АҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олди

·2·Техно
АҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олди

АҚШ расмийлари илк бор Ер атрофидаги орбитада потенциал рақибларга қарши тура оладиган космик қуроллар жойлаштирилганини расман тасдиқладилар. Ушбу баёнот глобал хавфсизлик ва ҳарбий технологиялар соҳасида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб, космоснинг милитаризациялашуви янада кучайиб бораётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳақда АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари вазири Трой Мейнк Air анд Спасе Форсес Ассосиатион конференциясида маълум қилган. Бу юқори мартабали америкалик мулозим томонидан тўғридан-тўғри “космик назорат қуроли” деб аталувчи орбитал тизимларнинг мавжудлиги очиқ тан олинган илк ҳолат ҳисобланади.

Орбитал мудофаа ва унинг аҳамияти

Вазирнинг таъкидлашича, аллақачон жойлаштирилган тизимлар Америка ва унинг иттифоқчиларининг космик аппаратларини бошқа давлатларнинг хавфли ҳаракатларидан ҳимоя қилишга мўлжалланган. Бироқ Мейнк орбитада қандай воситалар мавжудлиги, уларнинг аниқ сони ва техник имкониятлари сир сақланишини маълум қилган. АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари вазирлиги ҳам қўшимча тафсилотларни ошкор қилишдан бош тортди.

Америкалик ҳарбийлар терминологиясида “спасе контрол” (космик назорат) тушунчаси ўз космик тизимларини ҳимоя қилиш билан бирга, рақибнинг имкониятларини чеклашга қаратилган ҳаракатларни ҳам ўз ичига олади. Назарий жиҳатдан бундай воситаларга нишонларга жисмоний таъсир кўрсатувчи кинетик тизимлар, шунингдек, радиоэлектрон кураш каби нокинетик технологиялар кириши мумкин.

Янги ҳарбий дастурлар ва келгусидаги режалар

Ушбу оммавий эътироф эътиборга молик, чунки АҚШ ҳукумати қуролланиш пойгасини тезлаштириб юбормаслик учун узоқ вақт давомида космосда қурол жойлаштириш мавзусидан қочиб келган эди. Шунга қарамай, сўнгги йилларда Pentagon орбитада ҳам мудофаа, ҳам ҳужумкор имкониятларни ривожлантириш зарурлигини очиқчасига баён қилмоқда.

Шунингдек, Трой Мейнк ракетага қарши мудофаа учун мўлжалланган космик тутқичлар ҳақида ҳам гапириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, АҚШ Космик кучлари аллақачон парвоз синовларига тайёр бўлган жиҳозларга эга. Келгусида бундай тутқичлар “Олтин гумбаз” дастурининг асосий элементига айланиб, душман ракеталарини тўғридан-тўғри космосдан туриб йўқ қилиши керак.

Яна бир муҳим йўналиш сифатида ҳаводаги ҳаракатланувчи нишонларни аниқлаш ва кузатишга мўлжалланган АМТИ (Air Мовинг Target Индикатион) сунъий йўлдошларини учириш режалаштирилган. Биринчи шундай аппарат сентябрь ойида йўлга қўзилиши кутилмоқда, бошланғич гуруҳни эса 2028-йилгача шакллантириш кўзда тутилган. Май ойида SpaceX компанияси ушбу дастур доирасида кўп миллиардли шартномани қўлга киритган эди.

АҚШКосмосҚуролланишТехнологияҲарбий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариiOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариКеча, 22:30Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиДайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиКеча, 22:29NASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиNASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиКеча, 22:27Starlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиStarlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиКеча, 20:25Мечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариМечрево RTX 5090 ноутбуги ва унинг техник имкониятлариКеча, 19:25Xiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиXiaomi 2K камера ва юзни таниш функциясига эга Смарт Локк 5 Max қулфини тақдим этдиКеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади