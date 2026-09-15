Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 30 ёшли Том Холланд 15,5 миллиард долларлик умумий касса йиғими билан жаҳон кино тарихидаги энг кассабоп актёрга айланди.
- У «Ўргимчак-одам: Янги кун» ва «Одиссея» каби блокбастерлар муваффақияти ортидан Зои Салдананинг 15,47 миллиард долларлик рекордини янгилади.
- Холланд бу ютуққа эришган тарихдаги энг ёш юлдуз бўлиб, унинг филмлари ҳали ҳам кинотеатрларда намойиш этилмоқда.
Жаҳон кинематографиясида кўп йиллардан буён кузатилмаган оламшумул молиявий рекорд янгиланди ва Голливуд тахтига янги қирол кўтарилди. Нуфузли «Deadline» нашри тарқатган шов-шувли маълумотга кўра, Marvel кинооламида Питер Паркер («Ўргимчак-одам») роли орқали миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган 30 ёшли британ актёри Том Холланд жаҳон кино тарихидаги энг кассабоп актёр мақомини қўлга киритди. Яқиндагина катта экранларга чиққан «Ўргимчак-одам: Янги кун» («Человек-паук. Новый день») ҳамда «Одиссея» блокбастерларининг муваффақияти ортидан Холланд иштирок этган 24 та фильмнинг умумий касса йиғими нақд 15,5 миллиард долларга етди.
Шу тариқа, ёш британ юлдузи ўтган йилнинг январь ойида 15,47 миллиард долларлик натижа билан мутлақ етакчига айланган машҳур актриса Зои Салданани қувиб ўтиб, янги тарихий маррани забт этди. Энг эътиборлиси, Холланд бундай мақомга эришган тарихдаги энг ёш юлдузга айланди. Бугунги кунда дунё кинотеатрларида унинг иштирокидаги янги фильмлар намойиши давом этаётгани сабабли бу астрономик кўрсаткич янада ўсиши кутилмоқда. Хўш, Том Холланд қандай қилиб қисқа вақт ичида Голливуднинг энг фойдали актёрига айланди, «Аватар» юлдузи Зои Салдананинг қайси даҳшатли рекорди янгиланди ва кино саноатида яна кимлар бу чўққига яқинлашмоқда?
15,5 миллиард долларлик тўфон: Том Холланд рекордининг сири
Британиялик истеъдод эгасининг тарихий ғалабаси рақамларда:
24 та фильм ва мислсиз муваффақият: Актёр суратга тушган 24 та бадиий фильм дунё бўйлаб жами 15,5 миллиард доллардан ортиқ касса йиғиб, кинематографиянинг мутлақ рекордини қайд этди;
«Янги кун» ва «Одиссея» эффекти: Катта экранларга чиққан янги «Ўргимчак-одам: Янги кун» ҳамда муаллифлик асари бўлган «Одиссея» картиналари Холландни рейтинг чўққисига чиқишига бош туртки берди;
30 ёшдаги тарихий ғалаба: У Голливуд тарихида атиги 30 ёшида ушбу глобал рейтингни бошқарган энг ёш актёр сифатида номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди;
Давом этаётган прокат: Фильмлар ҳали ҳам кинотеатрларда намойиш этилаётгани боис унинг молиявий кўрсаткичлари ҳар куни миллионлаб долларга ошиб бормоқда.
Зои Салдананинг тахтдан туширилиши: «Аватар» ва «Қасоскорлар» қудрати
Бунгача етакчиликни ушлаб турган Голливуд маликасининг натижалари:
15,47 миллиард долларлик кўрсаткич: Ўтган йилнинг январь ойида америкалик ва доминиканлик актриса Зои Салдана дунёнинг энг даромадли кино юлдузи деб эълон қилинган эди;
Миллиардлик блокбастерлар: Салдананинг касса кўрсаткичи Жеймс Кэмероннинг оламшумул «Аватар» франшизаси, шунингдек, «Қасоскорлар: Чексизлик уруши» ва «Қасоскорлар: Финал» каби ҳар бири 1 миллиард доллардан кўп пул ишлаган беқиёс лойиҳалар орқали шаклланган эди;
Рекордларнинг алмашинуви: Эндиликда «Ўргимчак-одам» франшизасининг феноменал оммабоплиги Салдананинг бир неча йиллик ҳукмронлигига якун ясади.
Голливудда янги эра ва Marvel суперқаҳрамонларининг қиймати
Жаҳон кино индустриясида юз берган ўзгаришлар таҳлили:
Франшизалар даври: Замонавий томошабин муайян актёр номига эмас, балки айнан кучли бренд ва суперқаҳрамонлар оламига кўпроқ пул тўлаётгани яна бир бор ўз исботини топди;
Том Холланднинг актёрлик универсаллиги: Оддий мактаб ўқувчисидан то жаҳонни қутқарувчи Питер Паркер образигача бўлган ролларни самимий маҳорат билан ижро этган Холланд ёшлар аудиториясининг мутлақ кумирига айланди;
Янги контрактлар ва келажак: Ушбу рекорддан сўнг продюсерлик студиялари ва кинокомпанияларнинг Том Холланд билан тузиладиган янги шартномалари қиймати Голливуднинг энг юқори поғоналарига чиқиши шубҳасиздир.
30 ёшли Том Холланднинг мазкур космик ютуғи кино оламида ёшлар етакчилиги ва янги авлод блокбастерлари даври тўлиқ бошланганининг ёрқин рамзи бўлиб хизмат қилмоқда.
Сизнингча, Том Холланднинг бу даражадаги муваффақиятига унинг актёрлик маҳорати кўпроқ сабаб бўлдими ёки Marvel’нинг «Ўргимчак-одам» бренди қудратими? Сизга унинг қайси фильми — «Қасоскорлар»даги чиқишлари, «Ўргимчак-одам» сериялари ёки жиддий драматик роллари кўпроқ ёқади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва жаҳон кино саноатидаги ушбу тарихий сенсация ҳақидаги мақолани барча киносевар дўстларингиз ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…