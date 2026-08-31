Калифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилди

·7·Дунё
Калифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилди

Калифорниянинг Ла-Верн шаҳрида она айиқ ва унинг уч боласи катта сув сақлаш резервуари ичида қолиб кетди. Ҳодиса шанба куни содир бўлган.

Қутқарувчилар етиб келганида, айиқлар 12 соатдан ортиқ вақт давомида қоронғи бетон иншоот ичида қолган эди. Улар иссиқ ва нам ҳавода сув излаб, резервуар тепасидаги эни атиги бир фут бўлган тешикдан ичкарига тушиб кетган бўлиши мумкин.

Айиқларни Глендоралик Эрик Макдоналд ва Жейми Кирк эрталаб соат 8:00 атрофида пайқашган. Улар резервуар тепасига чиқиб, кичик тешик орқали сув ичида деворга тирмашиб турган она айиқни кўришган.

Қутқарувчилар «Operation Care Bear» номли операцияни бошлади. Аввало, Калифорния Балиқ ва ёввойи табиат департаменти резервуардаги сувни чиқариб, айиқларнинг чўкиб кетиш хавфини бартараф этди.

Бироқ мавжуд тешик на қутқарувчилар кириши, на она айиқ чиқиши учун етарли эди. Шунинг учун мутахассислар электр арра ёрдамида резервуар ён томонида каттароқ тешик очишди ва ичкарига нарвон тушириб, айиқлар учун чиқиш йўлаги ҳосил қилишди.

Болалардан бири аввалроқ мустақил равишда чиқиб кетган бўлса, қолган уч айиқни ташқарига чиқариш учун қутқарувчиларга бироз кўпроқ вақт ва ҳаракат керак бўлди.

Охир-оқибат она айиқ ва болалари хавфсиз тарзда резервуардан чиқарилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиФранциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиБугун, 14:21«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқда«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқдаБугун, 14:12Бир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБугун, 14:04Ҳурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетдиҲурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетдиБугун, 13:47Тоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиТоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиБугун, 13:41АҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиАҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушландиБугун, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар