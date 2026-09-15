Янги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилди

·6·Техно
Янги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Appleнинг 2000 доллардан бошланувчи янги букланувчи iPhone Дуўси ички дисплейида ёруғлик остида хиралашиш муаммосига эга.
  • Қурилманинг 7,6 дюймли экрани нанотекстурали қатлам билан қопланган бўлиб, у ялтироқликни камайтириш ва букланиш жойини сезилмас қилиш учун мўлжалланган.
  • Бироқ, бу қатлам ёруғликда экран тасвирининг тиниқлиги ва ўткирлигини пасайтириб, "махфий экран" эффектини ҳосил қилади.

Apple компаниясининг яқинда тақдим этилган ва нархи 2000 доллардан бошланувчи илк букланувчи смартфони – iPhone Дуо фойдаланувчилар ва экспертлар эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер @УниверсеИсе қурилманинг жонли суратларини эълон қилиб, унинг ички дисплейидаги ғайриоддий камчиликка эътибор қаратди. Гап шундаки, мазкур гаджетнинг катта экрани ёруғлик остида хиралашиб қолиш хусусиятига эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 7,6 дюймли ички панел махсус нанотекстурали антижилвирловчи қатлам билан қопланган. Ушбу қатламнинг асосий вазифаси – қуёш нурлари ёки ёруғлик тушганда юзага келадиган ялтироқликни камайтириш ҳамда экран ўртасидаги букланиш жойини унчалик сезилмайдиган қилишдан иборат. Бироқ инженерлик ечими кутилмаган ножўя таъсирни келтириб чиқарган.

Дисплейнинг хиралашиш сири

Очиқ ҳавода ёки ёрқин ёритилган хонада фойдаланилганда iPhone Дуўнинг ички экрани мат ҳолатга келиб қолади. Экранга гўё тутун қоплангандек бўлиб, тасвирнинг визуал тиниқлиги, ўткирлиги ва тўйинганлиги сезиларли даражада пасаяди. Инсайдернинг таъкидлашича, бу ҳолат ўзига хос «махфий экран» эффектини ҳосил қилади, бунда тасвирлар унча жозибали кўринмайди.

Эълон қилинган суратларда iPhone Дуо очиқ ҳолатда намойиш этилган бўлиб, унинг катта ички экранида турли иловалар ишлаб тургани кўринади. Айнан шундай шароитларда нанотекстурали қатламнинг ўзига хос хусусиятлари яққол кўзга ташланиб, майда деталлар ўз аниқлигини йўқотишига сабаб бўлмоқда.

Нарх ва технологик мураккаблик

Эслатиб ўтамиз, Apple ўзининг букланувчи смартфонини ўтган ҳафтада расманомадга киритган эди. Қурилманинг бошланғич нархи 2000 доллардан бошланиши унинг премиум сегментга мўлжалланганини билдиради. Бироқ шунчалик юқори нархга эга бўлган қурилмада экраннинг ёруғликда хиралашиши каби визуал нуқсонларнинг учраши технологик ҳамжамиятда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Ҳозирча Apple компанияси ушбу ҳолат юзасидан расмий изоҳ бермади. Букланувчи экранлар технологияси ҳали ҳам ривожланиш босқичида эканини ҳисобга олсак, ишлаб чиқарувчилар буклама изини йўқотиш ва акс этишга қарши қатламлар қўллашда турли муросаларга келишга мажбур бўлаётгани кўриниб турибди.

ИПҳоне ДуоAppleСмартфонТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?ППХ автомобиллари ҳаракат вақтидаёқ юзларни таний олади: бу технология қандай ишлайди?Бугун, 07:03OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиOpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиБугун, 01:55Google янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиGoogle янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиБугун, 01:27АҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиАҚШ илк бор космосда махфий қуроллар жойлаштирилганини тан олдиКеча, 23:21iOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариiOS 27 янгиланиши ва янги Siri имкониятлариКеча, 22:30Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиДайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиКеча, 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади