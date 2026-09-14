Дональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилди

·15·Дунё
Дональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трамп Россия ва Украина ўртасида ўзаро стратегик энергетика инфратузилмасига зарба бермаслик бўйича келишувга эришилганини эълон қилди.
  • Ушбу келишув жаҳон бозорида дизел ёқилғиси нархининг кўтарилишига сабаб бўлган энергетика урушини тўхтатишга қаратилган бўлиб, халқаро биржалар ва Россия фонд бозорида аксиялар курси 3,5 фоизгача кўтарилишига олиб келди.

Глобал геосиёсат ва жаҳон энергетика бозорида уруш бошланганидан буён энг муҳим ва кутилмаган бурилишлардан бири юз берди. АҚШ Президенти Дональд Трамп Украина ва Россия томонлари бир-бирининг стратегик энергетика инфратузилмасига зарба бермаслик бўйича ўзаро расмий келишувга эришганини шошилинч тарзда эълон қилди. Оқ уй раҳбари ўзининг «Ҳақиқат тармоғи» (Truth Social) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида қолдирган баёнотида Украина Россия энергетика нишонларига зарба беришни тўхтатишга рози бўлганини, Россия Федерацияси ҳам худди шундай жавоб қадамини ташлаш мажбуриятини олганини билдирди.

Трампнинг қайд этишича, жаҳон бозорида дизель ёқилғиси нархларининг кескин кўтарилиши Эрон омили билан эмас, балки айнан Россия ва Украина ўртасидаги энергетика уруши оқибатида юз бераётган эди. Ушбу сенсацион хабар ортидан халқаро биржалар ва Россия фонд бозорида ҳақиқий жонланиш кузатилиб, акциялар курси дарҳол 3,5 фоизгача кўтарилди. Хўш, Вашингтон воситачилигида кечган ушбу кўринмас музокаралар қандай амалга ошди, келишув томонлар томонидан қанчалик тўлиқ бажарилади ва бу қадам кенг қамровли сулҳ сари илк эшик бўла оладими?

«Иккала томон ҳам рози бўлди»: Дональд Трампнинг расмий баёноти

АҚШ Президенти ўз ижтимоий тармоғида эълон қилган шов-шувли хабар тафсилотлари:

  • Зарбаларни тўхтатиш шарти: «Украина Россиянинг энергетика нишонларига зарба бермасликка рози бўлди. Россия ҳам худди шундай қилишга келишиб олди!» — дея ёзди Дональд Трамп;

  • Дизель ва ёқилғи бозоридаги ҳақиқат: Президент глобал нарх-наво ўсиши сабабини очиқлади: «Дунё бўйлаб дизель нархининг кўтарилишига асосан Эрон эмас, балки Россия ва Украина ўртасидаги уруш сабаб бўлмоқда»;

  • Шахсий имзо ва кафолат: Баёнот остига шахсан «Президент ДЖТ» (President DJT) сифатида имзо қўйган Оқ уй етакчиси ушбу дипломатик натижани ўз маъмуриятининг навбатдаги катта ютуғи сифатида тақдим этмоқда.

Биржалардаги чақнаш: Россия бозори 3,5 фоизга кўтарилди

Трампнинг қисқа ва лўнда пости халқаро молия секторига дарҳол таъсир кўрсатди:

  • Фонд бозорининг кескин сакраши: Келишув ҳақидаги хабар ортидан Москва биржасидаги кўплаб етакчи компаниялар ва энергетика гигантларининг акциялари бир зумда 3,5 фоизгача қимматлашди;

  • Нефтни қайта ишлаш хавфининг камайиши: Россиянинг нефтни қайта ишлаш заводларига ҳамда Украинанинг электр тармоқлари ва иссиқлик станцияларига қаратилган дрон ҳамда ракета зарбалари хавфи камайиши иқтисодий хатарларни юмшатди;

  • Инвесторларнинг умиди: Молиявий таҳлилчилар энергетика хавфсизлиги бўйича ушбу қадам яқин орада нефть ва газ бозоридаги нархларнинг сезиларли барқарорлашувига олиб келишини тахмин қилмоқда.

Келишувнинг келажаги: Катта урушда сулҳ сари илк қадамми?

Ушбу келишув халқаро геосиёсатда муҳим синов даврини бошлаб бермоқда:

  • Қиш мавсуми арафасидаги нажот: Энергетика тизимларининг дахлсизлиги куз-қиш мавсумида аҳолини иссиқлик ва электр қуввати билан таъминлашда ҳар икки давлат учун ҳам ҳаётий аҳамиятга эга эди;

  • Ижро назорати масаласи: Ҳарбий экспертлар фронт чизиғида шиддатли жанглар давом этаётган бир вақтда ушбу келишувга амал қилиниши ва унинг бузилмай сақланиб қолиши катта савол остида эканини эслатмоқда;

  • Тинчлик музокаралари пойдевори: Агар ушбу келишув амалда муваффақият қозонса, у кенгроқ миқёсдаги ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ва дипломатик музокаралар столига қайтиш учун асосий пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Дональд Трампнинг ташаббуси билан эришилган мазкур келишув дунё иқтисодиёти ва уруш гирдобидаги миллионлаб инсонлар учун умид уйғотувчи энг катта сиёсий янгиликка айланди.

Сизнингча, Россия ва Украина чиндан ҳам бир-бирининг энергетика тизимларига зарба бермаслик бўйича берилган ваъдани охиригача бажарадими ёки бу вақтинчалик сиёсий баёнотми? Ушбу келишув урушни бутунлай тўхтатиш ва тинчлик ўрнатиш сари дастлабки ҳақиқий қадам бўла оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсати ҳамда уруш тақдирига дахлдор ушбу муҳим таҳлилий хабарни барча яқинларингиз ҳамда халқаро янгиликлар кузатувчиларига улашинг!

Дональд ТрампУкраина-Россия энергетика келишувиДизель ёқилғи нархиРоссия фонд бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатиладиАҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатиладиБугун, 23:00Санкт-Петербургда Майкл Джексон образидаги артист устига колонка қулаб тушди (видео)Санкт-Петербургда Майкл Джексон образидаги артист устига колонка қулаб тушди (видео)Бугун, 22:036805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгилади6805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгиладиБугун, 21:33Хитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиХитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиБугун, 21:15Дунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиДунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиБугун, 20:41Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Бугун, 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди