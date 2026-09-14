iOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлари

·13·Техно
iOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple томонидан тақдим этилган iOS 27 янгиланиши овозли ёрдамчининг мураккаб сўровларни бажариш ва экрандаги контекстни тушуниш имкониятларини сезиларли даражада оширди.
  • Google Gemini моделлари асосида яратилган янги Siri аввалги тизимларга қараганда анча ақлли бўлиб, файллар, хабарлар ва электрон почта орқали контекстни таҳлил қила олади.

Йиллар давомида кўпчилик фойдаланувчилар қатори овозли ёрдамчидан ҳам фақат таймер ва будилник созлаш каби оддий юмушлардагина фойдаланган бўлса, Apple томонидан тақдим этилган iOS 27 янгиланиши бу ёндашувни тубдан ўзгартирди. Мазкур дастурий таъминот синов босқичлариданоқ асосий қурилмада қўлланила бошланди ва янгиланган ёрдамчи мураккаб сўровларни бажариш ҳамда экрандаги контекстни тушуниш борасида мутлақо янги босқичга кўтарилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бундан икки йил муқаддам Apple компанияси Apple Intelligence тизимини эълон қилиб, овозли ёрдамчининг илғор версиясини намойиш этган эди. Бир неча бор ортга сурилган муддатлардан сўнг, компания ниҳоят ушбу кутилган функцияни тақдим этди ва натижа фойдаланувчилар умидини оқлади. Google компаниясининг Gemini моделлари негизида яратилган янги версия аввалги чекланган билим базасига эга ва ChatGPT интеграциясидаги муаммоли тизимга қараганда анча ақлли эканини кўрсатмоқда. Шунингдек, тизим янги логотип ва ўтиш анимациясига эга бўлди.

Sport таҳлиллари ва мураккаб буйруқлар

Амалий синовлар давомида янги ёрдамчининг имкониятлари турли соҳаларда синаб кўрилди. Хусусан, Жаҳон чемпионати ўйинлари, жамоалар таркиби ва ҳисобларига оид саволларга дастлабки версияларда айрим кичик хатолар кузатилган бўлса-да, аксарият маълумотлар тўғри тақдим этилди. Ёрдамчи энди бир неча босқичдан иборат мураккаб кўрсатмаларни ҳам бемалол бажара олади.

Жумладан, тизимдан iOS 27 тизимининг яширин ёки фойдали хусусиятларини топиб, уларни алоҳида эслатма (ноте) сифатида сақлашни сўраш мумкин. Шунингдек, файллар, хабарлар ва электрон почтадаги контекстни таҳлил қилган ҳолда, масалан, етказиб беришга оид суҳбатни топиб, маҳсулотни қайтариш учун хабар қораламасини тайёрлаш каби вазифаларни ҳам уддалай олади.

Экран контексти ва камера имкониятлари

Экрандаги контекстни тушуниш функцияси фойдаланувчилар учун яна бир қулайлик яратди. Икки жамоанинг таркибини кўриб чиқаётганда майдондаги энг ёши катта ўйинчи ҳақида сўраш ёки ўқишни истамаганда экрандаги матнни овоз чиқариб ўқитиш шулар жумласидандир. Стартап веб-сайтини кўздан кечираётганда унинг молиялаштириш тарихи ва рақобатчилари ҳақида маълумот топиш ҳам қийинчилик туғдирмади.

Reddit тармоғидан янги қаҳвахона ва доначаларни қидириш жараёнида уларни аниқ бир эслатмага қўшиш вазифасида дастлаб кичик қийинчиликлар сезилди, бироқ эслатма номини соддалаштириш орқали бу муаммо бартараф этилди. Энг муҳими, Камера иловаси ҳам энди мазкур ёрдамчи билан интеграция қилинган бўлиб, фойдаланувчига камера объективидаги нарсалар ҳақида савол бериш имконини беради. Ресторанда қўлдаги ичимлик ҳақида сўралганда, тизим унинг рангидан келиб чиқиб дастлаб яшил шарбат деган тахминни билдирди, ресторан тури аниқлаштирилгач эса тўғри жавобни берди.

iOS 27SiriAppleGoogle GeminiТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиДайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиБугун, 22:29NASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиNASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиБугун, 22:27Starlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиStarlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиБугун, 20:25Мечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариМечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариБугун, 19:25Xiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиXiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиБугун, 18:52Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиOppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади