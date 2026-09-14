Ўзбекистон аёллар терма жамоаси ғалабани бой берди: Котрина Кулбитенинг аламли иқрори
Қитъанинг энг нуфузли спорт фестивали — Осиё ўйинлари доирасида аёллар футболи бўйича кечган 1-тур беллашуви ўзбек мухлислари учун драматик ва аламли якун топди. Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоаси турнирдаги илк баҳсини Филиппин термасига қарши ўтказиб, 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чекди. Ўйин тўлиқ вакилларимизнинг устунлиги ва кетма-кет хавфли ҳужумлари остида кечган бўлса-да, учрашув тақдири сўнгги дақиқалардаги кутилмаган хато туфайли тубдан ўзгариб кетди. 80-дақиқада гол уриб, ғалабани деярли нақд қилган ҳамюртларимиз 89-дақиқада ўз жарима майдони яқинида йўл қўйилган биргина эҳтиётсизлик қурбонига айланишди ва тайёр турган 3 очкони бой беришди.
Баҳс якунлангач, терма жамоа бош мураббийи Котрина Кулбите матбуотга очиқ ва ҳиссиётларга бой интервью бериб, якуний натижа майдондаги асл ҳақиқатни акс эттирмаганини, аммо бу жамоани синдира олмаслигини қатъий билдирди. Хўш, литвалик мутахассис ўз шогирдлари кўрсатган характер ҳақида нима деди, 89-дақиқадаги хато ортида нима ётибди ва Ўзбекистон терма жамоаси ушбу оғир зарбадан сўнг кейинги босқич учун қандай кураш олиб боради?
«80-дақиқадаги голдан кейин ишонгандик»: Мураббийнинг аламли иқрори
Ўйин якунидаги драматик воқеалар ва Котрина Кулбитенинг дастлабки муносабати:
Хафсаланинг пир бўлиши: «Албатта, натижадан хафсалам пир бўлди. Бугун кўплаб вазиятлар яратдик, ўйиннинг катта қисмини назорат қилдик. 80-дақиқада ҳисобни очганимиздан кейин уч очкони қўлга киритишимизга ишонгандик. Афсуски, якунда ғалабани сақлаб қола олмадик», — деди бош мураббий;
Битта хатонинг қимматли баҳоси: Мутахассис футболнинг шафқатсиз қонуниятига урғу бериб, 89-дақиқада ўз дарвозамиз яқинидаги арзимас эътиборсизлик бундай юқори даражадаги мусобақада қимматга тушганини таъкидлади;
Натижа ва манзара номутаносиблиги: Кулбитенинг фикрича, таблодаги 1:1 ҳисоби ўйиндаги ҳақиқий кучлар нисбатини кўрсатмайди — ўзбек футболчилари ғалабага тўлиқ ҳақли эди.
«Улар билан фахрланаман»: Майдондаги кураш ва кўрсатилган характер
Натижа дуранг бўлишига қарамай, терма жамоамиз кўрсатган футбол юқори баҳоланди:
Бор кучини берган қизлар: Мураббий футболчиларнинг ҳаракатидан фахрланишини яширмади: «Улар майдонда бор кучини берди, характер кўрсатди ва биз истаётган футболни намойиш эта олди»;
Ташаббуснинг тўлиқ эгалланиши: Учрашув давомида устунлик асосан вакилларимиз томонида бўлди, рақиб дарвозаси олдида тинимсиз босим ва бир қатор хавфли вазиятлар содир этилди;
Келажак учун муҳим хулосалар: Мураббийлар штаби вакиллари эндиликда вазиятлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва ҳисобда олдинга чиққандан кейин сўнгги дақиқаларда диққатни максимал сақлаш устида ишлашлари лозимлигини қайд этди.
«Шунчаки қатнашиш учун келмадик!»: Кейинги тур олдидан қарор
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси руҳан таслим бўлиш ниятида эмас:
Эртадан тикланиш бошланади: Бош мураббий натижани қабул қилиш қанчалик оғир бўлмасин, жамоа дарҳол кучларни тиклашга ва кейинги учрашувларга тайёргарлик кўришга киришишини билдирди;
Мусобақадаги юксак мақсад: «Биз бу мусобақага шунчаки қатнашиш учун келмаганмиз. Мақсадимиз — муносиб рақобат қилиш ва Ўзбекистон учун охиригача курашиш», — дея фикрини якунлади Котрина Кулбите;
Плей-офф имкониятлари: Олдинда жамоани гуруҳдаги янада жиддий рақиблар билан баҳслар кутиб турибди ва ушбу ўйиндан чиқарилган хулосалар кейинги турларда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Осиё ўйинларидаги ушбу драматик дуранг Ўзбекистон қизларининг юксак салоҳияти ва ғалабага бўлган иштиёқи борлигини, аммо ҳал қилувчи дақиқалардаги совуққонлик устида ҳали ишлаш лозимлигини кўрсатди.
Сизнингча, Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоаси ушбу Осиё ўйинларида гуруҳдан муваффақиятли чиқиб, медаллар учун кураша оладими? 89-дақиқада қўлдан чиқарилган ушбу ғалабага нима сабаб бўлди — тажриба етишмаслигими ёки руҳий босим? Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамиз қизларига далда бўлувчи ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…