Жиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилинди

·10·Спорт
Жиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-турида «Ал Аҳли» ва «Пахтакор» жамоалари ўртасидаги марказий учрашувнинг асосий таркиблари маълум бўлди.
  • «Ал Аҳли» сафида Эдуард Менди, Мерих Демирал, Галено ва Айвен Тони каби юлдузлар майдонга тушади.
  • «Пахтакор» эса Ўткир Назаров, Башар Ресан, Александр Мозговой ва Достонбек Ҳамдамов каби футболчилар билан Саудия гигантига қарши кураш олиб боради.

Осиё қитъасининг энг нуфузли клублар турнири — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-тури доирасида Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида бўлиб ўтадиган марказий учрашув олдидан барча сирлар очилди. Қитъанинг амалдаги чемпиони саналган машҳур «Ал Аҳли» ва Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони Тошкентнинг «Пахтакор» жамоалари ўртасидаги шиддатли қарама-қаршиликнинг асосий таркиблари расман маълум қилинди. Тошкент вақти билан соат 23:15 да старт оладиган ушбу оғир ва кескин тўқнашувда ҳар икки бош мураббий майдонга энг жанговар кучларни ташламоқда.

Мезбонлар таркибида жаҳон футболи ихлосмандларига яхши таниш бўлган дарвозабон Эдуард Менди, Туркия термаси юлдузи Мерих Демирал, бразилиялик хавфли ҳужумчи Галено ва Англия Премьер-лигаси юлдузи Айвен Тони учрашувни илк дақиқалардан бошлайди. Ўз навбатида, «шерлар» ҳам Саудия гиганти саройига таслим бўлиш учун эмас, балки мустаҳкам ҳимоя ва тажрибали легионерлар уйғунлигида очко учун майдонга чиқишга шай.

Хўш, дарвозабон Ўткир Назаров ва ҳимоя чизиғи Саудия миллионларига қарши қандай тўсиқ қўя олади, Башар Ресан бошчилигидаги ярим ҳимоя «Пахтакор»га қандай устунлик беради ва ушбу тунги жанг қандай сценарий остида кечади?

«Ал Аҳли»нинг даҳшатли ўн бирлиги: Айвен Тони ва Галено ҳужумда

Саудия Арабистони «қироллик клуби» илк дақиқаларданоқ ҳужумкор ва юлдузли таркибга таянмоқда:

  • Ишончли дарвоза ва ҳимоя қўрғони: Дарвозани сенегаллик машҳур посбон Эдуард Менди қўриқлайди, ҳимоя марказида эса Мерих Демирал, Ҳамид, Яслам ва Бааттиа ҳаракат қилади;

  • Марказий чизиқ назорати: Ўрта чизиқда Диаби, Гонсалвеш, Наиф ва Шамат рақиб ҳужумларини тўхтатиш ва тезкор ҳужумларни ривожлантириш вазифасини ўз зиммасига олган;

  • Ҳалокатли ҳужум жуфтлиги: Саудияликларнинг асосий зарбдор кучи сифатида бразилиялик сеҳргар Галено ҳамда Англия терма жамоаси ҳужумчиси Айвен Тони майдонга тушади.

«Пахтакор»нинг танлови: Назаров, Ресан ва жанговар тузилиш

Тошкент клуби мураббийлар штаби Саудиядаги босимга қарши энг ишончли футболчиларни танлади:

  • Дарвозабон ва мудофаа чизиғи: Дарвоза дахлсизлиги Ўткир Назаровга ишониб топширилган бўлиб, мудофаада Дилшод Саитов, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Таҳсин ва Шерзод Насруллаев рақиб юлдузларига қарши мустаҳкам девор ҳосил қилади;

  • Марказдаги кураш: Майдон марказида Александр Мозговой, Абдурауф Бўриев ва Достонбек Ҳамдамов тўп учун муросасиз жанг олиб боради;

  • Креатив ҳужум учлиги: Олдинги чизиқда Ибрагимов, ироқлик маҳоратли ярим ҳимоячи Башар Ресан ҳамда Ҳусайн рақиб дарвозаси олдида хавфли вазиятлар яратишга масъул этиб белгиланди.

23:15 даги синов: Тактикалар ва очколар жанги

Жиддадаги «Алинма» аренасида бўлиб ўтадиган беллашувда қуйидаги омиллар ҳал қилувчи бўлади:

  • Дастлабки дақиқалардаги босим: 60 мингдан зиёд мухлис ва мезбонларнинг шиддатли ҳужумларига қарши «Пахтакор» ҳимоячиларининг дастлабки 15-20 дақиқада хотиржам ҳаракат қилиши муҳим аҳамият касб этади;

  • Қарши ҳужумлар хавфи: Тошкентликлар мудофаада тартибли ўйнаб, Башар Ресан ва Ҳамдамовнинг қанотлардан уюштирадиган тезкор қарши ҳужумлари орқали Менди дарвозасини ишғол қилишга уринади;

  • Очко олиш имконияти: Сафарда қитъанинг амалдаги икки карра чемпионидан очко тортиб олиш ўзбек футболи ва «Пахтакор»нинг гуруҳ босқичидаги кейинги тақдири учун олтинга тенг натижа бўлиши мумкин.

Элит ОЧЛнинг ушбу оқшомидаги марказий баҳси тошкентлик футболчиларнинг қитъа грандлари билан тенгма-тенг кураша олиш қудратини намойиш этувчи катта имтиҳонга айланмоқда.

Сизнингча, Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси эълон қилинган мазкур таркиб билан Саудия гранди «Ал Аҳли» қаршилигини енгиб, Жидда сафаридан очко билан қайта оладими? Ўткир Назаров ва «шерлар» ҳимояси Айвен Тони ҳамда Галено каби юлдузларни тўлиқ тўхтата оладими? Ўз тахминий ҳисобингизни ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда тунги 23:15 да бошланадиган ушбу катта футбол тўқнашуви таҳлилини барча «Пахтакор» ва миллий футболимиз мухлисларига улашинг!

ПахтакорАл АҳлиЭлит Осиё Чемпионлар ЛигиЖидда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирдиБугун, 20:47Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиБугун, 20:30Осиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайдиОсиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайдиБугун, 18:421 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимадиБугун, 18:21Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиБугун, 17:51«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марселььььььо Галярдо бошқаради«Янги эра!»: Эквадор терма жамоасини афсонавий Марселььььььо Галярдо бошқарадиБугун, 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?