Honor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайди

·7·Техно
Honor Watch 6 Pro ақлли соати юрак тўхташини аниқлайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor Watch 6 Pro ақлли соати юрак фаолиятининг тўхташ аломатларини аниқлаш тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу хавфли ҳолатни ўз вақтида пайқаб, автоматик равишда фавқулодда СОС сигналларини юбориш имконини беради.
  • Мазкур функсия Honor бренди тарихида илк бор ушбу туркумдаги қурилмаларга татбиқ этилмоқда.
  • Шунингдек, гаджет иккинчи авлодга мансуб ноинвазив қон босимини мониторинг қилиш тизими ва КGM Блоод Сугар Контрол Ассистант функсияси билан таъминланади.

Honor компанияси ўзининг янги флагман ақлли соати — Honor Watch 6 Pro тақдимотига тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 28-сентябрига белгиланган ушбу тадбир тақиладиган гаджетлар бозорида муҳим воқеа бўлиши кутилмоқда, чунки янги қурилма инсон саломатлигини кузатиш борасида мутлақо янги имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Honor Watch 6 Pro соатининг энг асосий ва диққатга сазовор хусусиятларидан бири бу юрак фаолиятининг тўхташ аломатларини аниқлаш тизимидир. Мазкур функция хавфли ҳолатни ўз вақтида пайқаб, автоматик равишда фавқулодда СОС сигналларини юбориш имкониятига эга. Бу эса ўз навбатида фавқулодда вазиятларда инсон ҳаётини сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этади.

Саломатликни мониторинг қилишнинг илғор технологиялари

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур функция Honor бренди тарихида илк бор ушбу туркумдаги қурилмаларга татбиқ этилмоқда. Шунга қарамай, компания ҳозирча тизимнинг ишлаш принципи, унинг тиббий сертификациядан ўтгани ва турли мамлакатларда сотувга чиқиш географияси бўйича батафсил маълумотларни ошкор этгани йўқ.

Шунингдек, гаджет иккинчи авлодга мансуб ноинвазив қон босимини мониторинг қилиш тизими билан жиҳозланади. Бунинг учун махсус Смарт Эе Сенсинг Сйстем технологиясидан фойдаланилади. Honor фойдаланувчилар учун қон босимини назорат қилиш жараёнини янада қулай ва амалда узлуксиз амалга оширишни вада қилмоқда.

Экран имкониятлари ва қўшимча функциялар

Қурилманинг ташқи кўриниши ва визуал имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Honor Watch 6 Pro Труе Колор OLED дисплейи билан таъминланиб, унинг энг юқори (пик) ёрқинлиги нақ 5500 нитни ташкил этади. Бу қуёш нури остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Харидорлар учун корпуснинг бир нечта турлари, жумладан, керамика ва пўлатдан ясалган дизайнлар ҳамда турли рангдаги вариантлар тақдим этилади.

Бундан ташқари, соат КGM Блоод Сугар Контрол Ассистант деб номланган функцияни олади. Бу қон шакарини узлуксиз мониторинг қилиш тизимлари билан боғланган ҳолда глюкоза даражасини назорат қилишга ёрдам берувчи ёрдамчидир. Бироқ, ҳозирча тақдим этилган маълумотларга кўра, соат қон шакарини мустақил ва ноинвазив усулда ўлчаш хусусиятига эга эмас, шунинг учун уни ўрнатилган глюкометр сифатида қабул қилмаслик керак.

Honor Watch 6 Pro соатининг барча техник хусусиятлари ва имкониятлари 28-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимотда тўлиқ очиб берилади. Аммо ҳозирнинг ўзида ушбу ақлли соат ноинвазив усуллар ёрдамида ҳаётий муҳим кўрсаткичларни деярли тўлақонли назорат қилиш имконини бериши аниқ бўлиб улгурди.

HonorСмарт-соатТехнологияларГаджетларСаломатлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пекинда гуманоид роботлар ўртасида рақс мусобақаси ҳам ўтказилди (видео)Пекинда гуманоид роботлар ўртасида рақс мусобақаси ҳам ўтказилди (видео)Бугун, 03:05Vivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилдиVivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилдиКеча, 21:59NASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилдиNASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилдиКеча, 21:26Hayabusa2 космик аппарати астероимгача бўлган масофани лазер ёрдамида ўлчадиHayabusa2 космик аппарати астероимгача бўлган масофани лазер ёрдамида ўлчадиКеча, 19:24Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаКеча, 18:55iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиiQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиКеча, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!