Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)

·23·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 14 сентябр куни Сеулда Ўзбекистон Президенти Шоукат Мирзиёевни Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён тантанали кутиб олди.
  • Икки давлат раҳбари ўртасида олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтди, унда стратегик шерикликни чуқурлаштириш, савдо айланмасини ошириш ва транспорт йўлакларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.

Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги алоҳида стратегик шериклик муносабатларида яна бир тарихий ва унутилмас воқелик юз берди. 14 сентябрь куни Сеул шаҳридаги Корея Республикаси Президентининг машҳур «Чонг Ва Де» («Мовий сарой») қароргоҳида мамлакатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевни расмий кутиб олишга бағишланган юксак савиядаги тантанали маросим ташкил этилди. Давлатимиз раҳбари ва унинг рафиқасини Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён ва биринчи хоним қизғин ва самимий қарши олдилар.

Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)

Олий мартабали меҳмонлар шарафига Фахрий қоровул саф тортиб, икки дўст давлатнинг мадҳиялари тантанавор янгради. Саройнинг Фахрий меҳмонлар китобига қайд ёзиб қолдирган Ўзбекистон етакчиси ҳамкасби билан эсдалик учун расмга тушгач, икки мамлакат тараққиёти, иқтисодий ва технологик интеграциясини янги босқичга олиб чиқувчи олий даражадаги тор ва кенгайтирилган таркибдаги музокараларга киришди. Хўш, Сеулда бошланган бу музокаралар марказида қандай йирик инвестициявий лойиҳалар турибди, юқори технологиялар ва саноат кооперацияси бўйича Тошкент ҳамда Сеул қандай янги келишувларга эришади ва ушбу саммит икки халқ фаровонлигига қандай ҳисса қўшади?

Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)

«Чонг Ва Де»даги олий эҳтиром ва миллий мадҳиялар садоси

Сеулнинг бош қароргоҳида бўлиб ўтган расмий маросим тафсилотлари:

  • Президентларнинг самимий учрашуви: Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқасини Корея раҳбари Ли Чже Мён ҳамда рафиқаси юксак дипломатик илтифот билан қарши олди;

  • Фахрий қоровул ва давлат рамзлари: Олий мартабали меҳмон шарафига тизилган Фахрий қоровул сафи олдида Ўзбекистон ва Корея Республикасининг миллий мадҳиялари янгради;

  • Делегациялар билан мулоқот: Икки давлат етакчилари қоровул сафи бўйлаб юриб, бир-бирларининг расмий делегациялари аъзоларини самимий қутладилар;

  • Сарой тарихидаги дастхат: Тантанали маросимлардан сўнг давлатимиз раҳбари «Чонг Ва Де» саройининг Фахрий меҳмонлар китобида самимий тилаклар битилган тарихий қайд қолдирди ва биргаликда эсдалик учун расмга тушилди.

Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)

Ли Чже Мён билан юзма-юз: Олий даражадаги музокаралар кун тартиби

Тантанали қисмдан сўнг давлат раҳбарлари амалий мулоқотни бошлади:

  • Алоҳида стратегик шерикликни чуқурлаштириш: Музокаралар чоғида кўп қиррали сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш ва халқаро майдондаги ташаббусларни биргаликда илгари суриш кўриб чиқилмоқда;

  • Савдо айланмасини каррасига ошириш: Томонлар яқин йилларда икки томонлама савдо-сотиқ ҳажмини кескин кенгайтириш ва тўсиқларни бартараф этиш механизмларини муҳокама қилмоқда;

  • Тўғридан-тўғри авиа ва логистика кўприклари: Икки пойтахт ўртасидаги транспорт йўлаклари ва саноат юклари транзитини енгиллаштириш масалалари диққат марказида турибди.

Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)

Инновация, сунъий онг ва яшил саноат: Келишувлардан кутилаётган самара

Ташриф натижасида эришиладиган асосий ютуқлар:

  • Юқори технологик кластерлар: Жанубий Кореянинг етакчи технология гигантлари иштирокида Ўзбекистонда электрон саноат, сунъий онг инфратузилмаси ва яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;

  • Муҳим минераллар ва энергетика: «Яшил» трансформация учун зарур бўлган стратегик хомашёларни қайта ишлаш ва муқобил энергия манбаларини кенгайтириш бўйича қўшма корхоналар очиш;

  • Ижтимоий ва кадрлар алмашинуви: Малакали кадрлар тайёрлаш, ўзбекистонлик ёш мутахассислар учун Кореянинг илғор илмий марказларида таълим олиш имкониятларини кенгайтириш;

  • Миллиардлаб долларлик ҳужжатлар тўплами: Музокаралар якунида икки давлат вазирлик ва идоралари, йирик холдинглари ўртасида муҳим келишувлар имзоланиши режалаштирилган.

Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Сеулдаги ушбу тарихий ташрифи ва Ли Чже Мён билан музокаралари икки мамлакат ўртасидаги биродарлик ва ўзаро ишончга асосланган шерикликни янги ва мисли кўрилмаган технологик чўққига олиб чиқмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги бундай олий даражадаги стратегик мулоқот юртимизда янги технологиялар ва юқори маошли замонавий иш ўринлари яратилишига қандай туртки беради? Корея инвестициялари ва тажрибасининг иқтисодиётимизга кириб келишини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва икки давлат тарихидаги ушбу муҳим сиёсий воқеа таҳлилини барча яқинларингиз, дўстларингиз ҳамда ҳамкасбларингизга фахр билан улашинг!

Шавкат МирзиёевЛи Чже МёнЧонг Ва ДеЎзбекистон-Корея стратегик шериклик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунландиСеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунландиКеча, 23:39«Сеулдаги тарихий эҳтиром: Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига ташрифи бошланди«Сеулдаги тарихий эҳтиром: Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига ташрифи бошландиКеча, 23:2015 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқда15 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаКеча, 21:43Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Кеча, 17:01Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайнЎзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайнКеча, 11:37The Chosun Daily нашрида Шавкат Мирзиёевнинг тарихий мақоласи эълон қилиндиThe Chosun Daily нашрида Шавкат Мирзиёевнинг тарихий мақоласи эълон қилиндиКеча, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди