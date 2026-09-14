NASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратди

·11·Техно
NASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • NASA ва IBM ҳамкорликда Лунар Фоундатион Модел номли Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратди.
  • Ушбу модел сув музини аниқлашда 20 фоиздан ортиқ аниқликни таъминлайди ва келгусидаги космик миссиялар учун муҳим аҳамият касб этади.
  • У турли хил маълумотларни ягона форматга бирлаштириб, Ой муҳитининг экстремал шароитларида ҳам аниқ маълумотлар олиш имконини беради.

АҚШнинг NASA космик агентлиги ва IBM компанияси ҳамкорликда сунъий интеллект ёрдамида яратилган Лунар Фоундатион Модел номли Ойнинг энг тўлиқ харитасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа сув музини махсус машинали ўқитиш моделларига нисбатан 20 фоиздан ортиқроқ аниқликда топиш имконини беради ва келгусидаги космик миссиялар учун муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Очиқ манбали лойиҳа АҚШ ва Япония космик миссияларининг маълумотларини — гравитация, топография, ҳарорат ўлчовлари ҳамда оптик суратларни ягона, мослашувчан форматга бирлаштиради. IBM Ресеарч Эуропе директори Хуан Бернабе-Морено ушбу моделни Ойнинг сирларини очишда "рақамли Розетта тоши"га қиёслаб, у илгари тарқоқ маълумотлар базасида яшириниб ётган қонуниятларни юзага чиқаришини таъкидлади.

Ой муҳити ўта экстремаллиги ва атмосфера мавжуд эмаслиги билан ажралиб туради: бунда ёруғликни сочувчи қатлам йўқлиги сабабли соялар мутлақо қора, ёритилган қисмлар эса кўзни қамаштирувчи даражада ёрқин бўлади. Ҳарорат қуёш остида +121 даражадан соядаги кратерларда –246 даражагача ўзгариб туради. Шунингдек, абразив ёпишқоқ чанг юзаларни қоплаб, жиҳозларни шикастлайди ва кузатувни қийинлаштиради.

Сунъий интеллектни ўқитиш ва амалий аҳамият

Мутахассисларнинг тушунтиришича, қутбларда қуёшнинг уфқу остида туриши кратерлар ва жарликларни яширувчи узун сояларни ҳосил қилади. Бундай шароитда сунъий йўлдош маълумотларини талқин қилиш, астронавтлар учун хавфсиз йўналишларни режалаштириш ёки базалар учун жой танлаш ниҳоятда оғир вазифа ҳисобланади.

Янги модел ГРАИЛ миссиясининг 20 километр аниқликдаги гравитация хариталаридан тортиб, алоҳида тошларни 1 метр аниқликда фарқловчи Лунар Реконнаиссансе Орбитер суратларигача бўлган турли хил тўпламлар асосида ўқитилди. У қўпол иссиқлик хариталарини аниқлаштириш, кратерларни аниқроқ топиш ва муз қатламларини аниқлашдаги хатоликларни камайтиришга қодир.

NASAнинг Ой топографияси бўйича эксперти ва лойиҳа ҳамраҳбари Майкл Баркернинг қайд этишича, сунъий интеллект модели кичик, илгари рўйхатга олинмаган кратерларни аниқлаш орқали Ойнинг турли ҳудудларини ёшини аниқлашга ва нисбатан яқиндаги вулқон фаоллигига оид баҳсли масалаларга ойдинлик киритишга ёрдам беради.

Моделнинг амалий қиймати бевосита сув музи билан боғлиқ бўлиб, у ой разведкасининг асосий мақсади саналади. NASA баҳосига кўра, қутб кратерлари келгусидаги экипажларни таъминлаш ҳамда чуқур коинотга парвозларни амалга ошириш учун зарур бўлган юзлаб миллионлаб тонна ичимлик суви, кислород ва ракета ёқилғисини сақлаши мумкин.

Хуан Бернабе-Морено келгусидаги ютуқлар фақат битта янги асбобдан эмас, балки кўплаб воситаларнинг биргаликда ишлашини таъминловчи алгоритмлардан келиб чиқишини таъкидлади. Шунингдек, Ой келгусида тоза термоядровий синтез учун ноёб гелий-3 изотопига бойлиги ва унинг нариги томони телескоплар учун ўта тинч муҳит тақдим этиши билан ҳам аҳамиятлидир.

NASAIBMОйСунъий интеллектКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариiOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариБугун, 22:30Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиДайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиБугун, 22:29Starlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиStarlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиБугун, 20:25Мечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариМечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариБугун, 19:25Xiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиXiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиБугун, 18:52Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиOppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади