Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Таниқли супер-агент Хорхе Мендеш Ламин Ямални ҳозирги кунда дунёнинг энг кучли футболчиси деб атади ва уни 2026 йилги «Олтин тўп» мукофотига муносиб кўрди.
- Мендешнинг фикрича, ёш вингер ҳозирги пайтда сайёрамизнинг энг яхши футболчиси мақомига ҳеч қандай рақобациз лойиқдир.
- Ламин Ямал ўзи ҳам Килиан Мбаппе билан бирга дунёнинг энг яхши ўйинчиси сифатида фақат ўзлари рақобат қила олишини таъкидлаган.
Таниқли супер-агент Хорхе Мендеш Каталониянинг Барселона клуби юлдузи Ламин Ямал ҳозирги кунда дунёнинг энг кучли футболчиси эканини ва 2026 йилги «Олтин тўп» мукофотига муносибигини қатъий таъкидлади. Goal.com хабар қилишича, португалиялик агент Барселона президенти Жоан Лапорта билан кечган учрашувдан сўнг матбуот вакиллари билан суҳбатда ўзининг шогирдини бу соврин учун асосий даъвогар сифатида эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
А Бола нашри келтирган маълумотларга кўра, Хорхе Мендеш кечки овқатдан чиқишда журналистларнинг саволларига жавоб берар экан, Ламин Ямал бу мукофотни бошқалардан кўпроқ ҳақли равишда қўлга киритиши кераклигини бир неча бор урғулади. Унинг фикрича, ёш вингер ҳозирги пайтда сайёрамизнинг энг яхши футболчиси мақомига ҳеч қандай рақобатсиз лойиқдир.
Ламин Ямал ва унинг амбициялариФутболчининг ўзи ҳам аввалроқ Универсо Валдано нашрига берган интервюсида ўзига бўлган юқори ишончни яширмаган эди. Ла Масиа тарбияланувчиси дунёнинг энг яхши ўйинчиси сифатида фақат ўзи ва Килиан Мбаппе рақобат қила олишини, жорий мавсумдаги натижалари эвазига бу мукофотни айнан ўзи олиши кераклигини очиқ айтиб ўтган эди.
Мутахассислар ва мухлислар эътироф этишича, Ямалнинг охирги мавсумдаги статистикаси ва ўйини ҳақиқатан ҳам таҳсинга сазовор. У ҳам клуб, ҳам терма жамоа сафида улкан муваффақиятларга эришиб, ўзининг ёрқин ҳаракатлари билан жамоаларининг ғалабаларига улкан ҳисса қўшди.
Мавсумдаги натижалар ва нуфузли совринларЎтган мавсум мобайнида ёш истеъдод эгаси Каталониянинг Барселона клуби билан Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритди. Шунингдек, у Испания терма жамоаси сафида ҳам муҳим ғалабаларга эришиб, умумий ҳисобда 24 та гол урди ва 18 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Бундай юқори индивидуал кўрсаткичлар ҳамда қўлга киритилган жамоавий совринлар Ямалнинг «Олтин тўп» пойгасидаги мавқейини янада мустаҳкамлайди. Унинг Килиан Мбаппе билан рақобати эса футбол оламидаги энг қизиқарли қарама-қаршиликлардан бирига айланиб улгурди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги «Олтин тўп» ғолиби жорий йилнинг 26 октябрь куни Лондонда бўлиб ўтадиган тантанали маросимда эълон қилинади. Бу нуфузли 70-тақдирлаш маросими ўз тарихида илк бор Париждан ташқарида ўтказилиши билан ҳам аҳамиятлидир.
Изоҳлар 0
…