iOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple томонидан тақдим этилган iOS 27 янгиланиши овозли ёрдамчининг мураккаб сўровларни бажариш ва экрандаги контекстни тушуниш имкониятларини сезиларли даражада оширди.
- Google Gemini моделлари асосида яратилган янги Siri аввалги тизимларга қараганда анча ақлли бўлиб, файллар, хабарлар ва электрон почта орқали контекстни таҳлил қила олади.
Йиллар давомида кўпчилик фойдаланувчилар қатори овозли ёрдамчидан ҳам фақат таймер ва будилник созлаш каби оддий юмушлардагина фойдаланган бўлса, Apple томонидан тақдим этилган iOS 27 янгиланиши бу ёндашувни тубдан ўзгартирди. Мазкур дастурий таъминот синов босқичлариданоқ асосий қурилмада қўлланила бошланди ва янгиланган ёрдамчи мураккаб сўровларни бажариш ҳамда экрандаги контекстни тушуниш борасида мутлақо янги босқичга кўтарилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бундан икки йил муқаддам Apple компанияси Apple Intelligence тизимини эълон қилиб, овозли ёрдамчининг илғор версиясини намойиш этган эди. Бир неча бор ортга сурилган муддатлардан сўнг, компания ниҳоят ушбу кутилган функцияни тақдим этди ва натижа фойдаланувчилар умидини оқлади. Google компаниясининг Gemini моделлари негизида яратилган янги версия аввалги чекланган билим базасига эга ва ChatGPT интеграциясидаги муаммоли тизимга қараганда анча ақлли эканини кўрсатмоқда. Шунингдек, тизим янги логотип ва ўтиш анимациясига эга бўлди.
Sport таҳлиллари ва мураккаб буйруқларАмалий синовлар давомида янги ёрдамчининг имкониятлари турли соҳаларда синаб кўрилди. Хусусан, Жаҳон чемпионати ўйинлари, жамоалар таркиби ва ҳисобларига оид саволларга дастлабки версияларда айрим кичик хатолар кузатилган бўлса-да, аксарият маълумотлар тўғри тақдим этилди. Ёрдамчи энди бир неча босқичдан иборат мураккаб кўрсатмаларни ҳам бемалол бажара олади.
Жумладан, тизимдан iOS 27 тизимининг яширин ёки фойдали хусусиятларини топиб, уларни алоҳида эслатма (ноте) сифатида сақлашни сўраш мумкин. Шунингдек, файллар, хабарлар ва электрон почтадаги контекстни таҳлил қилган ҳолда, масалан, етказиб беришга оид суҳбатни топиб, маҳсулотни қайтариш учун хабар қораламасини тайёрлаш каби вазифаларни ҳам уддалай олади.
Экран контексти ва камера имкониятлариЭкрандаги контекстни тушуниш функцияси фойдаланувчилар учун яна бир қулайлик яратди. Икки жамоанинг таркибини кўриб чиқаётганда майдондаги энг ёши катта ўйинчи ҳақида сўраш ёки ўқишни истамаганда экрандаги матнни овоз чиқариб ўқитиш шулар жумласидандир. Стартап веб-сайтини кўздан кечираётганда унинг молиялаштириш тарихи ва рақобатчилари ҳақида маълумот топиш ҳам қийинчилик туғдирмади.
Reddit тармоғидан янги қаҳвахона ва доначаларни қидириш жараёнида уларни аниқ бир эслатмага қўшиш вазифасида дастлаб кичик қийинчиликлар сезилди, бироқ эслатма номини соддалаштириш орқали бу муаммо бартараф этилди. Энг муҳими, Камера иловаси ҳам энди мазкур ёрдамчи билан интеграция қилинган бўлиб, фойдаланувчига камера объективидаги нарсалар ҳақида савол бериш имконини беради. Ресторанда қўлдаги ичимлик ҳақида сўралганда, тизим унинг рангидан келиб чиқиб дастлаб яшил шарбат деган тахминни билдирди, ресторан тури аниқлаштирилгач эса тўғри жавобни берди.
Изоҳлар 0
…