Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этди

·11·Техно
Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дайдреам иловаси iPhone фойдаланувчилари учун галереядаги кийим-кечак суратларини харид қилиш имконини берувчи ва Siri орқали қидирувни таъминловчи иккита янги функсияни ишга туширди.
  • Ушбу янгиликлар Apple компаниясининг сўнгги воситалари асосида яратилган бўлиб, фойдаланувчиларга кундалик харид жараёнини соддалаштиришни мақсад қилган.

Сунъий интеллектга асосланган Дайдреам мода қидирув иловаси iPhone фойдаланувчилари учун галереядаги кийим-кечак суратларини харид қилиш имконига айлантирувчи ҳамда Siri орқали қидирувни таъминловчи иккита янги функцияни ишга туширди. Ушбу янгиликлар Apple компаниясининг дастурчилар учун мўлжалланган сўнгги воситалари асосида яратилган бўлиб, фойдаланувчиларга кундалик харид жараёнини янада соддалаштиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри берган маълумотларга кўра, мазкур имкониятлардан фойдаланиш учун фойдаланувчининг қурилмасида тегишли операцион тизим ўрнатилган, Siri сунъий интеллекти фаоллаштирилган ва Дайдреам иловаси юклаб олинган бўлиши талаб этилади. Дастур iOS қурилмалари учун бепул тақдим этилади ва у бозордаги бошқа ўхшаш воситалардан ўзининг йўналтирилган функционаллиги билан ажралиб туради.

Суратлар ва овозли ёрдамчи орқали осон қидирув

Биринчи функция Apple'нинг тасвир контекстини аниқлаш имкониятларига таянади. Унга кўра, фойдаланувчилар ўзларининг Пҳотос иловасидаги сақланган расмлардан тўғридан-тўғри кийим қидиришлари мумкин. Масалан, Instagram ёки Pinterest тармоғидан олинган скриншот Дайдреам иловасига юкланганда, у суратлардаги свитер, шим, пойабзал ёки аксессуарларни алоҳида бўлакларга ажратиб чиқади.

Дастур ўзининг тахминан 3 миллион маҳсулотдан иборат каталоги ёрдамида айнан ўша кийимни сотувчи чакана савдо дўконини топиб беради. Агар маҳсулот сотувда қолмаган бўлса, илова ўхшаш вариантларни тавсия қилади. Шунингдек, фойдаланувчилар “Менга бу свитер ёқди, лекин уни қизил рангда хоҳлайман” каби ўзгаришларни ҳам сўров сифатида киритишлари мумкин.

Siri интеграцияси ва шахсийлаштирилган ёндашув

Иккинчи янги имконият Siri орқали табиий тилда ишлайдиган қидирув функциясидир. Бунда фойдаланувчилар Дайдреам иловасини очиб ўтирмасдан, овозли ёки матнли тарзда сўров юборишлари мумкин. Масалан, “Ҳей, Siri, Дайдреамдан душанба кунги йиғилишим учун чиройли кастюм қидириб бер,” деб мурожаат қилиш имконияти яратилган.

Дайдреам асосчиси ва бош директори Жулие Борнстеиннинг тушунтиришича, агар фойдаланувчилар иловадаги ўлчамлар, афзал кўрилган брендлар, шахсий услуб ва бюджет каби маълумотларни ўз ичига олган Стйле Пасспорт бўлимини тўлдирган бўлса, натижалар янада аниқ ва шахсийлаштирилган бўлади.

Бугунги кунда Google ва Amazon каби йирик компаниялар, шунингдек, кичикроқ Онтон ҳамда Алта каби стартаплар сунъий интеллектга асосланган харид воситаларини фаол ривожлантирмоқда. Бироқ Дайраҳ раҳбарияти кўпгина визуал қидирув воситаларида мода соҳасидаги етарли тажриба йўқлигини, натижада улар ноаниқ ёки ишончсиз брендларни кўрсатишини таъкидлаб, ўз маҳсулотининг ўзига хослигига ижобий баҳо бермоқда.

ДайдреамApple IntelligenceSiriМодаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариiOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариБугун, 22:30NASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиNASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиБугун, 22:27Starlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиStarlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиБугун, 20:25Мечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариМечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариБугун, 19:25Xiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиXiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиБугун, 18:52Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиOppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади