Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 15 сентябрдан бошлаб Таиландда 60 та давлат фуқаролари учун визасиз қолиш муддати 60 кундан 30 кунгача қисқартирилди.
- Шу билан бирга, қуруқлик орқали мамлакатга кириб-чиқиш йилига фақат 2 марта амалга оширилиши мумкин бўлди.
- 15 сентябргача Таиландга кириб келган сайёҳлар аввалги 60 кунлик қоидалар бўйича қолиш ҳуқуқини сақлаб қолади, аммо кейин келганлар учун муддатни бир марта узайтириш имконияти мавжуд.
Дунёнинг энг оммабоп сайёҳлик марказларидан бири бўлган Таиланд Қироллиги хорижлик сайёҳларнинг мамлакатда бўлиш тартибини кутилмаганда жиддий равишда қайта кўриб чиқди ва қатъий чекловларни жорий этди. Қироллик расмий нашри ҳисобланган «Royal Gazette» («Королевская газета»)да эълон қилинган ҳукумат қарорига мувофиқ, сешанба — 15 сентябрдан бошлаб дунёнинг 60 та давлати сайёҳлари учун амалда бўлган 60 кунлик визасиз муддат роппа-роса икки баробарга қисқартирилиб, 30 кун этиб белгиланди. Мазкур ҳужжат 2024 йилнинг июль ойида 93 та давлат фуқаролари учун берилган кенг кўламли 60 кунлик имтиёзли режимнинг расман бекор қилинганини англатади.
Эндиликда ушбу рўйхатга кирган мамлакатлар сайёҳлари Сиам кўрфази соҳилларида фақат бир ой давомида эркин дам олишлари мумкин бўлади. Шу билан бирга, чегара орқали кириб-чиқиш (визаран) билан шуғулланувчилар учун ҳам янги тўсиқ қўйилди: қуруқлик чегараларидан бир йилда фақат 2 мартагина фойдаланишга рухсат берилмоқда. Хўш, Бангкок расмийлари нега бундай қарорга келди, 15 сентябргача мамлакатга кириб улгурган сайёҳларнинг тақдири қандай кечади ва муддатни яна бир ойга узайтириш тартиби қандай ишлайди?
60 кунлик имтиёз бекор бўлди: Янги қоидалар тафсилоти
Таиланд ҳукумати қарорининг асосий бандлари:
Икки баробар қисқариш: 60 та давлат фуқаролари учун Таиландга туризм мақсадида визасиз кириш муддати 60 кундан 30 кунга туширилди;
2024 йилги қарорнинг бекор қилиниши: 2024 йил июлида туризмни рағбатлантириш учун жорий этилган 93 та давлат учун кенгайтирилган имтиёзли режим ўз кучини йўқотди;
Қарор кучга кирди: «Royal Gazette» нашрида расман чоп этилган ушбу тартиб 15 сентябрдан бошлаб тўлиқ амал қила бошлади.
15 сентябрь чегараси: Кимлар 60 кун қолиши мумкин?
Сайёҳларнинг мамлакатга қачон кириб келгани ҳал қилувчи аҳамиятга эга:
Эски қоида бўйича келганлар: 15 сентябрга қадар Таиланд чегарасидан ўтган сайёҳлар мамлакат ҳудудида аввал белгиланган тўлиқ 60 кун давомида қолиш ҳуқуқини сақлаб қолади;
15 сентябрдан кейин келганлар: Шу санадан бошлаб қиролликка қадам қўйган барча фуқаролар паспортларига фақат 30 кунлик муҳр урилади;
Муддатни бир марта узайтириш имкони: 30 кунлик муддат тугаганидан сўнг, сайёҳлар Таиланд Иммиграция хизмати бўлимларига расман мурожаат қилиб, рухсатномани яна бир марта (одатда қўшимча 30 кунга) узайтиришлари мумкин.
«Визаран»га қатъий зарба: Қуруқлик чегарасига қўйилган чеклов
Узоқ муддат Таиландда яшаб, қўшни давлатларга ўтиб-қайтиш амалиёти чекланди:
Йилига фақат 2 марта: Қуруқлик чегара пунктлари (Камбоджа, Лаос, Малайзия ёки Мьянма йўналишлари) орқали визасиз кириб-чиқиш эндиликда бир календарь йилида кўпи билан икки мартагина мумкин бўлади;
Ноқонуний яшашнинг олдини олиш: Расмийлар бу чеклов орқали сайёҳлик ниқоби остида мамлакатда йиллаб яшаб, ноқонуний меҳнат қилаётган хорижликлар оқимини жиловлашни мақсад қилган;
Сайёҳлик бизнесига таъсири: Пляжларда қишлашни ва узоқ дам олишни режалаштирган минглаб саёҳатчилар энди махсус узоқ муддатли визалар олишга мажбур бўлади.
Таиланднинг визасиз режимни қисқартириши Осиё туризм бозорида катта ўзгаришларни келтириб чиқариши ва сайёҳлик пакетларининг тақсимотига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Сизнингча, Таиланд ҳукуматининг визасиз муддатни 60 кундан 30 кунга қисқартириши ва «визаран»ни чеклаши мамлакатнинг сайёҳлик жозибадорлигига салбий таъсир кўрсатадими ёки бу тартибни мустаҳкамлаш учун зарур чорамиди? Саёҳат қилиш учун 30 кунлик муддат сизга етарлими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва саёҳат ихлосмандлари учун ўта муҳим бўлган ушбу янгиликни барча дўстларингиз ҳамда дам олишни режалаштираётган яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…