«Сеулдаги тарихий эҳтиром: Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига ташрифи бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шоукат Мирзиёевнинг Корея Республикасига давлат ташрифи Сеулдаги Миллий ёдгорлик мажмуасига ташриф билан бошланди.
- Ташриф доирасида яримўтказгичлар, рақамлаштириш, яшил энергетика ва саноат кооперацияси бўйича йирик лойиҳаларни амалга ошириш, шунингдек, таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш кўзда тутилган.
Ўзбекистон Республикасининг Шарқий Осиёдаги асосий ва вақт синовидан ўтган стратегик ҳамкорларидан бири — Корея Республикаси билан муносабатларида янги тарихий саҳифа очилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига давлат ташрифи доирасидаги расмий тадбирлар мамлакат озодлиги ва мустақиллиги йўлида жон фидо қилган ватанпарварлар хотирасига юксак эҳтиром кўрсатиш билан бошланди. Давлатимиз раҳбари рафиқаси билан бирга Сеул шаҳридаги маҳобатли Миллий ёдгорлик мажмуасига ташриф буюрди.
Шавкат Мирзиёев ушбу муқаддас масканда жойлашган Хотира устуни пойига тантанали равишда гулчамбар қўйиб, корейс халқининг қаҳрамон ўғил-қизлари хотирасини ёд этди ҳамда мажмуанинг Фахрий меҳмонлар китобида самимий тилаклар битилган дастхат ёзиб қолдирди. Ушбу чуқур маънога эга маросим икки халқ ўртасидаги дўстлик, ўзаро ҳурмат ва ишонч руҳини яна бир бор намоён этди. Хўш, Сеулда бошланган олий даражадаги мазкур давлат ташрифи кун тартибидан қандай муҳим иқтисодий ва технологик битимлар ўрин олган, давлат раҳбарларининг учрашувлари қандай натижаларни ваъда қилмоқда ва ушбу мулоқот Ўзбекистон тараққиётига қандай янги суръат бағишлайди?
Миллий қаҳрамонлар хотирасига эҳтиром: Сеулдаги тантанали маросим
Давлат ташрифининг дастлабки тадбири юксак дипломатик ва маънавий руҳда кечди:
Сеулдаги муқаддас қадамжо: Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев ва биринчи хоним Корея Республикасининг миллий қадрияти ва тарихи тимсоли ҳисобланган Сеул Миллий ёдгорлик мажмуасига келди;
Хотира устунига гулчамбар: Юрт озодлиги, тинчлиги ва миллий мустақиллиги йўлида ҳаётини қурбон қилган қаҳрамон ватанпарварлар хотирасига эҳтиром бажо келтирилиб, ёдгорлик пойига гулчамбар қўйилди;
Фахрий меҳмонлар китобидаги қайд: Президент мажмуада анъанага мувофиқ Фахрий меҳмонлар китобида самимий сўзлар битилган тарихий қайд қолдирди;
Дипломатик анъанага содиқлик: Мазкур маросим Ўзбекистоннинг Корея халқи тарихи, анъаналари ва миллий қадриятларига бўлган юксак ҳурматининг ёрқин ифодаси бўлди.
Ўзбекистон ва Жанубий Корея: Алоҳида стратегик шериклик мақоми
Ушбу давлат ташрифи икки томонлама алоқаларни янги босқичга кўтаришга қаратилган:
Ишончли ва синалган шериклик: Тошкент ва Сеул ўртасидаги алоқалар чуқур англашилган стратегик манфаатларга асосланган бўлиб, кўп йиллардан буён алоҳида стратегик шериклик даражасида ривожланмоқда;
Олий даражадаги доимий мулоқот: Икки давлат етакчиларининг мунтазам учрашувлари ва ўзаро ташрифлари савдо-иқтисодий, маданий ҳамда инвестициявий алоқаларнинг изчил кенгайишига мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда;
Халқаро майдондаги бирдамлик: Ҳар икки давлат глобал ва минтақавий ташаббусларни, тинчлик ва барқарор ривожланиш масалаларини халқаро майдонда муттасил қўллаб-қувватлаб келади.
Инновациялар ва иқтисодиёт: Ташрифдан нималар кутилмоқда?
Давлат ташрифи доирасида қатор муҳим йўналишлар бўйича келишувларга эришилиши кўзда тутилган:
Юқори технологиялар ва яшил иқтисодиёт: Жанубий Кореянинг етакчи корпорациялари билан яримўтказгичлар, рақамлаштириш, яшил энергетика ва саноат кооперацияси бўйича йирик лойиҳаларни амалга ошириш;
Муҳим хомашё ва ресурслар ҳамкорлиги: Замонавий юқори технологик саноат учун зарур бўлган ноёб қазилмалар ва стратегик хомашёни биргаликда чуқур қайта ишлаш дастурлари;
Таълим ва соғлиқни сақлаш соҳалари: Ўзбекистонда Корея таълим стандартлари ва тиббиёт кластерларини кенгайтириш, иқтидорли ёшлар учун грант ва малака ошириш дастурларини йўлга қўйиш;
Инвестиция портфелини кенгайтириш: Олий даражадаги музокаралар якунида миллиардлаб долларлик аниқ инвестициявий шартномалар ва ҳукуматлараро битимлар пакети имзоланиши режалаштирилган.
Ўзбекистон раҳбарининг Корея Республикасига бошланган давлат ташрифи икки дўст мамлакат ўртасидаги узоқ муддатли ва сермаҳсул ҳамкорликка янги суръат ва улкан стратегик мазмун бағишламоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги юқори технологик ҳамкорлик юртимиз саноати ва иқтисодиётига қандай янги инновацион имкониятларни тақдим этади? Корея тажрибасининг таълим ва тиббиёт соҳаларида жорий этилиши бўйича қандай фикрдасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва икки давлат муносабатларидаги ушбу тарихий ташрифга бағишланган муҳим таҳлил билан барча яқинларингиз ҳамда танишларингизни таништиринг!
Изоҳлар 0
…