АҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатилади

·21·Дунё
АҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатилади

АҚШда янги ишлаб чиқариладиган тижорий йўловчи самолётлари учун қўшимча хавфсизлик талаби жорий этилди. Унга кўра, самолётларда учувчилар кабинаси эшиги олдига иккиламчи ҳимоя тўсиғи ўрнатилиши керак.

Мазкур тўсиқ кокпит эшиги парвоз вақтида очилган ҳолатда учувчилар кабинасига тўғридан-тўғри кириш йўлини тўсиб туради. Бу, хусусан, учувчилардан бири кабинадан чиқиши ёки ҳожатхонага бориши зарур бўлган пайтда қўшимча ҳимоя қатламини таъминлашга қаратилган.

Қоидага кўра, иккиламчи тўсиқ учувчи кабинаси эшиги очилишидан олдин йўловчи салонидан кокпитгача бўлган йўлакни ҳимоялаши керак. Шу орқали бегона шахснинг очиқ эшикдан фойдаланиб, кабинага кириб қолишининг олди олинади.

Samolyot salonidagi bort kuzatuvchisi va Boeing 737 MAX 8 oʻrindiqlari.

ФААнинг ушбу талаби янги ишлаб чиқариладиган тижорий йўловчи самолётларига тегишли. Ҳозир фойдаланилаётган барча самолётларни мазкур тизим билан қайта жиҳозлаш эса мажбурий эмас.

Янги хавфсизлик чораси кокпит эшиги очиқ қоладиган қисқа вақт ичида учувчилар кабинасига рухсатсиз кириш хавфини камайтиришга қаратилган.

FAAАҚШйўловчи самолётларкокпит эшиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилдиДональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилдиБугун, 23:01Санкт-Петербургда Майкл Джексон образидаги артист устига колонка қулаб тушди (видео)Санкт-Петербургда Майкл Джексон образидаги артист устига колонка қулаб тушди (видео)Бугун, 22:036805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгилади6805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгиладиБугун, 21:33Хитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиХитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиБугун, 21:15Дунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиДунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиБугун, 20:41Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Бугун, 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди