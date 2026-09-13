Олийгоҳ талабалари ижара тўловини қоплаш учун онлайн ариза бериш тартиби...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Давлат томонидан талабалар учун ижара тўловининг бир қисмини қоплаш тизими рақамлаштирилди ва http://kontrakt.edu.uz платформаси орқали онлайн ариза топшириш йўлга қўйилди.
- Янги қабул қилинган 1-босқич талабаларидан дастлабки икки ой учун ижара шартномаси талаб этилмайди, бироқ 2-курс ва ундан юқори босқич талабалари учун расмий ижара шартномасини http://ijara.soliq.uz порталида рўйхатдан ўтказиш мажбурий.
Янги ўқув йили бошланиши билан пойтахт ва вилоят марказларидаги олий таълим муассасалари талабалари учун энг долзарб масалалардан бири — турар жой ва ижара тўловлари ҳисобланади. Талаба-ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадида давлат томонидан ижара тўловининг бир қисмини қоплаб бериш тизими тўлиқ рақамлаштирилган ҳолда йўлга қўйилди. Эндиликда ортиқча қоғозбозлик ва навбатларсиз, уйдан чиқмаган ҳолда махсус электрон платформа орқали онлайн ариза топшириш имконияти яратилди.
Энг эътиборга молик жиҳати шундаки, тизимга янги қабул қилинган 1-босқич талабалари учун махсус имтиёз кўзда тутилган бўлиб, улардан дастлабки ойлар учун расмий ижара шартномаси талаб қилинмайди! Хўш, ижара пулининг бир қисмини олиш учун онлайн ариза қай тартибда топширилади, 2-курс ва ундан юқори босқич талабалари қандай талабларни бажариши шарт ҳамда солиқ органларида шартномани рўйхатдан ўтказиш қандай амалга оширилади?
Атиги 3 та қадам: Ижара пули учун онлайн ариза топшириш йўриқномаси
Талабалар ўз шахсий маълумотлари орқали жараённи қуйидаги оддий кетма-кетликда амалга ошириши мумкин:
1-қадам: Рўйхатдан ўтиш ва кабинетга кириш: Дастлаб талабаларнинг шартномавий платформаси — http://kontrakt.edu.uz ахборот тизимига кирилади, керакли маълумотлар киритилиб, шахсий кабинет очилади;
2-қадам: Керакли бўлимни танлаш: Шахсий кабинетнинг асосий бошқарув менюсидан «Ижара тўловлари» рукни танланади;
3-қадам: Аризани йўллаш: Барча тегишли маълумотлар тизимда акс этганидан сўнг «Ариза юбориш» тугмаси босилади ва мурожаат кўриб чиқиш учун олийгоҳ масъулларига юборилади.
1-курс талабаларига катта енгиллик: Кимдан шартнома сўралмайди?
Ҳукумат қарорига биноан, янги талабаларнинг мослашув даври инобатга олинган:
Сентябрь ва октябрь ойлари учун имтиёз: 1-босқичга қабул қилинган талабалардан ўқув йилининг илк икки ойи — сентябрь ва октябрь учун ижара шартномаси бўлиши талаб этилмайди;
Юқори курс талабалари диққатига: 2-босқич ва ундан юқори курсда таҳсил олаётган барча талабалар учун давлат компенсациясини олишда расмий тузилган ва ҳисобга қўйилган ижара шартномасининг бўлиши қатъий мажбурий ҳисобланади;
Электрон ҳисобга қўйиш хизмати: Ижара шартномаларини уй эгаси билан биргаликда Давлат солиқ қўмитасининг махсус http://ijara.soliq.uz портали орқали тез ва бепул рўйхатдан ўтказиш талаб этилади.
Ҳуқуқий асос ва молиявий кўмак кафолати
Мазкур механизм давлат томонидан қонуний тартибга солинган бўлиб, талабалар ўз ҳуқуқларини билишлари муҳим:
Вазирлар Маҳкамасининг 605-сонли қарори: Талабаларга ойлик ижара тўловининг бир қисмини қоплаб бериш тартиби Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 2021 йил 24 сентябрдаги тегишли қарори билан мустаҳкамланган;
Тўловларнинг очиқлиги: Тизим шаффоф бўлиб, аризанинг қай даражада кўриб чиқилаётгани, ажратилган маблағлар ҳақидаги барча ҳисоботлар бевосита талабанинг шахсий кабинетида кўриниб туради;
Талаба бюджетига енгиллик: Ушбу молиявий дастур ёшларнинг сифатли билим олиши, моддий қийинчиликларсиз яшаши ва ота-оналарнинг юкни енгиллатишга қаратилган.
Ижарада яшаётган талабалар берилган ушбу имкониятдан фойдаланиб, тўловларини ўз вақтида расмийлаштиришлари ва аризаларини тезда топширишлари тавсия этилади.
Сиз ёки талаба танишларингиз ушбу тизим орқали ижара компенсациясини олишга улгурдингизми? Тизимда рўйхатдан ўтиш ёки шартномани расмийлаштиришда қандайдир қийинчилик ёки саволларга дуч келдингизми? Ўз тажрибангиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда талабалар учун ниҳоятда муҳим ва фойдали бўлган ушбу йўриқномани барча талаба дўстларингиз, курсдошлар гуруҳлари ва ота-оналарга улашинг!
Изоҳлар 0
…