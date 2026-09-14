Селин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтди
“Титаник” фильми саундтрекида янграган “My Heart Will Go On” қўшиғи билан бутун дунёга танилган канадалик хонанда Селин Дион 12 сентябрь куни Парижда катта саҳнага қайтди. Бу ҳақда CBS News хабар берди.
58 ёшли санъаткор Plenitude Arenada олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг илк тўлиқ концертини берди. Унинг саҳнага қайтиши 2022 йилда унга ташхис қўйилган кам учрайдиган неврологик касаллик — мушаклар қаттиқлиги синдроми (stiff-person syndrome, SPS) билан боғлиқ узоқ давом этган танаффусдан кейин юз берди. Ушбу касаллик мушакларнинг қаттиқлашиши ва кучли спазмларга олиб келиши мумкин.
Концерт давомида хонанда 25 та қўшиқни жонли ижрода куйлади. Улар орасида “My Heart Will Go On”, “Because You Loved Me”, “The Power of Love”, “All By Myself” ва бошқа машҳур асарлар бор.
Саҳнага чиқиши Дион учун ниҳоятда ҳаяжонли кечди. У ижро вақтида кўз ёшларини тия олмади ва мухлисларига қайтишга берган ваъдасини бажарганини айтди.
Шу тариқа, хонанданинг Париждаги чиқиши нафақат мухлислар учун узоқ кутилган концерт, балки унинг оғир хасталик билан боғлиқ синовлардан сўнг саҳнага қайтишидаги муҳим қадам бўлди.
Изоҳлар 0
…