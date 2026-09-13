Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер дербисида Эрлинг Холанднинг Манчестер Юнайтед дарвозасига киритган голи дастлаб офсайд туфайли инобатга олинмаган бўлса-да, VAR таҳлилидан сўнг ўз кучида қолдирилди.
- Ярим автоматик офсайд технологияси кўрсатишича, Энзо Фернандес офсайдда бўлган, аммо Эрлинг Холанд Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Патрикк Доргу оёғи туфайли ўйинда қолган.
- VAR ҳаками Матт Доноҳуе барча далилларни кўриб чиқиб, дастлабки қарорни бекор қилиб, голни қонуний деб топди.
Англия Премер-лигасининг навбатдаги марказий учрашувида Манчестер дербисига хос бўлган кескинлик ва баҳсли вазиятлар яна бир бор юзага келди. Олд Траффорд стадионида кечган баҳсда Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд томонидан киритилган илк гол узоқ давом этган VAR таҳлилларидан сўнг инобатга олинди. Ушбу ҳолат трибунадаги мухлислар ва футбол жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ўйиннинг шиддатли дақиқаларида Йошко Гвардиолнинг чап қанотдан узатган тўпи рақиб ҳимоячисига тегиб, жарима майдончаси ичидаги Эрлинг Холандга келиб тушди. Норвегиялик ҳужумчи имкониятдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди. Бироқ ёрдамчи ҳакам дарҳол офсайд қайд этилганини билдириб, байроқчасини кўтарди ва меҳмонларнинг хурсандчилиги узоққа чўзилмади.
Шундан сўнг бошланган узун ва мураккаб VAR текшируви стадиондаги барчани савол остида қолдирди. Ҳакамлар хонасидаги вазиятнинг қарийб шунчалик чўзилишига сабаб — майдонда Манчестер Сити сафидан бир эмас, нақд икки нафар футболчи эътибор марказида бўлгани эди.
Офсайд шубҳаси ва ярим автоматик технологияАсосий можаро Эрлинг Холанднинг эмас, балки ярим ҳимоячи Энзо Фернандеснинг ҳаракатлари туфайли юзага келди. Узатма амалга оширилган пайтда аргентиналик футболчи яққол офсайд ҳолатида эди ва жарима майдончаси марказида дивинг-ҳеадер (ёнбошлаб бош билан зарба бериш) усулида тўпга интилди.
Фернандес тўпга тегинмаган бўлса-да, унинг фаоллиги мезбонлар ҳимоячиларига халақит берганми ёки йўқми деган савол туғилди. Манчестер Юнайтед вакиллари футболчи рақиблар кўриш чизиғини тўсгани ва вазиятга таъсир ўтказгани учун гол бекор қилинишини талаб қилишди.
Якуний қарорПремер-лиганинг ярим автоматик оффсайд технологияси ёрдамида вазият охиригача ўрганиб чиқилди. Технология кўрсатишича, гарчи Энзо Фернандес офсайдда бўлган бўлса-да, гол муаллифи Эрлинг Холанд Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Патрикк Доргу оёғининг чўзилган қисми туфайли ўйинда қолган экан.
VAR ҳаками Матт Доноҳуе барча далилларни кўриб чиқиб, майдондаги дастлабки қарорни бекор қилди ва голни қонуний деб топди. Ушбу мураккаб қарор ўйин тақдирига ва мухлисларнинг ҳакамлик тизимига бўлган муносабатига ўз таъсирини кўрсатмай қолмади.
Изоҳлар 0
…