-сентябрь куни сотувга чиқарилган Фреэландер 8 моделининг нархи 290 мингдан 380 минг юангача этиб белгиланган. Янги автомобил харидорлар орасида катта қизиқиш уйғотиб, тақдим этилганидан кейинги дастлабки 12 соат ичида 5000 тадан ортиқ олдиндан буюртма расмийлаштирилди.
Габарит узунлиги 5185 мм, эни 2050 мм, баландлиги 1898 мм ҳамда ғилдирак базаси 3040 мм бўлган ушбу йирик йўлтанламас беш ўринли ҳамда олти ўринли (2+2+2 шаклида) версияларда таклиф этилади. Моделни яратишда Chery билан бир қаторда Huawei, КАТЛ ва Qualcomm компаниялари ҳам яқиндан қатнашган.
Барча моделлар Snapdragon 8397 чипи ва замонавий 800 вольтли архитектура билан жиҳозланган бўлиб, стандарт тўпламга Huawei Қианкун АДС 5 ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари мажмуи киритилган. Шунингдек, автомобил салонида 15,6 дюймли Mini LED экранли медиа тизими ҳамда орқа йўловчилар учун мўлжалланган 17,3 дюймли алоҳида дисплей ўрнатилган.
Изоҳлар 0
…