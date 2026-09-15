Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атади

·6·Спорт
Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Таниқли супер-агент Хорхе Мендеш Ламин Ямални ҳозирги кунда дунёнинг энг кучли футболчиси деб атади ва уни 2026 йилги «Олтин тўп» мукофотига муносиб кўрди.
  • Мендешнинг фикрича, ёш вингер ҳозирги пайтда сайёрамизнинг энг яхши футболчиси мақомига ҳеч қандай рақобациз лойиқдир.
  • Ламин Ямал ўзи ҳам Килиан Мбаппе билан бирга дунёнинг энг яхши ўйинчиси сифатида фақат ўзлари рақобат қила олишини таъкидлаган.

Таниқли супер-агент Хорхе Мендеш Каталониянинг Барселона клуби юлдузи Ламин Ямал ҳозирги кунда дунёнинг энг кучли футболчиси эканини ва 2026 йилги «Олтин тўп» мукофотига муносибигини қатъий таъкидлади. Goal.com хабар қилишича, португалиялик агент Барселона президенти Жоан Лапорта билан кечган учрашувдан сўнг матбуот вакиллари билан суҳбатда ўзининг шогирдини бу соврин учун асосий даъвогар сифатида эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

А Бола нашри келтирган маълумотларга кўра, Хорхе Мендеш кечки овқатдан чиқишда журналистларнинг саволларига жавоб берар экан, Ламин Ямал бу мукофотни бошқалардан кўпроқ ҳақли равишда қўлга киритиши кераклигини бир неча бор урғулади. Унинг фикрича, ёш вингер ҳозирги пайтда сайёрамизнинг энг яхши футболчиси мақомига ҳеч қандай рақобатсиз лойиқдир.

Ламин Ямал ва унинг амбициялари

Футболчининг ўзи ҳам аввалроқ Универсо Валдано нашрига берган интервюсида ўзига бўлган юқори ишончни яширмаган эди. Ла Масиа тарбияланувчиси дунёнинг энг яхши ўйинчиси сифатида фақат ўзи ва Килиан Мбаппе рақобат қила олишини, жорий мавсумдаги натижалари эвазига бу мукофотни айнан ўзи олиши кераклигини очиқ айтиб ўтган эди.

Мутахассислар ва мухлислар эътироф этишича, Ямалнинг охирги мавсумдаги статистикаси ва ўйини ҳақиқатан ҳам таҳсинга сазовор. У ҳам клуб, ҳам терма жамоа сафида улкан муваффақиятларга эришиб, ўзининг ёрқин ҳаракатлари билан жамоаларининг ғалабаларига улкан ҳисса қўшди.

Мавсумдаги натижалар ва нуфузли совринлар

Ўтган мавсум мобайнида ёш истеъдод эгаси Каталониянинг Барселона клуби билан Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритди. Шунингдек, у Испания терма жамоаси сафида ҳам муҳим ғалабаларга эришиб, умумий ҳисобда 24 та гол урди ва 18 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Бундай юқори индивидуал кўрсаткичлар ҳамда қўлга киритилган жамоавий совринлар Ямалнинг «Олтин тўп» пойгасидаги мавқейини янада мустаҳкамлайди. Унинг Килиан Мбаппе билан рақобати эса футбол оламидаги энг қизиқарли қарама-қаршиликлардан бирига айланиб улгурди.

Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги «Олтин тўп» ғолиби жорий йилнинг 26 октябрь куни Лондонда бўлиб ўтадиган тантанали маросимда эълон қилинади. Бу нуфузли 70-тақдирлаш маросими ўз тарихида илк бор Париждан ташқарида ўтказилиши билан ҳам аҳамиятлидир.

Ламин ЯмалХорхе МендешОлтин тўпБарселонаКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Бугун, 08:23Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Макгрегор Холлоуэй билан баҳсда реферини айблади: Спортдаги буюк қайтиш қачон бўлади?Бугун, 08:18Мераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот бердиМераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот бердиБугун, 08:10Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиБугун, 07:49Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиДаҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиБугун, 06:36Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиБугун, 06:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?