McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади

·0·Ўзбекистон
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади

Дунёга машҳур McDonald’s ниҳоят Ўзбекистонга кириб келмоқда. Тошкентда фастфуд гигантининг мамлакатдаги биринчи ресторани очилиши режалаштирилаётгани маълум қилинди. Янгиликни компаниянинг дистрибьютори ўз саҳифасида эълон қилган.

Маълумотларга кўра, McDonald’s ресторанининг ишга туширилиши яқин вақт ичида кутилмоқда. Бироқ ҳозирча унинг аниқ очилиш санаси ҳамда Тошкентнинг қайси ҳудудида жойлашиши ҳақида маълумот берилмаган.

Энг қизиғи — McDonald’s Ўзбекистонда илк бор ўз ресторанини очишга тайёрланмоқда.

McDonald’s дунёнинг энг таниқли тез тайёрланадиган овқатланиш тармоқларидан бири ҳисобланади. Бренднинг Ўзбекистонда пайдо бўлиши йиллар давомида унинг машҳур таомларини кутганлар учун муҳим янгилик бўлиши мумкин. Илк ресторан ишга тушгач, ўзбекистонликлар McDonald’с менюсидаги машҳур таомларни Тошкентнинг ўзида татиб кўриш имконига эга бўлади.

McDonald'sMcDonald's ТошкентMcDonald's ЎзбекистонТошкент ресторани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент куч тузилмаларига: «Биронта ғўдайган бойвачча пайдо бўлса — кечирмайман!»Президент куч тузилмаларига: «Биронта ғўдайган бойвачча пайдо бўлса — кечирмайман!»Бугун, 20:37Сеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлдиСеулда самимий учрашув: Шавкат Мирзиёев Кореядаги ўзбек ёшлари билан мулоқотда бўлдиБугун, 11:19Тантанали кутиб олинди: Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан келдиТантанали кутиб олинди: Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан келдиБугун, 11:12«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбатБугун, 07:06Тунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаТунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаКеча, 16:57«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлариКеча, 15:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди