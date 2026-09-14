АҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатилади
АҚШда янги ишлаб чиқариладиган тижорий йўловчи самолётлари учун қўшимча хавфсизлик талаби жорий этилди. Унга кўра, самолётларда учувчилар кабинаси эшиги олдига иккиламчи ҳимоя тўсиғи ўрнатилиши керак.
Мазкур тўсиқ кокпит эшиги парвоз вақтида очилган ҳолатда учувчилар кабинасига тўғридан-тўғри кириш йўлини тўсиб туради. Бу, хусусан, учувчилардан бири кабинадан чиқиши ёки ҳожатхонага бориши зарур бўлган пайтда қўшимча ҳимоя қатламини таъминлашга қаратилган.
Қоидага кўра, иккиламчи тўсиқ учувчи кабинаси эшиги очилишидан олдин йўловчи салонидан кокпитгача бўлган йўлакни ҳимоялаши керак. Шу орқали бегона шахснинг очиқ эшикдан фойдаланиб, кабинага кириб қолишининг олди олинади.
ФААнинг ушбу талаби янги ишлаб чиқариладиган тижорий йўловчи самолётларига тегишли. Ҳозир фойдаланилаётган барча самолётларни мазкур тизим билан қайта жиҳозлаш эса мажбурий эмас.
Янги хавфсизлик чораси кокпит эшиги очиқ қоладиган қисқа вақт ичида учувчилар кабинасига рухсатсиз кириш хавфини камайтиришга қаратилган.
Изоҳлар 0
…