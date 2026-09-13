Евро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Осиё Чемпионлар лигаси Элити баҳслари олдидан Финляндия терма жамоаси аъзоси, Евро-2020 иштирокчиси, 27 ёшли ҳужумчи Маркус Форсс билан шартнома имзолади.
- Англия чемпионатларида узоқ йиллар тўп сурган Форсс «Нефтчи»га фақат Элит ОЧЛ мусобақасида ёрдам беради.
- Ушбу трансфер чемпионат тарихидаги энг эътиборга молик трансферлардан бирига айланмоқда.
Ўзбекистон чемпиони Фарғонанинг «Нефтчи» клуби қитъанинг энг нуфузли турнири — Осиё Чемпионлар лигаси Элити баҳслари олдидан миллий футболимиз учун чинакам шов-шувли ва даражаси юқори бўлган трансферни расмийлаштирди. Фарғоналиклар узоқ йиллар Англия чемпионатларида тўп сурган, Финляндия миллий терма жамоаси сафида Европа чемпионатида иштирок этган 27 ёшли маҳоратли марказий ҳужумчи Маркус Форсс билан расман шартнома имзолаганини эълон қилди. Фаолиятининг катта қисмини «Брентфорд» ва «Мидлсбро» каби туманли альбион клубларида ўтказган скандинавиялик юлдузнинг ўзбек футболига келиши чемпионатимиз тарихидаги энг эътиборга молик трансферлардан бирига айланмоқда.
Муҳим жиҳати шундаки, тажрибали тўпурар Фарғона клубига фақат ва фақат Элит ОЧЛ мусобақасида ёрдам бера олади. Хўш, Франция дарвозасини ишғол қилган Маркус Форсс «Нефтчи» ҳужум чизиғига қандай янги нафас олиб киради, Англия футболи мактаби фарғоналикларнинг Осиё майдонларидаги имкониятларини қай даражада оширади ва ушбу трансфер Элит ОЧЛ олдидан нималарни ваъда қилмоқда?
Англия футболи тарбияланувчиси: «Вест Бромвич»дан «Брентфорд» ва «Мидлсбро»гача
Маркус Форсс Англиянинг энг кучли ва рақобатбардош футбол муҳитида чиниққан:
Инглиз тизимидаги ўсиш: 1999 йил 18 июнда Финляндиянинг Турку шаҳрида таваллуд топган форвард 13 ёшидаёқ «Вест Бромвич» академиясига қабул қилинган;
«Брентфорд» сафидаги порлаш: 2018 йилда «Брентфорд» асосий таркибида дебют қилган Форсс 2022 йилгача клубда ҳаракат қилди. У ижара асосида «Уимблдон» (18 ўйинда 11 та гол) ҳамда «Ҳалл Сити» клубларида юқори самарадорлик намойиш этди;
Чемпионшипдаги тўпурарлик даври: 2022 йил ёзида у Англиянинг номдор жамоаси «Мидлсбро» сафига ўтди ва ушбу клубда 90 дан ортиқ баҳсда майдонга тушиб, 18 та гол киритди;
Сўнгги бекат ва жисмоний кўрсаткичлар: 2025/26 йилги мавсумни «Болтон» сафида ўтказган 1,82 метр бўйли, ўнг оёқда ўйнайдиган ҳужумчи нафақат марказда, балки ҳар иккала қанотда ҳам бирдек хавфли ҳаракатлана олади.
Франция дарвозасига гол ва Евро-2020: Финляндия термасидаги излар
Форсс ўз мамлакатининг барча ёш тоифасидаги терма жамоаларини босиб ўтган ҳақиқий миллий кадрдир:
U-17 дан бош жамоагача: Ҳужумчи Финляндиянинг U-17, U-18, U-19 ва U-21 таркибларида мунтазам тўп сурган;
Шов-шувли дебют: 2020 йил ноябрь ойида Финляндия бош жамоасидаги илк учрашувиданоқ амалдаги жаҳон чемпиони бўлиб турган Франция термаси дарвозасини ишғол этиб, катта шов-шув кўтарган;
Қитъа биринчилиги тажрибаси: Форсс Европа чемпионати — Евро-2020 финал босқичи таркибидан жой олган. Бугунги кунга қадар у ўз миллий жамоаси либосида 21 та ўйин ўтказиб, 2 та голга муаллифлик қилган.
«Нефтчи» ва Элит ОЧЛ: Фарғоналикларнинг янги даражадаги мақсади
Англия футболи нафасини олиб келаётган фин ҳужумчиси қитъа баҳсларида асосий қуролга айланади:
Фақат қитъа мусобақаси учун заявка: 27 ёшли тўпурар регламент ва шартномага мувофиқ «Нефтчи»га фақат Осиё Чемпионлар лигаси Элити мусобақасида ёрдам беради;
Фарғонага катта тажриба: Клуб матбуот хизмати таъкидлаганидек, Форсс ўзининг Англиядаги ва халқаро майдондаги юқори даражали тажрибасини Фарғонага олиб келмоқда;
Ҳужум чизиғининг кучайиши: Осиёнинг энг бой ва кучли клублари билан тўқнашувларда юқори прессинг, инглизча тезлик ва жарима майдонидаги курашчанлик «Нефтчи» учун ҳал қилувчи устунлик бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистон чемпиони сифатида Элит ОЧЛда муносиб иштирок этишни мақсад қилган «Нефтчи» Маркус Форсс трансфери орқали ўз амбициялари нақадар юқори эканини бутун қитъага намойиш этди.
Сизнингча, Англия чемпионатлари ва Евро-2020 тажрибасига эга Маркус Форсс «Нефтчи» сафида Элит ОЧЛнинг энг яхши тўпурарларидан бирига айлана оладими? Фарғона клубининг ушбу кучли легионер билан қитъа майдонларида гуруҳдан чиқиш имкониятини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу шов-шувли трансфер таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда «Нефтчи» мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…