Honor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor Watch 6 Pro ақлли соати юрак фаолиятининг тўхташ аломатларини аниқлаш тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу хавфли ҳолатни ўз вақтида пайқаб, автоматик равишда фавқулодда СОС сигналларини юбориш имконини беради.
- Мазкур функсия Honor бренди тарихида илк бор ушбу туркумдаги қурилмаларга татбиқ этилмоқда.
- Шунингдек, гаджет иккинчи авлодга мансуб ноинвазив қон босимини мониторинг қилиш тизими ва КGM Блоод Сугар Контрол Ассистант функсияси билан таъминланади.
Honor компанияси ўзининг янги флагман ақлли соати — Honor Watch 6 Pro тақдимотига тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 28-сентябрига белгиланган ушбу тадбир тақиладиган гаджетлар бозорида муҳим воқеа бўлиши кутилмоқда, чунки янги қурилма инсон саломатлигини кузатиш борасида мутлақо янги имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Honor Watch 6 Pro соатининг энг асосий ва диққатга сазовор хусусиятларидан бири бу юрак фаолиятининг тўхташ аломатларини аниқлаш тизимидир. Мазкур функция хавфли ҳолатни ўз вақтида пайқаб, автоматик равишда фавқулодда СОС сигналларини юбориш имкониятига эга. Бу эса ўз навбатида фавқулодда вазиятларда инсон ҳаётини сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этади.
Саломатликни мониторинг қилишнинг илғор технологиялариИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур функция Honor бренди тарихида илк бор ушбу туркумдаги қурилмаларга татбиқ этилмоқда. Шунга қарамай, компания ҳозирча тизимнинг ишлаш принципи, унинг тиббий сертификациядан ўтгани ва турли мамлакатларда сотувга чиқиш географияси бўйича батафсил маълумотларни ошкор этгани йўқ.
Шунингдек, гаджет иккинчи авлодга мансуб ноинвазив қон босимини мониторинг қилиш тизими билан жиҳозланади. Бунинг учун махсус Смарт Эе Сенсинг Сйстем технологиясидан фойдаланилади. Honor фойдаланувчилар учун қон босимини назорат қилиш жараёнини янада қулай ва амалда узлуксиз амалга оширишни вада қилмоқда.
Экран имкониятлари ва қўшимча функцияларҚурилманинг ташқи кўриниши ва визуал имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Honor Watch 6 Pro Труе Колор OLED дисплейи билан таъминланиб, унинг энг юқори (пик) ёрқинлиги нақ 5500 нитни ташкил этади. Бу қуёш нури остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Харидорлар учун корпуснинг бир нечта турлари, жумладан, керамика ва пўлатдан ясалган дизайнлар ҳамда турли рангдаги вариантлар тақдим этилади.
Бундан ташқари, соат КGM Блоод Сугар Контрол Ассистант деб номланган функцияни олади. Бу қон шакарини узлуксиз мониторинг қилиш тизимлари билан боғланган ҳолда глюкоза даражасини назорат қилишга ёрдам берувчи ёрдамчидир. Бироқ, ҳозирча тақдим этилган маълумотларга кўра, соат қон шакарини мустақил ва ноинвазив усулда ўлчаш хусусиятига эга эмас, шунинг учун уни ўрнатилган глюкометр сифатида қабул қилмаслик керак.
Honor Watch 6 Pro соатининг барча техник хусусиятлари ва имкониятлари 28-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимотда тўлиқ очиб берилади. Аммо ҳозирнинг ўзида ушбу ақлли соат ноинвазив усуллар ёрдамида ҳаётий муҳим кўрсаткичларни деярли тўлақонли назорат қилиш имконини бериши аниқ бўлиб улгурди.
Изоҳлар 0
…