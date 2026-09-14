Селин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтди

·3·Маданият
Селин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтди

“Титаник” фильми саундтрекида янграган “My Heart Will Go On” қўшиғи билан бутун дунёга танилган канадалик хонанда Селин Дион 12 сентябрь куни Парижда катта саҳнага қайтди. Бу ҳақда CBS News хабар берди.

58 ёшли санъаткор Plenitude Arenada олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг илк тўлиқ концертини берди. Унинг саҳнага қайтиши 2022 йилда унга ташхис қўйилган кам учрайдиган неврологик касаллик — мушаклар қаттиқлиги синдроми (stiff-person syndrome, SPS) билан боғлиқ узоқ давом этган танаффусдан кейин юз берди. Ушбу касаллик мушакларнинг қаттиқлашиши ва кучли спазмларга олиб келиши мумкин.

Концерт давомида хонанда 25 та қўшиқни жонли ижрода куйлади. Улар орасида “My Heart Will Go On”, “Because You Loved Me”, “The Power of Love”, “All By Myself” ва бошқа машҳур асарлар бор.

Selin Dion sahnada ikkita turli xil yaltiroq qora libosda qo‘shiq kuylamoqda.

Саҳнага чиқиши Дион учун ниҳоятда ҳаяжонли кечди. У ижро вақтида кўз ёшларини тия олмади ва мухлисларига қайтишга берган ваъдасини бажарганини айтди.

Шу тариқа, хонанданинг Париждаги чиқиши нафақат мухлислар учун узоқ кутилган концерт, балки унинг оғир хасталик билан боғлиқ синовлардан сўнг саҳнага қайтишидаги муҳим қадам бўлди.

Селин ДионПарижCBS NewsМушаклар қаттиқлиги синдроми
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Бугун, 18:29Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)Бугун, 17:40Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Бугун, 14:33Лоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солдиЛоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солдиБугун, 14:03Рухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирландиРухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирландиБугун, 02:52Ғазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишларҒазо ҳақидаги фильм Венецияни ларзага солди: 25 дақиқалик олқишларБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди