Янги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Appleнинг 2000 доллардан бошланувчи янги букланувчи iPhone Дуўси ички дисплейида ёруғлик остида хиралашиш муаммосига эга.
- Қурилманинг 7,6 дюймли экрани нанотекстурали қатлам билан қопланган бўлиб, у ялтироқликни камайтириш ва букланиш жойини сезилмас қилиш учун мўлжалланган.
- Бироқ, бу қатлам ёруғликда экран тасвирининг тиниқлиги ва ўткирлигини пасайтириб, "махфий экран" эффектини ҳосил қилади.
Apple компаниясининг яқинда тақдим этилган ва нархи 2000 доллардан бошланувчи илк букланувчи смартфони – iPhone Дуо фойдаланувчилар ва экспертлар эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер @УниверсеИсе қурилманинг жонли суратларини эълон қилиб, унинг ички дисплейидаги ғайриоддий камчиликка эътибор қаратди. Гап шундаки, мазкур гаджетнинг катта экрани ёруғлик остида хиралашиб қолиш хусусиятига эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 7,6 дюймли ички панел махсус нанотекстурали антижилвирловчи қатлам билан қопланган. Ушбу қатламнинг асосий вазифаси – қуёш нурлари ёки ёруғлик тушганда юзага келадиган ялтироқликни камайтириш ҳамда экран ўртасидаги букланиш жойини унчалик сезилмайдиган қилишдан иборат. Бироқ инженерлик ечими кутилмаган ножўя таъсирни келтириб чиқарган.
Дисплейнинг хиралашиш сириОчиқ ҳавода ёки ёрқин ёритилган хонада фойдаланилганда iPhone Дуўнинг ички экрани мат ҳолатга келиб қолади. Экранга гўё тутун қоплангандек бўлиб, тасвирнинг визуал тиниқлиги, ўткирлиги ва тўйинганлиги сезиларли даражада пасаяди. Инсайдернинг таъкидлашича, бу ҳолат ўзига хос «махфий экран» эффектини ҳосил қилади, бунда тасвирлар унча жозибали кўринмайди.
Эълон қилинган суратларда iPhone Дуо очиқ ҳолатда намойиш этилган бўлиб, унинг катта ички экранида турли иловалар ишлаб тургани кўринади. Айнан шундай шароитларда нанотекстурали қатламнинг ўзига хос хусусиятлари яққол кўзга ташланиб, майда деталлар ўз аниқлигини йўқотишига сабаб бўлмоқда.
Нарх ва технологик мураккабликЭслатиб ўтамиз, Apple ўзининг букланувчи смартфонини ўтган ҳафтада расманомадга киритган эди. Қурилманинг бошланғич нархи 2000 доллардан бошланиши унинг премиум сегментга мўлжалланганини билдиради. Бироқ шунчалик юқори нархга эга бўлган қурилмада экраннинг ёруғликда хиралашиши каби визуал нуқсонларнинг учраши технологик ҳамжамиятда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Ҳозирча Apple компанияси ушбу ҳолат юзасидан расмий изоҳ бермади. Букланувчи экранлар технологияси ҳали ҳам ривожланиш босқичида эканини ҳисобга олсак, ишлаб чиқарувчилар буклама изини йўқотиш ва акс этишга қарши қатламлар қўллашда турли муросаларга келишга мажбур бўлаётгани кўриниб турибди.
Изоҳлар 0
…