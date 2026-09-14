АҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олди
АҚШ расмийлари илк бор Ер атрофидаги орбитада потенциал рақибларга қарши тура оладиган космик қуроллар жойлаштирилганини расман тасдиқладилар. Ушбу баёнот глобал хавфсизлик ва ҳарбий технологиялар соҳасида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб, космоснинг милитаризациялашуви янада кучайиб бораётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳақда АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари вазири Трой Мейнк Air анд Спасе Форсес Ассосиатион конференциясида маълум қилган. Бу юқори мартабали америкалик мулозим томонидан тўғридан-тўғри “космик назорат қуроли” деб аталувчи орбитал тизимларнинг мавжудлиги очиқ тан олинган илк ҳолат ҳисобланади.
Орбитал мудофаа ва унинг аҳамиятиВазирнинг таъкидлашича, аллақачон жойлаштирилган тизимлар Америка ва унинг иттифоқчиларининг космик аппаратларини бошқа давлатларнинг хавфли ҳаракатларидан ҳимоя қилишга мўлжалланган. Бироқ Мейнк орбитада қандай воситалар мавжудлиги, уларнинг аниқ сони ва техник имкониятлари сир сақланишини маълум қилган. АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари вазирлиги ҳам қўшимча тафсилотларни ошкор қилишдан бош тортди.
Америкалик ҳарбийлар терминологиясида “спасе контрол” (космик назорат) тушунчаси ўз космик тизимларини ҳимоя қилиш билан бирга, рақибнинг имкониятларини чеклашга қаратилган ҳаракатларни ҳам ўз ичига олади. Назарий жиҳатдан бундай воситаларга нишонларга жисмоний таъсир кўрсатувчи кинетик тизимлар, шунингдек, радиоэлектрон кураш каби нокинетик технологиялар кириши мумкин.
Янги ҳарбий дастурлар ва келгусидаги режаларУшбу оммавий эътироф эътиборга молик, чунки АҚШ ҳукумати қуролланиш пойгасини тезлаштириб юбормаслик учун узоқ вақт давомида космосда қурол жойлаштириш мавзусидан қочиб келган эди. Шунга қарамай, сўнгги йилларда Pentagon орбитада ҳам мудофаа, ҳам ҳужумкор имкониятларни ривожлантириш зарурлигини очиқчасига баён қилмоқда.
Шунингдек, Трой Мейнк ракетага қарши мудофаа учун мўлжалланган космик тутқичлар ҳақида ҳам гапириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, АҚШ Космик кучлари аллақачон парвоз синовларига тайёр бўлган жиҳозларга эга. Келгусида бундай тутқичлар “Олтин гумбаз” дастурининг асосий элементига айланиб, душман ракеталарини тўғридан-тўғри космосдан туриб йўқ қилиши керак.
Яна бир муҳим йўналиш сифатида ҳаводаги ҳаракатланувчи нишонларни аниқлаш ва кузатишга мўлжалланган АМТИ (Air Мовинг Target Индикатион) сунъий йўлдошларини учириш режалаштирилган. Биринчи шундай аппарат сентябрь ойида йўлга қўзилиши кутилмоқда, бошланғич гуруҳни эса 2028-йилгача шакллантириш кўзда тутилган. Май ойида SpaceX компанияси ушбу дастур доирасида кўп миллиардли шартномани қўлга киритган эди.
Изоҳлар 0
…