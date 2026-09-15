Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?

·6·Дунё
Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 15 сентябрдан бошлаб Таиландда 60 та давлат фуқаролари учун визасиз қолиш муддати 60 кундан 30 кунгача қисқартирилди.
  • Шу билан бирга, қуруқлик орқали мамлакатга кириб-чиқиш йилига фақат 2 марта амалга оширилиши мумкин бўлди.
  • 15 сентябргача Таиландга кириб келган сайёҳлар аввалги 60 кунлик қоидалар бўйича қолиш ҳуқуқини сақлаб қолади, аммо кейин келганлар учун муддатни бир марта узайтириш имконияти мавжуд.

Дунёнинг энг оммабоп сайёҳлик марказларидан бири бўлган Таиланд Қироллиги хорижлик сайёҳларнинг мамлакатда бўлиш тартибини кутилмаганда жиддий равишда қайта кўриб чиқди ва қатъий чекловларни жорий этди. Қироллик расмий нашри ҳисобланган «Royal Gazette» («Королевская газета»)да эълон қилинган ҳукумат қарорига мувофиқ, сешанба — 15 сентябрдан бошлаб дунёнинг 60 та давлати сайёҳлари учун амалда бўлган 60 кунлик визасиз муддат роппа-роса икки баробарга қисқартирилиб, 30 кун этиб белгиланди. Мазкур ҳужжат 2024 йилнинг июль ойида 93 та давлат фуқаролари учун берилган кенг кўламли 60 кунлик имтиёзли режимнинг расман бекор қилинганини англатади.

Эндиликда ушбу рўйхатга кирган мамлакатлар сайёҳлари Сиам кўрфази соҳилларида фақат бир ой давомида эркин дам олишлари мумкин бўлади. Шу билан бирга, чегара орқали кириб-чиқиш (визаран) билан шуғулланувчилар учун ҳам янги тўсиқ қўйилди: қуруқлик чегараларидан бир йилда фақат 2 мартагина фойдаланишга рухсат берилмоқда. Хўш, Бангкок расмийлари нега бундай қарорга келди, 15 сентябргача мамлакатга кириб улгурган сайёҳларнинг тақдири қандай кечади ва муддатни яна бир ойга узайтириш тартиби қандай ишлайди?

60 кунлик имтиёз бекор бўлди: Янги қоидалар тафсилоти

Таиланд ҳукумати қарорининг асосий бандлари:

  • Икки баробар қисқариш: 60 та давлат фуқаролари учун Таиландга туризм мақсадида визасиз кириш муддати 60 кундан 30 кунга туширилди;

  • 2024 йилги қарорнинг бекор қилиниши: 2024 йил июлида туризмни рағбатлантириш учун жорий этилган 93 та давлат учун кенгайтирилган имтиёзли режим ўз кучини йўқотди;

  • Қарор кучга кирди: «Royal Gazette» нашрида расман чоп этилган ушбу тартиб 15 сентябрдан бошлаб тўлиқ амал қила бошлади.

15 сентябрь чегараси: Кимлар 60 кун қолиши мумкин?

Сайёҳларнинг мамлакатга қачон кириб келгани ҳал қилувчи аҳамиятга эга:

  • Эски қоида бўйича келганлар: 15 сентябрга қадар Таиланд чегарасидан ўтган сайёҳлар мамлакат ҳудудида аввал белгиланган тўлиқ 60 кун давомида қолиш ҳуқуқини сақлаб қолади;

  • 15 сентябрдан кейин келганлар: Шу санадан бошлаб қиролликка қадам қўйган барча фуқаролар паспортларига фақат 30 кунлик муҳр урилади;

  • Муддатни бир марта узайтириш имкони: 30 кунлик муддат тугаганидан сўнг, сайёҳлар Таиланд Иммиграция хизмати бўлимларига расман мурожаат қилиб, рухсатномани яна бир марта (одатда қўшимча 30 кунга) узайтиришлари мумкин.

«Визаран»га қатъий зарба: Қуруқлик чегарасига қўйилган чеклов

Узоқ муддат Таиландда яшаб, қўшни давлатларга ўтиб-қайтиш амалиёти чекланди:

  • Йилига фақат 2 марта: Қуруқлик чегара пунктлари (Камбоджа, Лаос, Малайзия ёки Мьянма йўналишлари) орқали визасиз кириб-чиқиш эндиликда бир календарь йилида кўпи билан икки мартагина мумкин бўлади;

  • Ноқонуний яшашнинг олдини олиш: Расмийлар бу чеклов орқали сайёҳлик ниқоби остида мамлакатда йиллаб яшаб, ноқонуний меҳнат қилаётган хорижликлар оқимини жиловлашни мақсад қилган;

  • Сайёҳлик бизнесига таъсири: Пляжларда қишлашни ва узоқ дам олишни режалаштирган минглаб саёҳатчилар энди махсус узоқ муддатли визалар олишга мажбур бўлади.

Таиланднинг визасиз режимни қисқартириши Осиё туризм бозорида катта ўзгаришларни келтириб чиқариши ва сайёҳлик пакетларининг тақсимотига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Сизнингча, Таиланд ҳукуматининг визасиз муддатни 60 кундан 30 кунга қисқартириши ва «визаран»ни чеклаши мамлакатнинг сайёҳлик жозибадорлигига салбий таъсир кўрсатадими ёки бу тартибни мустаҳкамлаш учун зарур чорамиди? Саёҳат қилиш учун 30 кунлик муддат сизга етарлими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва саёҳат ихлосмандлари учун ўта муҳим бўлган ушбу янгиликни барча дўстларингиз ҳамда дам олишни режалаштираётган яқинларингизга улашинг!

ТаиландВиза-сызВизаранRoyal Gazette
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский шарт қўйди!: Киевнинг расмий позицияси очиқланди — Россияга нисбатан жиддий шубҳаЗеленский шарт қўйди!: Киевнинг расмий позицияси очиқланди — Россияга нисбатан жиддий шубҳаБугун, 07:1570 миллион долларлик сигир: Viatina-19 нега бунчалик қиммат?70 миллион долларлик сигир: Viatina-19 нега бунчалик қиммат?Бугун, 00:57“Мадагаскар”дагидек қочиш: пингвинлар қафасдан чиқиб, ҳайвонот боғини бемалол сайр қилгани тармоқларда қизиқиш уйғотди“Мадагаскар”дагидек қочиш: пингвинлар қафасдан чиқиб, ҳайвонот боғини бемалол сайр қилгани тармоқларда қизиқиш уйғотдиБугун, 00:53Яман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошладиЯман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошладиБугун, 00:07Ўқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбландиЎқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбландиБугун, 00:00Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди