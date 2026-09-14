«СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президенти Доналд Трамп ва Вакиллар палатаси спикери Майк Жонсон сунъий интеллект (СИ) тараққиётини вақтинча тўхтатиб туриш ҳақидаги чақириқларни рад этди, чунки бу Хитойга устунлик бериш билан баробар.
- Оқ уй СИ ривожланишини секинлаштира олмаслигини, чунки бу технологик пойгада АҚШнинг Хитойдан ортда қолишига олиб келиши мумкинлигини таъкидлади.
Сунъий интеллект (СИ) технологиялари инсоният цивилизациясини хавф остига қўйиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар глобал сиёсат саҳнасида кескин тўқнашувга сабаб бўлди. АҚШ Президенти Дональд Трамп ҳамда Вакиллар палатаси спикери Майк Жонсон соҳанинг энг йирик миллиардерлари ва дастурчиларининг тараққиётни вақтинча тўхтатиб туриш ҳақидаги чақириқларини кескин рад этди. Нуфузли The Washington Post нашри берган маълумотга кўра, Вашингтон маъмурияти инсоният ҳалокати хавфига қарамай, СИ ривожланишини сунъий равишда секинлаштира олмайди, чунки бу геосиёсий пойгада Хитойга имкониятни бой бериш билан баробардир.
OpenAI раҳбари Сэм Альтман, Anthropic бош директори Дарио Амодей ҳамда xAI асосчиси Илон Маск каби СИ саноати етакчилари янги авлод моделлари назоратдан чиқиб кетишидан огоҳлантираётган бир паллада, Оқ уй бундай баёнотларни «салбий кучларнинг манипуляцияси» деб атади. Хўш, Вашингтон нега миллионлаб инсонлар ҳаёти эмас, айнан фонд бозори ва иқтисодий устунликни биринчи ўринга қўймоқда, Конгресс сунъий интеллектни чеклашга қарши чиқиб қандай таваккалчиликка қўл урмоқда ҳамда АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик тўқнашув дунё келажагини қай томонга етаклайди?
«СИда ғолиб бўлган — ҳамма ерда ғолибдир»: Трампнинг кескин баёноти
Дональд Трамп Irish Open гольф турнири чоғида журналистлар билан суҳбатда Оқ уйнинг стратегик мақсадини очиқлади:
Хитойдан устун туриш талаби: «Биз сунъий интеллект соҳасида Хитойдан олдиндамиз, биз дунёдаги энг технологик ривожланган давлатмиз. Тўғрисини айтсам, мен бу ҳолат шундай қолишини хоҳлайман», — деди АҚШ Президенти;
Мутлақ ғалаба формуласи: Трамп технологиялар кураши якунини бир жумла билан изоҳлади: «Кимки сунъий интеллект пойгасида ғолиб бўлса, у умуман барча соҳаларда ғолиб чиқади»;
Фонд бозори ва иқтисодий гаров: Президент ўз иқтисодий сиёсатининг катта қисмини айнан СИ ютуқларига боғлаган, чунки мазкур технологик портлаш АҚШ биржаларида тарихий рекордларни қайд этмоқда.
Маск, Альтман ва Амодейнинг огоҳлантириши: Нима учун гигантлар қўрқмоқда?
Саноатнинг уч асосий асосчиси ҳукуматни эҳтиёткорликка чақирган эди:
Учлик иттифоқи: Илон Маск (xAI), Сэм Альтман (OpenAI) ва Дарио Амодей (Anthropic) сунъий интеллект моделлари инсон ақлидан ўзиб кетиш суръати жуда хавфли эканини билдириб, ривожланишни секинлаштириш таклифини илгари суришди;
«Инсоният йўқ бўлиб кетиши мумкин»: Олимлар ва дастурчилар суперкомпьютерлар ва мустақил СИ назоратдан чиқса, бу инсоният мавжудлигига чек қўйишидан хавотирда;
Трампнинг эътирози: Президент бу хавотирларни «салбий кучлар»нинг асоссиз иддаоси деб атади: «Бу масалани кўтараётган жуда кўп салбий кучлар бор. Улар ҳеч қачон рўй бермайдиган нарсалар ҳақида гапирмоқда».
Майк Жонсон ва Конгресс хавотири: «Хитойга ютқазиш — ҳар бир америкаликка хавф»
АҚШ Вакиллар палатаси спикери ҳам технологик чекловларга қатъиян қарши чиқди:
Шошма-шошарлик қонунларига қаршилик: «Агар Конгресс ҳозир фавқулодда йиғилиш ўтказиб, СИни тартибга солишга (чеклов қўйишга) тушса, биз ушбу пойгада Хитойга енгиламиз. Бу эса ҳар бир америкалик учун ҳақиқий хавф демакдир», — дея огоҳлантирди Жонсон;
Корпоратив жавобгарлик: Спикер хавфсизликни таъминлаш давлатнинг қаттиқ назорати билан эмас, балки дастурларни яратаётган IT компанияларнинг ўз зиммасидаги масъулият бўлиши кераклигини таъкидлади;
Жамиятдаги иккиланиш: Ижтимоий сўровлар америкаликлар кундан-кунга СИнинг тез ривожланишидан хавотирга тушаётганини ва сиёсатчилар бу мавзуни сайловолди дастагига айлантираётганини кўрсатмоқда.
Вашингтон раҳбариятининг сунъий интеллектни чеклашдан бош тортиши АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик курашнинг янги ва янада хавфли босқичга чиққанини англатади.
Сизнингча, сунъий интеллектнинг чекланмаган шиддатли ривожланиши ҳақиқатан ҳам келажакда инсоният учун ҳалокатли таҳдид туғдириши мумкинми ёки Трамп ҳақ бўлиб, давлатлар глобал пойгада бир сония ҳам тўхтамаслиги керакми? АҚШ ва Хитой СИ баҳсида қайси томон устун келади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бутун дунё тақдирига дахлдор бўлган ушбу технологик қарама-қаршилик таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда IT соҳаси ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…