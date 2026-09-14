Жиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-турида «Ал Аҳли» ва «Пахтакор» жамоалари ўртасидаги марказий учрашувнинг асосий таркиблари маълум бўлди.
- «Ал Аҳли» сафида Эдуард Менди, Мерих Демирал, Галено ва Айвен Тони каби юлдузлар майдонга тушади.
- «Пахтакор» эса Ўткир Назаров, Башар Ресан, Александр Мозговой ва Достонбек Ҳамдамов каби футболчилар билан Саудия гигантига қарши кураш олиб боради.
Осиё қитъасининг энг нуфузли клублар турнири — Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг 1-тури доирасида Саудия Арабистонининг Жидда шаҳрида бўлиб ўтадиган марказий учрашув олдидан барча сирлар очилди. Қитъанинг амалдаги чемпиони саналган машҳур «Ал Аҳли» ва Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони Тошкентнинг «Пахтакор» жамоалари ўртасидаги шиддатли қарама-қаршиликнинг асосий таркиблари расман маълум қилинди. Тошкент вақти билан соат 23:15 да старт оладиган ушбу оғир ва кескин тўқнашувда ҳар икки бош мураббий майдонга энг жанговар кучларни ташламоқда.
Мезбонлар таркибида жаҳон футболи ихлосмандларига яхши таниш бўлган дарвозабон Эдуард Менди, Туркия термаси юлдузи Мерих Демирал, бразилиялик хавфли ҳужумчи Галено ва Англия Премьер-лигаси юлдузи Айвен Тони учрашувни илк дақиқалардан бошлайди. Ўз навбатида, «шерлар» ҳам Саудия гиганти саройига таслим бўлиш учун эмас, балки мустаҳкам ҳимоя ва тажрибали легионерлар уйғунлигида очко учун майдонга чиқишга шай.
Хўш, дарвозабон Ўткир Назаров ва ҳимоя чизиғи Саудия миллионларига қарши қандай тўсиқ қўя олади, Башар Ресан бошчилигидаги ярим ҳимоя «Пахтакор»га қандай устунлик беради ва ушбу тунги жанг қандай сценарий остида кечади?
«Ал Аҳли»нинг даҳшатли ўн бирлиги: Айвен Тони ва Галено ҳужумда
Саудия Арабистони «қироллик клуби» илк дақиқаларданоқ ҳужумкор ва юлдузли таркибга таянмоқда:
Ишончли дарвоза ва ҳимоя қўрғони: Дарвозани сенегаллик машҳур посбон Эдуард Менди қўриқлайди, ҳимоя марказида эса Мерих Демирал, Ҳамид, Яслам ва Бааттиа ҳаракат қилади;
Марказий чизиқ назорати: Ўрта чизиқда Диаби, Гонсалвеш, Наиф ва Шамат рақиб ҳужумларини тўхтатиш ва тезкор ҳужумларни ривожлантириш вазифасини ўз зиммасига олган;
Ҳалокатли ҳужум жуфтлиги: Саудияликларнинг асосий зарбдор кучи сифатида бразилиялик сеҳргар Галено ҳамда Англия терма жамоаси ҳужумчиси Айвен Тони майдонга тушади.
«Пахтакор»нинг танлови: Назаров, Ресан ва жанговар тузилиш
Тошкент клуби мураббийлар штаби Саудиядаги босимга қарши энг ишончли футболчиларни танлади:
Дарвозабон ва мудофаа чизиғи: Дарвоза дахлсизлиги Ўткир Назаровга ишониб топширилган бўлиб, мудофаада Дилшод Саитов, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Таҳсин ва Шерзод Насруллаев рақиб юлдузларига қарши мустаҳкам девор ҳосил қилади;
Марказдаги кураш: Майдон марказида Александр Мозговой, Абдурауф Бўриев ва Достонбек Ҳамдамов тўп учун муросасиз жанг олиб боради;
Креатив ҳужум учлиги: Олдинги чизиқда Ибрагимов, ироқлик маҳоратли ярим ҳимоячи Башар Ресан ҳамда Ҳусайн рақиб дарвозаси олдида хавфли вазиятлар яратишга масъул этиб белгиланди.
23:15 даги синов: Тактикалар ва очколар жанги
Жиддадаги «Алинма» аренасида бўлиб ўтадиган беллашувда қуйидаги омиллар ҳал қилувчи бўлади:
Дастлабки дақиқалардаги босим: 60 мингдан зиёд мухлис ва мезбонларнинг шиддатли ҳужумларига қарши «Пахтакор» ҳимоячиларининг дастлабки 15-20 дақиқада хотиржам ҳаракат қилиши муҳим аҳамият касб этади;
Қарши ҳужумлар хавфи: Тошкентликлар мудофаада тартибли ўйнаб, Башар Ресан ва Ҳамдамовнинг қанотлардан уюштирадиган тезкор қарши ҳужумлари орқали Менди дарвозасини ишғол қилишга уринади;
Очко олиш имконияти: Сафарда қитъанинг амалдаги икки карра чемпионидан очко тортиб олиш ўзбек футболи ва «Пахтакор»нинг гуруҳ босқичидаги кейинги тақдири учун олтинга тенг натижа бўлиши мумкин.
Элит ОЧЛнинг ушбу оқшомидаги марказий баҳси тошкентлик футболчиларнинг қитъа грандлари билан тенгма-тенг кураша олиш қудратини намойиш этувчи катта имтиҳонга айланмоқда.
Сизнингча, Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси эълон қилинган мазкур таркиб билан Саудия гранди «Ал Аҳли» қаршилигини енгиб, Жидда сафаридан очко билан қайта оладими? Ўткир Назаров ва «шерлар» ҳимояси Айвен Тони ҳамда Галено каби юлдузларни тўлиқ тўхтата оладими? Ўз тахминий ҳисобингизни ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда тунги 23:15 да бошланадиган ушбу катта футбол тўқнашуви таҳлилини барча «Пахтакор» ва миллий футболимиз мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…