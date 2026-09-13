Олийгоҳ талабалари ижара тўловини қоплаш учун онлайн ариза бериш тартиби...

·1·Жамият
Олийгоҳ талабалари ижара тўловини қоплаш учун онлайн ариза бериш тартиби...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Давлат томонидан талабалар учун ижара тўловининг бир қисмини қоплаш тизими рақамлаштирилди ва http://kontrakt.edu.uz платформаси орқали онлайн ариза топшириш йўлга қўйилди.
  • Янги қабул қилинган 1-босқич талабаларидан дастлабки икки ой учун ижара шартномаси талаб этилмайди, бироқ 2-курс ва ундан юқори босқич талабалари учун расмий ижара шартномасини http://ijara.soliq.uz порталида рўйхатдан ўтказиш мажбурий.

Янги ўқув йили бошланиши билан пойтахт ва вилоят марказларидаги олий таълим муассасалари талабалари учун энг долзарб масалалардан бири — турар жой ва ижара тўловлари ҳисобланади. Талаба-ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадида давлат томонидан ижара тўловининг бир қисмини қоплаб бериш тизими тўлиқ рақамлаштирилган ҳолда йўлга қўйилди. Эндиликда ортиқча қоғозбозлик ва навбатларсиз, уйдан чиқмаган ҳолда махсус электрон платформа орқали онлайн ариза топшириш имконияти яратилди.

Энг эътиборга молик жиҳати шундаки, тизимга янги қабул қилинган 1-босқич талабалари учун махсус имтиёз кўзда тутилган бўлиб, улардан дастлабки ойлар учун расмий ижара шартномаси талаб қилинмайди! Хўш, ижара пулининг бир қисмини олиш учун онлайн ариза қай тартибда топширилади, 2-курс ва ундан юқори босқич талабалари қандай талабларни бажариши шарт ҳамда солиқ органларида шартномани рўйхатдан ўтказиш қандай амалга оширилади?

Атиги 3 та қадам: Ижара пули учун онлайн ариза топшириш йўриқномаси

Талабалар ўз шахсий маълумотлари орқали жараённи қуйидаги оддий кетма-кетликда амалга ошириши мумкин:

  • 1-қадам: Рўйхатдан ўтиш ва кабинетга кириш: Дастлаб талабаларнинг шартномавий платформаси — http://kontrakt.edu.uz ахборот тизимига кирилади, керакли маълумотлар киритилиб, шахсий кабинет очилади;

  • 2-қадам: Керакли бўлимни танлаш: Шахсий кабинетнинг асосий бошқарув менюсидан «Ижара тўловлари» рукни танланади;

  • 3-қадам: Аризани йўллаш: Барча тегишли маълумотлар тизимда акс этганидан сўнг «Ариза юбориш» тугмаси босилади ва мурожаат кўриб чиқиш учун олийгоҳ масъулларига юборилади.

1-курс талабаларига катта енгиллик: Кимдан шартнома сўралмайди?

Ҳукумат қарорига биноан, янги талабаларнинг мослашув даври инобатга олинган:

  • Сентябрь ва октябрь ойлари учун имтиёз: 1-босқичга қабул қилинган талабалардан ўқув йилининг илк икки ойи — сентябрь ва октябрь учун ижара шартномаси бўлиши талаб этилмайди;

  • Юқори курс талабалари диққатига: 2-босқич ва ундан юқори курсда таҳсил олаётган барча талабалар учун давлат компенсациясини олишда расмий тузилган ва ҳисобга қўйилган ижара шартномасининг бўлиши қатъий мажбурий ҳисобланади;

  • Электрон ҳисобга қўйиш хизмати: Ижара шартномаларини уй эгаси билан биргаликда Давлат солиқ қўмитасининг махсус http://ijara.soliq.uz портали орқали тез ва бепул рўйхатдан ўтказиш талаб этилади.

Ҳуқуқий асос ва молиявий кўмак кафолати

Мазкур механизм давлат томонидан қонуний тартибга солинган бўлиб, талабалар ўз ҳуқуқларини билишлари муҳим:

  • Вазирлар Маҳкамасининг 605-сонли қарори: Талабаларга ойлик ижара тўловининг бир қисмини қоплаб бериш тартиби Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 2021 йил 24 сентябрдаги тегишли қарори билан мустаҳкамланган;

  • Тўловларнинг очиқлиги: Тизим шаффоф бўлиб, аризанинг қай даражада кўриб чиқилаётгани, ажратилган маблағлар ҳақидаги барча ҳисоботлар бевосита талабанинг шахсий кабинетида кўриниб туради;

  • Талаба бюджетига енгиллик: Ушбу молиявий дастур ёшларнинг сифатли билим олиши, моддий қийинчиликларсиз яшаши ва ота-оналарнинг юкни енгиллатишга қаратилган.

Ижарада яшаётган талабалар берилган ушбу имкониятдан фойдаланиб, тўловларини ўз вақтида расмийлаштиришлари ва аризаларини тезда топширишлари тавсия этилади.

Сиз ёки талаба танишларингиз ушбу тизим орқали ижара компенсациясини олишга улгурдингизми? Тизимда рўйхатдан ўтиш ёки шартномани расмийлаштиришда қандайдир қийинчилик ёки саволларга дуч келдингизми? Ўз тажрибангиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда талабалар учун ниҳоятда муҳим ва фойдали бўлган ушбу йўриқномани барча талаба дўстларингиз, курсдошлар гуруҳлари ва ота-оналарга улашинг!

Ижара тўловлариТалабаларга ижара компенсациясиВазирлар Маҳкамасининг 605-сонли қарори2021 йил 24 сентябрдаги қарор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асалари нега чаққандан кейин ўлади? Унинг чақиши ортида ҳайратланарли механизм бор...Асалари нега чаққандан кейин ўлади? Унинг чақиши ортида ҳайратланарли механизм бор...Бугун, 19:36Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?Бугун, 18:4050 ёшдан ошган аёллар ҳам она бўлди: Ўзбекистонда янги статистика50 ёшдан ошган аёллар ҳам она бўлди: Ўзбекистонда янги статистикаБугун, 12:58Malibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўрадиMalibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўрадиБугун, 11:01Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилдиФарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилдиБугун, 10:54Президент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилдиПрезидент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилдиБугун, 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)