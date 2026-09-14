Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дайдреам иловаси iPhone фойдаланувчилари учун галереядаги кийим-кечак суратларини харид қилиш имконини берувчи ва Siri орқали қидирувни таъминловчи иккита янги функсияни ишга туширди.
- Ушбу янгиликлар Apple компаниясининг сўнгги воситалари асосида яратилган бўлиб, фойдаланувчиларга кундалик харид жараёнини соддалаштиришни мақсад қилган.
Сунъий интеллектга асосланган Дайдреам мода қидирув иловаси iPhone фойдаланувчилари учун галереядаги кийим-кечак суратларини харид қилиш имконига айлантирувчи ҳамда Siri орқали қидирувни таъминловчи иккита янги функцияни ишга туширди. Ушбу янгиликлар Apple компаниясининг дастурчилар учун мўлжалланган сўнгги воситалари асосида яратилган бўлиб, фойдаланувчиларга кундалик харид жараёнини янада соддалаштиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри берган маълумотларга кўра, мазкур имкониятлардан фойдаланиш учун фойдаланувчининг қурилмасида тегишли операцион тизим ўрнатилган, Siri сунъий интеллекти фаоллаштирилган ва Дайдреам иловаси юклаб олинган бўлиши талаб этилади. Дастур iOS қурилмалари учун бепул тақдим этилади ва у бозордаги бошқа ўхшаш воситалардан ўзининг йўналтирилган функционаллиги билан ажралиб туради.
Суратлар ва овозли ёрдамчи орқали осон қидирувБиринчи функция Apple'нинг тасвир контекстини аниқлаш имкониятларига таянади. Унга кўра, фойдаланувчилар ўзларининг Пҳотос иловасидаги сақланган расмлардан тўғридан-тўғри кийим қидиришлари мумкин. Масалан, Instagram ёки Pinterest тармоғидан олинган скриншот Дайдреам иловасига юкланганда, у суратлардаги свитер, шим, пойабзал ёки аксессуарларни алоҳида бўлакларга ажратиб чиқади.
Дастур ўзининг тахминан 3 миллион маҳсулотдан иборат каталоги ёрдамида айнан ўша кийимни сотувчи чакана савдо дўконини топиб беради. Агар маҳсулот сотувда қолмаган бўлса, илова ўхшаш вариантларни тавсия қилади. Шунингдек, фойдаланувчилар “Менга бу свитер ёқди, лекин уни қизил рангда хоҳлайман” каби ўзгаришларни ҳам сўров сифатида киритишлари мумкин.
Siri интеграцияси ва шахсийлаштирилган ёндашувИккинчи янги имконият Siri орқали табиий тилда ишлайдиган қидирув функциясидир. Бунда фойдаланувчилар Дайдреам иловасини очиб ўтирмасдан, овозли ёки матнли тарзда сўров юборишлари мумкин. Масалан, “Ҳей, Siri, Дайдреамдан душанба кунги йиғилишим учун чиройли кастюм қидириб бер,” деб мурожаат қилиш имконияти яратилган.
Дайдреам асосчиси ва бош директори Жулие Борнстеиннинг тушунтиришича, агар фойдаланувчилар иловадаги ўлчамлар, афзал кўрилган брендлар, шахсий услуб ва бюджет каби маълумотларни ўз ичига олган Стйле Пасспорт бўлимини тўлдирган бўлса, натижалар янада аниқ ва шахсийлаштирилган бўлади.
Бугунги кунда Google ва Amazon каби йирик компаниялар, шунингдек, кичикроқ Онтон ҳамда Алта каби стартаплар сунъий интеллектга асосланган харид воситаларини фаол ривожлантирмоқда. Бироқ Дайраҳ раҳбарияти кўпгина визуал қидирув воситаларида мода соҳасидаги етарли тажриба йўқлигини, натижада улар ноаниқ ёки ишончсиз брендларни кўрсатишини таъкидлаб, ўз маҳсулотининг ўзига хослигига ижобий баҳо бермоқда.
Изоҳлар 0
…