Наркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Таиландда наркотик моддалар савдосига қарши ўтказилган операция вақтида полиция ғайриоддий “курьер”га дуч келди. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари танасида махсус яширин бўлим бўлган каптарни аниқлаган.
Қушдан нима мақсадда фойдаланилган?
Маълум қилинишича, каптарнинг танасидаги яширин бўлим наркотик моддаларни жойлаштириш учун ишлатилган. Қушнинг узоқ масофани босиб ўтиб, яна ўз уясига қайта олиш қобилияти эса ундан ноқонуний юк ташишда фойдаланиш имконини берган.
Одатдаги почта ташувчиси ўрнига каптардан фойдаланилгани воқеани янада ноодатий кўринишга келтирди. Операция давомида қушнинг эгаси қўлга олинган. Шундан сўнг каптар қўйиб юборилган.
Изоҳлар 0
…