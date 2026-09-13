Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?

·5·Спорт
Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер дербисида Эрлинг Холанднинг Манчестер Юнайтед дарвозасига киритган голи дастлаб офсайд туфайли инобатга олинмаган бўлса-да, VAR таҳлилидан сўнг ўз кучида қолдирилди.
  • Ярим автоматик офсайд технологияси кўрсатишича, Энзо Фернандес офсайдда бўлган, аммо Эрлинг Холанд Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Патрикк Доргу оёғи туфайли ўйинда қолган.
  • VAR ҳаками Матт Доноҳуе барча далилларни кўриб чиқиб, дастлабки қарорни бекор қилиб, голни қонуний деб топди.

Англия Премер-лигасининг навбатдаги марказий учрашувида Манчестер дербисига хос бўлган кескинлик ва баҳсли вазиятлар яна бир бор юзага келди. Олд Траффорд стадионида кечган баҳсда Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд томонидан киритилган илк гол узоқ давом этган VAR таҳлилларидан сўнг инобатга олинди. Ушбу ҳолат трибунадаги мухлислар ва футбол жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ўйиннинг шиддатли дақиқаларида Йошко Гвардиолнинг чап қанотдан узатган тўпи рақиб ҳимоячисига тегиб, жарима майдончаси ичидаги Эрлинг Холандга келиб тушди. Норвегиялик ҳужумчи имкониятдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди. Бироқ ёрдамчи ҳакам дарҳол офсайд қайд этилганини билдириб, байроқчасини кўтарди ва меҳмонларнинг хурсандчилиги узоққа чўзилмади.

Шундан сўнг бошланган узун ва мураккаб VAR текшируви стадиондаги барчани савол остида қолдирди. Ҳакамлар хонасидаги вазиятнинг қарийб шунчалик чўзилишига сабаб — майдонда Манчестер Сити сафидан бир эмас, нақд икки нафар футболчи эътибор марказида бўлгани эди.

Офсайд шубҳаси ва ярим автоматик технология

Асосий можаро Эрлинг Холанднинг эмас, балки ярим ҳимоячи Энзо Фернандеснинг ҳаракатлари туфайли юзага келди. Узатма амалга оширилган пайтда аргентиналик футболчи яққол офсайд ҳолатида эди ва жарима майдончаси марказида дивинг-ҳеадер (ёнбошлаб бош билан зарба бериш) усулида тўпга интилди.

Фернандес тўпга тегинмаган бўлса-да, унинг фаоллиги мезбонлар ҳимоячиларига халақит берганми ёки йўқми деган савол туғилди. Манчестер Юнайтед вакиллари футболчи рақиблар кўриш чизиғини тўсгани ва вазиятга таъсир ўтказгани учун гол бекор қилинишини талаб қилишди.

Якуний қарор

Премер-лиганинг ярим автоматик оффсайд технологияси ёрдамида вазият охиригача ўрганиб чиқилди. Технология кўрсатишича, гарчи Энзо Фернандес офсайдда бўлган бўлса-да, гол муаллифи Эрлинг Холанд Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Патрикк Доргу оёғининг чўзилган қисми туфайли ўйинда қолган экан.

VAR ҳаками Матт Доноҳуе барча далилларни кўриб чиқиб, майдондаги дастлабки қарорни бекор қилди ва голни қонуний деб топди. Ушбу мураккаб қарор ўйин тақдирига ва мухлисларнинг ҳакамлик тизимига бўлган муносабатига ўз таъсирини кўрсатмай қолмади.

Манчестер СитиМанчестер ЮнайтедЭрлинг ХоландVARПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиЛамине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиБугун, 21:59Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБарселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 21:55Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиБугун, 21:53Бирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБугун, 21:47Ямалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиЯмалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 21:41Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?