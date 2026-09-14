Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 14 сентябр куни Сеулда Ўзбекистон Президенти Шоукат Мирзиёевни Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён тантанали кутиб олди.
- Икки давлат раҳбари ўртасида олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтди, унда стратегик шерикликни чуқурлаштириш, савдо айланмасини ошириш ва транспорт йўлакларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги алоҳида стратегик шериклик муносабатларида яна бир тарихий ва унутилмас воқелик юз берди. 14 сентябрь куни Сеул шаҳридаги Корея Республикаси Президентининг машҳур «Чонг Ва Де» («Мовий сарой») қароргоҳида мамлакатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевни расмий кутиб олишга бағишланган юксак савиядаги тантанали маросим ташкил этилди. Давлатимиз раҳбари ва унинг рафиқасини Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён ва биринчи хоним қизғин ва самимий қарши олдилар.
Олий мартабали меҳмонлар шарафига Фахрий қоровул саф тортиб, икки дўст давлатнинг мадҳиялари тантанавор янгради. Саройнинг Фахрий меҳмонлар китобига қайд ёзиб қолдирган Ўзбекистон етакчиси ҳамкасби билан эсдалик учун расмга тушгач, икки мамлакат тараққиёти, иқтисодий ва технологик интеграциясини янги босқичга олиб чиқувчи олий даражадаги тор ва кенгайтирилган таркибдаги музокараларга киришди. Хўш, Сеулда бошланган бу музокаралар марказида қандай йирик инвестициявий лойиҳалар турибди, юқори технологиялар ва саноат кооперацияси бўйича Тошкент ҳамда Сеул қандай янги келишувларга эришади ва ушбу саммит икки халқ фаровонлигига қандай ҳисса қўшади?
«Чонг Ва Де»даги олий эҳтиром ва миллий мадҳиялар садоси
Сеулнинг бош қароргоҳида бўлиб ўтган расмий маросим тафсилотлари:
Президентларнинг самимий учрашуви: Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва унинг рафиқасини Корея раҳбари Ли Чже Мён ҳамда рафиқаси юксак дипломатик илтифот билан қарши олди;
Фахрий қоровул ва давлат рамзлари: Олий мартабали меҳмон шарафига тизилган Фахрий қоровул сафи олдида Ўзбекистон ва Корея Республикасининг миллий мадҳиялари янгради;
Делегациялар билан мулоқот: Икки давлат етакчилари қоровул сафи бўйлаб юриб, бир-бирларининг расмий делегациялари аъзоларини самимий қутладилар;
Сарой тарихидаги дастхат: Тантанали маросимлардан сўнг давлатимиз раҳбари «Чонг Ва Де» саройининг Фахрий меҳмонлар китобида самимий тилаклар битилган тарихий қайд қолдирди ва биргаликда эсдалик учун расмга тушилди.
Ли Чже Мён билан юзма-юз: Олий даражадаги музокаралар кун тартиби
Тантанали қисмдан сўнг давлат раҳбарлари амалий мулоқотни бошлади:
Алоҳида стратегик шерикликни чуқурлаштириш: Музокаралар чоғида кўп қиррали сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш ва халқаро майдондаги ташаббусларни биргаликда илгари суриш кўриб чиқилмоқда;
Савдо айланмасини каррасига ошириш: Томонлар яқин йилларда икки томонлама савдо-сотиқ ҳажмини кескин кенгайтириш ва тўсиқларни бартараф этиш механизмларини муҳокама қилмоқда;
Тўғридан-тўғри авиа ва логистика кўприклари: Икки пойтахт ўртасидаги транспорт йўлаклари ва саноат юклари транзитини енгиллаштириш масалалари диққат марказида турибди.
Инновация, сунъий онг ва яшил саноат: Келишувлардан кутилаётган самара
Ташриф натижасида эришиладиган асосий ютуқлар:
Юқори технологик кластерлар: Жанубий Кореянинг етакчи технология гигантлари иштирокида Ўзбекистонда электрон саноат, сунъий онг инфратузилмаси ва яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;
Муҳим минераллар ва энергетика: «Яшил» трансформация учун зарур бўлган стратегик хомашёларни қайта ишлаш ва муқобил энергия манбаларини кенгайтириш бўйича қўшма корхоналар очиш;
Ижтимоий ва кадрлар алмашинуви: Малакали кадрлар тайёрлаш, ўзбекистонлик ёш мутахассислар учун Кореянинг илғор илмий марказларида таълим олиш имкониятларини кенгайтириш;
Миллиардлаб долларлик ҳужжатлар тўплами: Музокаралар якунида икки давлат вазирлик ва идоралари, йирик холдинглари ўртасида муҳим келишувлар имзоланиши режалаштирилган.
Президент Шавкат Мирзиёевнинг Сеулдаги ушбу тарихий ташрифи ва Ли Чже Мён билан музокаралари икки мамлакат ўртасидаги биродарлик ва ўзаро ишончга асосланган шерикликни янги ва мисли кўрилмаган технологик чўққига олиб чиқмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги бундай олий даражадаги стратегик мулоқот юртимизда янги технологиялар ва юқори маошли замонавий иш ўринлари яратилишига қандай туртки беради? Корея инвестициялари ва тажрибасининг иқтисодиётимизга кириб келишини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва икки давлат тарихидаги ушбу муҳим сиёсий воқеа таҳлилини барча яқинларингиз, дўстларингиз ҳамда ҳамкасбларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…