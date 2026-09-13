Евро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилди

·9·Спорт
Евро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Осиё Чемпионлар лигаси Элити баҳслари олдидан Финляндия терма жамоаси аъзоси, Евро-2020 иштирокчиси, 27 ёшли ҳужумчи Маркус Форсс билан шартнома имзолади.
  • Англия чемпионатларида узоқ йиллар тўп сурган Форсс «Нефтчи»га фақат Элит ОЧЛ мусобақасида ёрдам беради.
  • Ушбу трансфер чемпионат тарихидаги энг эътиборга молик трансферлардан бирига айланмоқда.

Ўзбекистон чемпиони Фарғонанинг «Нефтчи» клуби қитъанинг энг нуфузли турнири — Осиё Чемпионлар лигаси Элити баҳслари олдидан миллий футболимиз учун чинакам шов-шувли ва даражаси юқори бўлган трансферни расмийлаштирди. Фарғоналиклар узоқ йиллар Англия чемпионатларида тўп сурган, Финляндия миллий терма жамоаси сафида Европа чемпионатида иштирок этган 27 ёшли маҳоратли марказий ҳужумчи Маркус Форсс билан расман шартнома имзолаганини эълон қилди. Фаолиятининг катта қисмини «Брентфорд» ва «Мидлсбро» каби туманли альбион клубларида ўтказган скандинавиялик юлдузнинг ўзбек футболига келиши чемпионатимиз тарихидаги энг эътиборга молик трансферлардан бирига айланмоқда.

Муҳим жиҳати шундаки, тажрибали тўпурар Фарғона клубига фақат ва фақат Элит ОЧЛ мусобақасида ёрдам бера олади. Хўш, Франция дарвозасини ишғол қилган Маркус Форсс «Нефтчи» ҳужум чизиғига қандай янги нафас олиб киради, Англия футболи мактаби фарғоналикларнинг Осиё майдонларидаги имкониятларини қай даражада оширади ва ушбу трансфер Элит ОЧЛ олдидан нималарни ваъда қилмоқда?

Англия футболи тарбияланувчиси: «Вест Бромвич»дан «Брентфорд» ва «Мидлсбро»гача

Маркус Форсс Англиянинг энг кучли ва рақобатбардош футбол муҳитида чиниққан:

  • Инглиз тизимидаги ўсиш: 1999 йил 18 июнда Финляндиянинг Турку шаҳрида таваллуд топган форвард 13 ёшидаёқ «Вест Бромвич» академиясига қабул қилинган;

  • «Брентфорд» сафидаги порлаш: 2018 йилда «Брентфорд» асосий таркибида дебют қилган Форсс 2022 йилгача клубда ҳаракат қилди. У ижара асосида «Уимблдон» (18 ўйинда 11 та гол) ҳамда «Ҳалл Сити» клубларида юқори самарадорлик намойиш этди;

  • Чемпионшипдаги тўпурарлик даври: 2022 йил ёзида у Англиянинг номдор жамоаси «Мидлсбро» сафига ўтди ва ушбу клубда 90 дан ортиқ баҳсда майдонга тушиб, 18 та гол киритди;

  • Сўнгги бекат ва жисмоний кўрсаткичлар: 2025/26 йилги мавсумни «Болтон» сафида ўтказган 1,82 метр бўйли, ўнг оёқда ўйнайдиган ҳужумчи нафақат марказда, балки ҳар иккала қанотда ҳам бирдек хавфли ҳаракатлана олади.

Франция дарвозасига гол ва Евро-2020: Финляндия термасидаги излар

Форсс ўз мамлакатининг барча ёш тоифасидаги терма жамоаларини босиб ўтган ҳақиқий миллий кадрдир:

  • U-17 дан бош жамоагача: Ҳужумчи Финляндиянинг U-17, U-18, U-19 ва U-21 таркибларида мунтазам тўп сурган;

  • Шов-шувли дебют: 2020 йил ноябрь ойида Финляндия бош жамоасидаги илк учрашувиданоқ амалдаги жаҳон чемпиони бўлиб турган Франция термаси дарвозасини ишғол этиб, катта шов-шув кўтарган;

  • Қитъа биринчилиги тажрибаси: Форсс Европа чемпионати — Евро-2020 финал босқичи таркибидан жой олган. Бугунги кунга қадар у ўз миллий жамоаси либосида 21 та ўйин ўтказиб, 2 та голга муаллифлик қилган.

«Нефтчи» ва Элит ОЧЛ: Фарғоналикларнинг янги даражадаги мақсади

Англия футболи нафасини олиб келаётган фин ҳужумчиси қитъа баҳсларида асосий қуролга айланади:

  • Фақат қитъа мусобақаси учун заявка: 27 ёшли тўпурар регламент ва шартномага мувофиқ «Нефтчи»га фақат Осиё Чемпионлар лигаси Элити мусобақасида ёрдам беради;

  • Фарғонага катта тажриба: Клуб матбуот хизмати таъкидлаганидек, Форсс ўзининг Англиядаги ва халқаро майдондаги юқори даражали тажрибасини Фарғонага олиб келмоқда;

  • Ҳужум чизиғининг кучайиши: Осиёнинг энг бой ва кучли клублари билан тўқнашувларда юқори прессинг, инглизча тезлик ва жарима майдонидаги курашчанлик «Нефтчи» учун ҳал қилувчи устунлик бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистон чемпиони сифатида Элит ОЧЛда муносиб иштирок этишни мақсад қилган «Нефтчи» Маркус Форсс трансфери орқали ўз амбициялари нақадар юқори эканини бутун қитъага намойиш этди.

Сизнингча, Англия чемпионатлари ва Евро-2020 тажрибасига эга Маркус Форсс «Нефтчи» сафида Элит ОЧЛнинг энг яхши тўпурарларидан бирига айлана оладими? Фарғона клубининг ушбу кучли легионер билан қитъа майдонларида гуруҳдан чиқиш имкониятини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу шов-шувли трансфер таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда «Нефтчи» мухлисларига улашинг!

Маркус ФорссНефтчиОсиё Чемпионлар лигаси ЭлитиФинляндия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Бугун, 22:20Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиЛамине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиБугун, 21:59Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБарселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 21:55Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиБугун, 21:53Бирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБугун, 21:47Ямалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиЯмалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?