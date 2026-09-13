«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!
Англия Премьер-лигасининг 4-тури доирасида бутун дунё футбол ихлосмандлари интиқлик билан кутган марказий баҳс — «Олд Траффорд» стадионида бўлиб ўтган қайноқ Манчестер дербиси кутилмаган драматик воқеаларга бой бўлди. Баҳснинг дастлабки қисмидаёқ — 23-дақиқада Фил Фоден қизил карточка олиб майдондан четлатилганига қарамай, Энцо Мареска бошқарувидаги «Манчестер Сити» бир киши кам бўлиб ҳаракат қилиб, азалий рақиби «Манчестер Юнайтед»ни 1:0 ҳисобида таслим этди. Қаҳрамонлик кўрсатган «шаҳарликлар» сафида ягона ва ҳал қилувчи тўпни жамоанинг асосий юлдузи, тўхтатиб бўлмас норвегиялик ҳужумчи Эрлинг Ҳоланд киритди.
Ўзбекистонлик миллионлаб футбол ихлосмандлари учун аҳамиятли жиҳати шундаки, миллий жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ушбу даҳшатли дербини меҳмонларнинг захира ўриндиғида ўтказди. Тўртта турдан сўнг 100 фоизлик натижа кўрсатиб, 12 очко билан «Арсенал» билан бирга пешқадамлик қилаётган «Сити» Манчестер шаҳрининг чинакам хўжайини ким эканини яна бир бор исботлади; 4 очкога эга «МЮ» эса турнир жадвалида 13-ўринга тушиб кетди. Хўш, Мареска шогирдлари бир соатдан ортиқ вақт давомида 10 киши бўлиб ғалабани қандай ҳимоя қилди, Ҳоланднинг 60-дақиқадаги голи қандай туғилди ва «Юнайтед» ўз уйида кўпчилик бўла туриб нега таслим бўлди?
«Олд Траффорд»даги қизил карточка ва Ҳоланднинг ҳал қилувчи зарбаси
Дербининг кечиши ва муросасиз дақиқалари:
23-дақиқадаги шок ҳолати: Фил Фоденнинг ўйин қоидасини бузгани учун майдондан четлатилиши меҳмонларни деярли бутун баҳс давомида 10 киши бўлиб курашишга мажбур қилди;
Ҳоланддан классик жазо: Мезбонлар сон жиҳатдан устунликка эга бўлишига қарамай, 60-дақиқада норвегиялик тўпурар Эрлинг Ҳоланд ўз имкониятини қўлдан бой бермай, учрашув тақдирини ҳал қилган ягона голни урди;
Доннарумма ва мудофаа девори: Жанлуижи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол ва Марк Геҳидан иборат мудофаа чизиғи «қизил иблислар»нинг кетма-кет ҳужумларини бехато бартараф этди;
Кескин ва сариқ карточкаларга бой якун: 80-дақиқалардан сўнг майдонда асаблар чидамади — Йошко Гвардиол, Ҳарри Магуайр ва Энцо Фернандес ҳакам томонидан огоҳлантирилди.
Ҳусанов захирада, «Сити» эса тактик ирода кўрсатди
Энцо Мареска камчиликда қолган таркибни маҳорат билан қайта қурди:
Абдуқодир Ҳусанов қайдномада: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси ушбу классик тўқнашувда «Сити» захирасидан ўрин олди ва мураббийлар штаби асосий ҳимоя жуфтлигига ишонч билдирди;
Иккинчи бўлимдаги ротациялар: Райан Шерки ўрнига Илиман Ндиайе майдонга туширилиб, қарши ҳужумлар кучайтирилди, сўнгги дақиқаларда эса Энцо Фернандес ўрнига Нико О'Райли майдонга чиқиб, марказни мустаҳкамлади;
«МЮ» ҳужумидаги заифлик: Рубен Аморим/мураббийлар штаби захирадан Беньямин Шешко ва Йошуа Зиркзени ташлаган бўлса-да, Мбеумо, Куня ва Рэшфорд учлиги 10 киши бўлиб ҳимояланган рақибни ожиз қолдира олмади.
Жадвалдаги манзара: 12 очко ва «Арсенал» билан қўшҳокимлик
Ушбу ғалаба чемпионлик пойгасида «шаҳарликлар»нинг кучини кўрсатиб қўйди:
«Сити» пешқадамликда: 4 та ўйинда 4 та ғалаба қайд этган «Манчестер Сити» очколарини 12 тага етказиб, Лондоннинг «Арсенал» клуби билан бирга АПЛ чўққисини бўлишиб турибди;
«Манчестер Юнайтед» инқирозда: Ўз майдонида содда имкониятни бой берган «қизил иблислар» 4 турдан кейин бор-йўғи 4 очко билан жадвалнинг 13-поғонасига қулади;
Ирода ғалабаси: Сафарда камчиликда ўйнаб қўлга киритилган бу 3 очко «шаҳарликлар»нинг нафақат ҳужум, балки тактик интизом ва руҳий матонат борасида ҳам мукаммаллигини яна бир бор исботлади.
Фил Фоденнинг четлатилиши фонида «Олд Траффорд»да қайд этилган ушбу ғалаба «Манчестер Сити»нинг мавсумдаги энг таъсирли ва иродали ўйинларидан бири бўлиб қолади.
Сизнингча, «Манчестер Сити»нинг 10 киши бўлиб ҳам «Манчестер Юнайтед»ни ўз уйида мағлуб этиши жамоалар ўртасидаги даража фарқи қанчалик катта эканини кўрсатадими? Абдуқодир Ҳусанов яқин турларда «Сити»нинг асосий таркибида майдонга тушишга тайёрми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ дербисидаги ушбу қайноқ тўқнашув таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…