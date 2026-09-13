Чорва бозорида ҳаммани ҳайратга солган қўй: унинг кўриниши сир бўлиб қолмоқда
Ижтимоий тармоқларда чорва бозорида тасвирга олинган ноодатий видео кенг тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Видеода ташқи кўриниши билан бошқалардан ажралиб турадиган, думбаси ғайриоддий тарзда осилиб қолган қўйни кўриш мумкин.
Видеодаги қўйнинг айнан дум қисми атрофидаги ноодатий кўриниши бозордаги одамларнинг ҳам эътиборидан четда қолмаган. Кадрлар интернетда тарқалгач, фойдаланувчилар орасида ҳам турли муносабатлар пайдо бўлди.
Қўйнинг бундай кўринишига нима сабаб бўлгани эса ҳозирча маълум эмас.
Қўйларда думғаза қисмидаги ёғ тўпланиши зотига ва организм хусусиятларига қараб турлича бўлади. Шу сабабли фақат видеога қараб ҳайвоннинг соғлиғи ёки ҳолати ҳақида аниқ хулоса чиқариб бўлмайди.
Ҳозирча тарқалган видеода қўйнинг нима сабабдан бундай кўринишга келгани ҳақида расмий ёки мутахассис изоҳи келтирилмаган.
Изоҳлар 0
…